Durante un acto público en Newport, Virginia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comentó sobre el papel que jugaron los sistemas de defensa aérea de origen ruso en la reciente operación militar contra Venezuela, al señalar irónicamente su falta de efectividad ante la incursión estadounidense que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro. Según informó el medio, Hegseth destacó la participación de aproximadamente 200 militares de Estados Unidos en el operativo realizado el sábado en Caracas, resaltando que no se registraron bajas entre las filas estadounidenses y subrayando la coordinación con agencias de seguridad y justicia de su país.

De acuerdo con la información publicada, Hegseth señaló: “Cerca de 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas, donde parece que los sistemas de defensa aérea rusas no funcionaron muy bien, capturaron a una persona imputada y buscada por la Justicia estadounidense en apoyo a las agencias de seguridad, sin que muriera ni un estadounidense”. A lo largo de su intervención, el jefe del Pentágono hizo hincapié en que esta operación significó un "restablecimiento de la disuasión" por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, según consignó la fuente.

El medio detalló que el ataque se realizó en la capital venezolana y que derivó en la captura y detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Hegseth, sin embargo, no precisó si los cerca de 200 efectivos mencionados estuvieron todos presentes sobre el terreno en Caracas o si ese número incluye al personal de apoyo involucrado en distintas fases del operativo.

El secretario de Defensa estadounidense realizó estas declaraciones ante una audiencia compuesta por trabajadores y funcionarios navales, contextualizando la acción dentro del marco de apoyo a las agencias de seguridad estadounidenses. La operación, explicó Hegseth, se llevó a cabo con el objetivo de detener a una persona buscada por la justicia de Estados Unidos y señalada en procesos judiciales, lo que, según dijo, refuerza la postura estadounidense en la región.

Además de detallar la operación, Hegseth empleó una referencia irónica hacia las capacidades de defensa aérea proporcionadas por Rusia a Venezuela, sugiriendo que los sistemas instalados en Caracas no pudieron detener la incursión militar estadounidense ni proteger las instalaciones y autoridades del gobierno venezolano durante el ataque, informó también el medio consultado.

El secretario de Defensa no abundó en detalles sobre las características técnicas o tácticas de la intervención militar ni ofreció información precisa sobre la secuencia de los hechos más allá de lo ocurrido en la capital venezolana. Asimismo, evitó responder si los efectivos estadounidenses permanecen en territorio venezolano o si han culminado su misión y se encuentran de regreso.

De acuerdo con el reporte, la operación fue presentada por Hegseth como una muestra del compromiso de Estados Unidos con la defensa de sus intereses y con la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia. El jefe del Pentágono no anunció medidas adicionales en torno a la situación en Venezuela, pero insistió en la importancia de restablecer la disuasión, concepto al que se refirió reiteradamente durante el encuentro en Newport.

Hegseth tampoco especificó si el desarrollo de la operación recibió el respaldo de aliados internacionales u otras agencias externas a Estados Unidos. Durante el acto público, su enfoque principal giró en torno a la coordinación interna y al despliegue militar, según publicó la fuente.

El medio indicó que el gobierno venezolano no ha emitido hasta el momento una versión oficial sobre estos acontecimientos y que no se cuenta con información sobre la situación de Nicolás Maduro tras la operación, ni sobre las respuestas de las Fuerzas Armadas de ese país ante la intervención militar extranjera. Tampoco se informaron incidentes de enfrentamientos armados o bajas entre la población civil durante el asalto en la capital venezolana.

En su intervención, Hegseth no respondió preguntas sobre las implicaciones políticas o diplomáticas de la acción militar ni abordó el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del presidente Maduro. El informe disponible, difundido por el medio citado, no incorpora reacciones por parte de los organismos internacionales ni del gobierno ruso sobre el fracaso de los sistemas de defensa antiaérea suministrados a Venezuela.