El Primer Premio de El Niño deja 600.000 euros en La Antilla, Moguer y Almonte

Responsables de administraciones de lotería en Huelva han confirmado que parte del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 fue vendido en La Antilla, Moguer y Almonte, beneficiando a clientes frecuentes y peñas locales que habían depositado sus esperanzas en el número 6.703. Según informó Europa Press, la cantidad total repartida en la provincia asciende a 600.000 euros, correspondiente a tres décimos premiados que se adquirieron a través de terminal en estos municipios.

El delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Huelva, Antonio Delgado, detalló a Europa Press que estos tres décimos premiados corresponden a resguardos emitidos en infraestructura oficial, no boletos de papel preimpresos, y manifestó su satisfacción por el impacto del sorteo en la provincia. Delgado también subrayó que la Copistería Piscis, localizada en la avenida Castilla de La Antilla, resultó una vez más afortunada, ya que previamente distribuyó un tercer premio de la Lotería de Navidad. Este establecimiento se ha ganado una reputación entre sus clientes habituales por su historial reciente de premios repartidos.

En Moguer, el responsable de la Administración de Lotería número 2, Jesús Riquelme, aseguró a Europa Press que el ganador pertenece a una de las peñas de la localidad, que congrega al menos a cien participantes. Riquelme indicó que muchos de los beneficiados son conocidos habituales del local, aunque no pudo precisar si el boleto afortunado se repartió en participaciones fraccionadas entre todos los integrantes del grupo o solo algunos resultaron premiados. Este sorteo adquiere una relevancia particular para la administración de Riquelme, gestionada por nuevos responsables que llevan solo unos meses al frente, quienes, según palabras del propio lotero, ya recibieron la visita de la fortuna al otorgar un segundo premio de la lotería del sábado hacía poco más de un mes.

La localidad de Almonte figuró también entre las agraciadas tras la venta de uno de los décimos ganadores en un establecimiento ubicado en la calle Venida de la Virgen. Este hecho, consignado por Europa Press, se suma a la lista de puntos de venta onubenses donde los vecinos celebraron la llegada del premio "Gordo" de El Niño.

La dotación económica del primer premio de El Niño alcanza los dos millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por cada décimo individual. Según detalló Europa Press, la distribución de este premio particular del número 6.703 fue amplia y abarcó distintas provincias de Andalucía, incrementando las celebraciones en varias comunidades y grupos de apostadores locales.

El interés existente por las administraciones de lotería que reparten premios se vio reflejado en la satisfacción de quienes entregaron los resguardos afortunados. En Moguer, el responsable manifestó especial alegría por compartir la fortuna con amigos y clientes, mientras que en La Antilla, el hecho de que un mismo establecimiento acumule suerte con varios sorteos refuerza la confianza y las expectativas de los jugadores habituales.

El Sorteo Extraordinario de El Niño representa una de las citas tradicionales con mayor participación en el calendario de loterías español tras el Sorteo de Navidad. En la edición de 2026, según reportó Europa Press, la combinación premiada del primer premio dejó huella tanto en pequeñas localidades como en grandes núcleos de población, ejemplificado en la provincia de Huelva, donde la fortuna se repartió entre residentes de tres puntos diferentes y colectivos organizados.

A nivel regional, la suerte del primer premio incluyó otras provincias andaluzas, siempre de acuerdo a los datos recopilados por Europa Press. El número premiado se adquirió en distintas localidades, afianzando la percepción ciudadana de la naturaleza ampliamente repartida del sorteo y el atractivo de participar en peñas o comprar boletos en puntos de venta con antecedentes positivos.

En suma, el sorteo ha influido de forma directa en la vida de los agraciados y, de acuerdo con los testimonios recogidos por Europa Press, también ha generado motivación adicional entre gestores de administraciones de lotería, especialmente para quienes inician su actividad, conscientes del efecto que puede tener la suerte en el desarrollo futuro de sus negocios.