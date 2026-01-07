El Bayern asegura que el joven Karl se ha disculpado por sus declaraciones sobre jugar en el Real Madrid

Max Eberl destacó que la figura de Lennart Karl ha cambiado en el fútbol alemán en las últimas semanas, después de que el joven delantero de 17 años ascendiera del equipo de cantera del Bayern Múnich al primer equipo y ahora sea conocido a nivel nacional. El directivo del club alemán puso de relieve este nuevo foco público sobre el deportista al informar, según consignó el medio, que cada acto y declaración del futbolista tiene una resonancia mucho mayor ahora que su nombre y su juego han llamado la atención en todo el país. Fue en este contexto, indicó Eberl de acuerdo con el reporte original, donde el jugador debió afrontar comentarios tras decir públicamente que le gustaría jugar en el Real Madrid, lo que generó reacciones entre los simpatizantes del club bávaro.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Lennart Karl, de 17 años, expresó en un acto con seguidores que el club blanco, quince veces campeón europeo, era su "club de ensueño" y manifestó su deseo de vestir su camiseta en el futuro. Esta declaración se produjo días antes, durante un encuentro informal en un club de aficionados del Bayern. El medio relató que Karl incluso recordó su experiencia previa en el Real Madrid, donde estuvo a prueba en su etapa como niño.

La reacción de los seguidores del Bayern no se hizo esperar tras esas afirmaciones, lo que motivó a la dirección del club a dar seguimiento a la situación. Según detalló el Bayern a través de su director deportivo Max Eberl, el joven atacante reconoció lo impropio de sus palabras y se presentó al día siguiente ante los máximos dirigentes de la institución para ofrecer disculpas por el malestar causado. Eberl explicó que Karl admitió que su comentario podía interpretarse de manera desafortunada y planteó que debía haberlo formulado distinto. “Dijo: ‘Creo que dije algo que no estuvo muy bien, algo que podría ser malinterpretado’”, reportó el medio citando las palabras de Eberl.

El director deportivo del Bayern fue enfático al afirmar, según recogió la fuente, que se trata de un error comprensible en alguien de la edad de Karl y que no se tomó ninguna sanción disciplinaria. Eberl subrayó que considera este asunto resuelto dentro del club y defendió al futbolista, al remarcar que, dada su juventud, es normal atravesar situaciones en las que se producen errores por la inexperiencia. En palabras de Eberl: “Creo que un chico de 17 años puede cometer errores y decir cosas en el calor del momento que luego se da cuenta de que podría haber dicho de otra manera. Es jodidamente bueno sobre el terreno de juego. ¿Y todo lo demás? Ya lo aprenderá”, indicó el directivo luego del triunfo del Bayern 5-0 ante el Red Bull Salzburgo en un duelo amistoso.

El avance de Karl en la estructura deportiva del Bayern fue otro de los temas abordados por el propio Eberl, según documentó el medio de referencia. Tras un desempeño destacado durante la actual temporada, con seis goles y dos asistencias en 22 partidos oficiales, el delantero obtuvo un contrato con el primer equipo que se extiende hasta 2028. Este salto, unido a su exposición pública reciente, ha transformado la percepción del jugador, que ha pasado de ser conocido sólo en categorías inferiores a estar bajo la mirada de la totalidad de la afición y la prensa futbolística alemana.

Por otro lado, Eberl aseguró, siempre según la publicación, que Karl refuerza su compromiso con el Bayern, lo que quedó patente en el diálogo mantenido con la directiva tras el episodio. El directivo recalcó que el atacante se siente a gusto en el club y el propio Karl volvió a subrayar ante sus superiores su disposición y gratitud hacia la entidad bávara. “Lennart demuestra su rendimiento sobre el terreno de juego. Se siente muy cómodo en el FC Bayern y sabe lo que tiene aquí. Nos lo ha vuelto a recalcar y eso es lo que cuenta”, sentenció Eberl, tal como recogió el reporte.

El club optó por no implementar ninguna medida disciplinaria y prefirió tratar el episodio como una oportunidad pedagógica para el crecimiento del joven futbolista. Eberl insistió, según difundió la fuente, en que la gestión se realizó de modo interno y sin repercusiones públicas para el jugador, quien mantiene su lugar en la plantilla principal del Bayern. Desde la perspectiva de la dirección deportiva, el incidente refleja las nuevas exigencias y la presión mediática a la que debe adaptarse Karl tras su rápida consolidación entre los profesionales del club.

La situación adquirió notoriedad por la influencia y popularidad temprana de Karl, quien a sus 17 años ha despertado altas expectativas entre los seguidores bávaros. El director deportivo recalcó, informa el medio, que el delantero irá asimilando la responsabilidad y las implicancias de su creciente proyección en el fútbol alemán. El episodio se cerró tras el acto de contrición del jugador y la declaración oficial del club, sin que se notificaran consecuencias adicionales.