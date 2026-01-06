VÍDEO: Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó el lunes en una entrevista televisiva que su Gobierno dará a conocer próximamente si mantendrá o retirará las sanciones contra Delcy Rodríguez, quien ha asumido la presidencia interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Según lo reportó Europa Press, Trump afirmó que Rodríguez ha cooperado con las autoridades estadounidenses desde la intervención que terminó con la captura de Maduro. El mandatario estadounidense subrayó que, pese a esta colaboración y a los cambios de liderazgo en Caracas, descartó la posibilidad de organizar unas elecciones en el corto plazo y aseguró que la responsabilidad de la gestión en Venezuela recae exclusivamente sobre su figura.

Durante la conversación emitida por la cadena NBC y recogida por Europa Press, Trump rechazó la sugerencia de convocar comicios en un plazo de un mes, declarado que "primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar". Además, el presidente aclaró que "llevará un tiempo" hasta que el país esté en condiciones de organizar unas elecciones, y añadió: "Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere".

Trump también se refirió a la configuración del equipo encargado de supervisar la acción estadounidense en Venezuela. Según detalló Europa Press, el mandatario identificó al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, y a Stephen Miller como asesor, dentro de un grupo compuesto por personas con "diferentes conocimientos". No obstante, Trump hizo hincapié en que la máxima autoridad sobre lo que ocurra en Venezuela corresponde a él, respondiendo de manera tajante "yo" a la pregunta sobre quién es el último responsable de la gestión de Washington en el país sudamericano.

Esta declaración sigue la línea argumental expresada por Trump desde la intervención que culminó con la detención de Maduro. Tal como publicó Europa Press, el domingo, el presidente estadounidense reiteró ante la prensa que él estaba "a cargo" de Venezuela, evitando pronunciarse acerca de la posibilidad de forzar una convocatoria electoral o de interceder para la liberación de prisioneros políticos en el país.

Europa Press también precisó que la vicepresidencia asumida por Delcy Rodríguez y el posicionamiento del Gobierno estadounidense respecto a su rol se producen en un contexto de tensiones bilaterales y medidas de presión económica. Según informó Europa Press, Trump reiteró que Estados Unidos no mantiene un conflicto armado contra Venezuela, sino que enfoca sus esfuerzos "contra quienes trafican drogas, (...) con quienes vierten sus cárceles, sus drogadictos y sus instituciones mentales" en territorio estadounidense.

La entrevista televisiva, así como las declaraciones de Trump a distintos medios durante los días recientes, exponen la postura de la administración estadounidense tras la intervención directa en Venezuela. Europa Press recogió que, a falta de una hoja de ruta electoral, la prioridad de la Casa Blanca radica en obtener estabilidad y garantizar la administración transitoria del país antes de plantear procesos democráticos.

Durante la intervención militar que culminó con el arresto de Maduro, Washington justificó su actuación en la necesidad de "restaurar el orden y combatir actividades ilícitas". Europa Press reportó que Trump se ha mantenido firme en condición de comandante en jefe en el manejo de la transición venezolana, dejando de lado propuestas externas o sugerencias que apunten a la restitución de procesos electorales inmediatos.

En cuanto a las sanciones impuestas, Trump manifestó ante Europa Press que una decisión sobre Delcy Rodríguez se tomará con base en el avance de la cooperación y el desarrollo de la situación política y de seguridad interna en Venezuela. "Decidiré pronto si mantenemos o retiramos las sanciones", afirmó, dejando en manos de su equipo asesor y de la dinámica bilateral la continuidad de las medidas restrictivas.

La información publicada por Europa Press también indica que, tras la reconfiguración del liderazgo en Venezuela, Washington se mantiene como el principal referente externo con capacidad de decisión, en tanto Trump insiste en ejercer control directo y en liderar tanto la transición como la coordinación de los próximos pasos en el país caribeño.

La cobertura mediática a través de Europa Press, respaldada por declaraciones de Trump y datos proporcionados por la Casa Blanca, da cuenta de la dinámica que impera después de la detención de Maduro, así como de los escenarios contemplados por la administración estadounidense. La postura de Trump ante la ausencia de comicios y la conformación del gabinete supervisor en Venezuela se presenta en medio de interrogantes y expectativas internacionales sobre el futuro político y social de esa nación.