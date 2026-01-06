La Copa del Rey sortea este miércoles sus octavos de final con 11 Primeras y 5 Segundas

La fase de octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026 se conformó tras la victoria del Rayo Vallecano sobre el Granada CF, un partido que se jugó después del resto de los dieciseisavos por el compromiso europeo del equipo madrileño y que, según publicó la agencia EFE, culminó la lista de dieciséis equipos clasificados. La suerte de los emparejamientos se decidirá este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, donde se desarrollará el sorteo a partir de las 13:00 horas.

De acuerdo con EFE, el sorteo presenta como característica principal que no será completamente puro, ya que introduce ventajas para los cuatro equipos que participaron en la última edición de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Estos cuatro clubes quedarán emparejados con uno de los cinco conjuntos de Segunda División presentes en el bombo, a saber: Deportivo de La Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander, Burgos y Albacete, integrantes todos de LaLiga Hypermotion. El sorteo también contempla que el resto de equipos de Primera División conocerán sus emparejamientos en función de la extracción de sus bolas, con la indicación de que los de menor categoría ejercerán como locales.

El medio EFE detalló que los otros equipos de la máxima categoría que completan el cuadro son Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna, Alavés y el propio Rayo Vallecano, totalizando once representantes de LaLiga EA Sports. El sorteo, al no ser completamente al azar, asigna un teórico beneficio a los recién mencionados participantes de la Supercopa al asegurarles rivales de una liga inferior, mientras que los seis equipos restantes de Primera se cruzarán entre sí. El orden de extracción en estos cruces determinará la localía de los partidos, todos ellos a partido único.

La ronda de octavos de final mantiene la modalidad de partido único, una disposición que, según consignó EFE, incrementa la relevancia de la localía. Las fechas fijadas para la disputa de esta ronda están comprendidas entre los días 13 y 15 de enero de 2025. Esta configuración implica que ningún conjunto del fútbol no profesional alcanzó la presente instancia, a diferencia de otras ediciones, siendo la representación exclusiva de equipos de Primera y Segunda División.

En paralelo a estas actividades, la Real Federación Española de Fútbol organizará por la tarde, desde las 16:30 horas en su sede, el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, el cual incluye al FC Barcelona como actual campeón, junto a Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Madrid CFF, FC Badalona Women, Costa Adeje Tenerife y Athletic Club. En este caso, el sorteo será puro, es decir, sin restricciones ni condicionamientos previos, y cada eliminatoria se resolverá a partido único entre el 3 y el 5 de febrero.

En síntesis, la jornada de este miércoles en Las Rozas concentrará los sorteos decisivos para ambas competiciones coperas del fútbol español, estableciendo los caminos que cada equipo deberá recorrer en el próximo tramo del torneo, según la información brindada por EFE.