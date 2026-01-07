Edmundo González exige la liberación de su yerno tras un año encarcelado y afirma que "no es un caso aislado"

La situación de Rafael Tudares, detenido desde hace un año y yerno de Edmundo González, encarna lo que el excandidato presidencial considera un patrón de desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y privación de derechos que afecta a cientos de personas en Venezuela. Según un video difundido por González, al que tuvo acceso el medio, la ausencia de información, la falta de garantías legales y la imposibilidad de acceso a una defensa privada o atención médica adecuada han marcado el proceso judicial de Tudares. El opositor sostiene que este caso no representa una excepción, sino que forma parte de un fenómeno más amplio que involucra también a mujeres y niños.

De acuerdo con lo reportado por el medio, González, actualmente exiliado en España tras las elecciones presidenciales de 2024, denunció que la condena impuesta a su yerno en diciembre, que asciende a 30 años de prisión por delitos que incluyen conspiración, se dictó sin respetar principios procesales fundamentales. "Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia", declaró González en el mensaje publicado por el medio. Remarcó además que, mientras persistan prácticas como las desapariciones forzosas y las detenciones arbitrarias, no resulta posible hablar de paz ni de democracia en Venezuela.

Según consignó el medio, González reclamó la necesidad de verdad, justicia y libertad para todos en el país. Planteó que el caso de Tudares debería considerarse dentro del contexto de un patrón de represión que afecta sistemáticamente a la población, socavando los derechos fundamentales de los ciudadanos. El político enfatizó que "tampoco hay garantías para nadie" mientras persistan estos hechos, extendiendo su mensaje a la necesidad de protección jurídica y de procesos transparentes para quienes son sometidos a juicio.

La denuncia de González se conoció poco después de que Nicolás Maduro, presidente venezolano, fuera capturado durante un ataque realizado por Estados Unidos en Caracas, incidente del que informó el medio. Tras esta operación, miembros de la oposición venezolana manifestaron públicamente su apoyo, argumentando que “quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país”, según publicó el medio. En este nuevo contexto político, Edmundo González ha reiterado su posición como presidente electo, posicionándose frente al resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que se autoproclamó ganador, al tiempo que no reconoce la victoria de Maduro.

El excandidato instó a las Fuerzas Armadas a cumplir con el “mandato soberano” expresado por la ciudadanía el 28 de julio de 2024, de acuerdo con la cobertura del medio. Sostuvo que su legitimidad proviene directamente de ese proceso democrático y solicitó al Ejército que se mantenga leal a la voluntad popular expresada en los comicios. González enmarcó sus demandas en una referencia más amplia a la situación de los derechos humanos en Venezuela, señalando que la persistencia de las detenciones sin garantías legales, la falta de información y la negación a defensas privadas o atención de salud adecuada constituyen violaciones recurrentes.

La condena a Rafael Tudares, y la campaña para exigir su liberación, se han convertido en un símbolo dentro de la denuncia por parte de organizaciones opositoras y de familiares de personas detenidas en el país, quienes según recopiló el medio, advierten que cientos de casos similares permanecen sin resolución judicial y sin atención jurídica adecuada. Ante este panorama, González reiteró la exigencia de justicia, verdad y protección para quienes, según su denuncia, han sufrido la privación de sus derechos en el contexto actual venezolano.