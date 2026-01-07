El cuerpo recuperado en Indonesia es el del hijo de 9 años del técnico del Valencia Femenino B

El cuerpo recuperado este lunes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, también fallecido en el naufragio de la embarcación en la viajaba la familia el viernes 26 de diciembre.

Por tanto, según han informado fuentes familiares, continúa desaparecido un menor miembro de la familia, Quique, hijo de Andrea Ortuño, la madre que fue rescatada con vida del naufragio junto a una de sus hijas, una niña que ya se encuentra en España.

Los equipos de rescate encontraron este lunes el cuerpo sin vida de un niño, de cuya identidad no ha habido identificación oficial hasta este martes, y el pecio del barco en el que naufragó la familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

El cuerpo fue hallado en la zona en la que naufragó el barco y un día después de que se encontrara el cadáver del padre, Fernando, de 44 años. El 29 de diciembre se localizó el cuerpo de la otra menor fallecida, una niña de 12 años.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora del viernes 26 de diciembre mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local. Desde entonces, seguía la búsqueda para localizar a los desaparecidos, de los que resta por encontrar a otro menor, hijo de Andrea y una pareja anterior.

Las familias desconocías ayer si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda de este menor tras este último hallazgo, según señala la misma fuente. No obstante, siempre han mostrado su confianza en que el dispositivo continúe hasta localizar a todos, han valorado "enormemente" los trabajos del gobierno indonesio y han agradecido el apoyo reibido por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, siempre han manifestado que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".