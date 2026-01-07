Agencias

El cuerpo recuperado en Indonesia es el del hijo de 9 años del técnico del Valencia Femenino B

Guardar

El cuerpo recuperado este lunes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, también fallecido en el naufragio de la embarcación en la viajaba la familia el viernes 26 de diciembre.

Por tanto, según han informado fuentes familiares, continúa desaparecido un menor miembro de la familia, Quique, hijo de Andrea Ortuño, la madre que fue rescatada con vida del naufragio junto a una de sus hijas, una niña que ya se encuentra en España.

Los equipos de rescate encontraron este lunes el cuerpo sin vida de un niño, de cuya identidad no ha habido identificación oficial hasta este martes, y el pecio del barco en el que naufragó la familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

El cuerpo fue hallado en la zona en la que naufragó el barco y un día después de que se encontrara el cadáver del padre, Fernando, de 44 años. El 29 de diciembre se localizó el cuerpo de la otra menor fallecida, una niña de 12 años.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora del viernes 26 de diciembre mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local. Desde entonces, seguía la búsqueda para localizar a los desaparecidos, de los que resta por encontrar a otro menor, hijo de Andrea y una pareja anterior.

Las familias desconocías ayer si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda de este menor tras este último hallazgo, según señala la misma fuente. No obstante, siempre han mostrado su confianza en que el dispositivo continúe hasta localizar a todos, han valorado "enormemente" los trabajos del gobierno indonesio y han agradecido el apoyo reibido por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, siempre han manifestado que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Burkina Faso desarticula un "intento de desestabilización" que incluía un plan para asesinar al presidente

El gobierno acusa al exmandatario Paul-Henri Sandaogo Damiba de orquestar un complot que incluía eliminar a líderes militares y civiles, con fondos extranjeros y apoyo interno, según confirmó el ministro Mahamadou Sana a la televisión pública

Burkina Faso desarticula un "intento

AMP. Schareina se coloca líder en motos y Sainz aguanta en la general de coches en el Rally Dakar

El español Tosha Schareina conquista una nueva etapa en Arabia Saudí y escala hasta la cima de la general en motos, igualando tiempos con Ricky Brabec, mientras Carlos Sainz se aferra al podio pese a ceder terreno

AMP. Schareina se coloca líder

El partido del expresidente Yoon pide perdón por la declaración de ley marcial que llevó a su destitución

Jang Dong Hyeok, máximo responsable del PPP surcoreano, reconoció públicamente que la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 fue un “error” que desencadenó una grave crisis y subrayó la necesidad de asumir responsabilidades

El partido del expresidente Yoon

Reino Unido y Francia se comprometen a liderar el despliegue internacional en Ucrania cuando acabe la guerra

Londres y París encabezarán la Fuerza Multinacional en Ucrania tras el alto al fuego, ejecutando misiones terrestres, aéreas y navales, mientras otras naciones europeas planean respaldar la iniciativa mediante apoyo logístico y contribuciones comprometidas

Reino Unido y Francia se

Brasil bate récord histórico al cerrar el 2025 con 9,3 millones de turistas internacionales, un 37,1% más

El país registra una afluencia sin precedentes de visitantes que supera ampliamente los objetivos oficiales, impulsado por el crecimiento sostenido de llegadas desde Argentina, Chile, Estados Unidos y Europa, según datos de Embratur

Brasil bate récord histórico al