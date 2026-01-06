Una administración de Almendralejo vende el primer premio de 'El Niño' 2026 después de haberlo repartido ya en 2024

Para la empleada Manuela Alfaro, el impacto de la fortuna ha sido notorio en la administración número 3 de Almendralejo, Badajoz, tras la venta del primer premio de ‘El Niño’ de 2026. Alfaro expresó a Europa Press que recientemente el despacho también había sido responsable de repartir parte del primer premio del sorteo de ‘El Niño’ en 2024, lo que, según su testimonio, refuerza la percepción de una etapa de reiterada buena suerte para la administración.

El medio Europa Press detalló que el premio mayor del sorteo de ‘El Niño’ se adjudicó nuevamente gracias a la gestión de este establecimiento, que vuelve a captar la atención tanto de residentes como de visitantes de Almendralejo. El sorteo, realizado el martes 6 de enero, ha convertido a la localidad extremeña en punto de referencia para los compradores de lotería nacional. Alfaro, vendedora del despacho número 3, subrayó lo inusual que resulta entregar el máximo galardón dos veces en apenas dos años, lo que para muchos vecinos ha revalorizado la popularidad y el flujo de clientes en las instalaciones.

Según consignó Europa Press, la influencia de la administración número 3 en los premios recientes no se limita solo al sorteo de ‘El Niño’. Alfaro aclaró que el establecimiento también distribuyó décimos de un quinto premio de la lotería de Navidad correspondiente al sorteo celebrado el pasado 22 de diciembre. Entre la comunidad, la noticia se expandió rápidamente y más personas acudieron al lugar con la esperanza de que la “lluvia de premios” mencionada por la trabajadora continúe.

Las declaraciones de Manuela Alfaro recogidas por Europa Press muestran la sorpresa y satisfacción de quienes trabajan en este punto de venta. La empleada relató el entusiasmo con el que los clientes habituales y nuevos celebraron el anuncio del galardón, sumando expectación por el futuro de los sorteos. Es habitual que tras la entrega de premios relevantes, la venta de boletos incremente, un fenómeno que, según publicó Europa Press, se hizo evidente en las horas posteriores al sorteo.

El medio informó que además de la popularidad obtenida dentro de Almendralejo, el reconocimiento de la administración ha traspasado los límites de la provincia. Algunas personas se comunicaron de otras regiones para confirmar la noticia y solicitar información sobre la próxima venta de boletos y sorteos. Alfaro comentó a Europa Press que este tipo de premios transforman la rutina de los establecimientos, al atraer a un flujo mayor de participantes esperanzados.

Europa Press añadió que la secuencia de premios significativos alcanzados en este despacho, abarcando tanto el sorteo de Navidad como el de ‘El Niño’ en varios años, convierte a la administración número 3 en punto recurrente de referencia durante las campañas de venta nacional de loterías. La reiteración de galardones ha generado que parte de la clientela perciba algún tipo de “racha” positiva asociada al establecimiento, motivando visitas recurrentes en busca de la misma suerte experimentada por los ganadores recientes.

Dentro de Almendralejo, detalló Europa Press, la noticia ha dado origen a celebraciones espontáneas en los alrededores del despacho y a relatos compartidos de quienes resultaron agraciados. La administración mantiene su actividad diaria atendiendo a las personas que desean adquirir su boleto, mientras numerosas consultas buscan conocer la cantidad exacta de décimos premiados y las historias personales de los nuevos ganadores.

De acuerdo con Europa Press, el equipo del despacho número 3 ha manifestado que espera que el ciclo de premios continúe y que la buena fortuna reparta nuevas alegrías entre los habitantes de la región. Por ahora, la administración permanece entre los puntos de venta destacados del país, sumando a Almendralejo un nuevo capítulo en la historia reciente de la lotería estatal.