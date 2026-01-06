El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre

Las autoridades de Gaza, gestionadas por Hamás, actualizaron el número de víctimas derivadas de la ofensiva israelí en la Franja: un total de 71.388 muertes y 171.269 personas heridas como resultado de las operaciones militares que Israel puso en marcha tras el 7 de octubre de 2023. La cifra, que incorpora 422 fallecimientos registrados desde la entrada en vigor del último alto el fuego el 10 de octubre, destaca mientras se mantiene el pacto de cese al fuego negociado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) bajo los auspicios de Estados Unidos. En este contexto, un incidente en Jan Yunis ha captado la atención en la región y en medios internacionales.

Según detalló el diario palestino 'Filastin', fuentes del Servicio de Ambulancias y Emergencias de Gaza informaron que tropas israelíes dispararon a un hombre en el este de Jan Yunis, causando su muerte a pesar de la vigencia formal del alto el fuego. Este hecho se suma a los casos reportados por organizaciones médicas y humanitarias sobre acciones armadas en la zona durante el periodo en que rige el acuerdo.

El ejército israelí no ha emitido hasta el momento ninguna declaración oficial sobre el episodio ocurrido en Jan Yunis, reportó 'Filastin'. El suceso se produce en una fase considerada decisiva para la implementación de la primera etapa de la propuesta estadounidense orientada a calmar la violencia en el enclave. El acuerdo de cese al fuego, que entró en vigor en octubre, establecía parámetros para la reducción de hostilidades entre ambos bandos, aunque informes locales han seguido señalando nuevos incidentes con víctimas.

El medio 'Filastin' consignó que el hombre fallecido fue alcanzado por disparos en una zona ubicada al este de la ciudad, sin que se hayan ofrecido detalles adicionales acerca de su identidad o las circunstancias exactas que rodearon el enfrentamiento. Ambulancias y equipos sanitarios que operan en Gaza confirmaron la muerte de la persona y registraron la atención de varias personas heridas en la misma área durante los días previos y posteriores al suceso, especificaron las mismas fuentes.

La actualización del número total de víctimas, tanto muertas como heridas, reportada por las autoridades sanitarias palestinas, ha sido acompañada de llamados de organizaciones internacionales para que se respeten los acuerdos y se garantice el acceso sanitario en toda la Franja. Los datos oficiales incluyen tanto los decesos y lesionados ocurridos antes del acuerdo de alto el fuego como aquellos sucedidos después del inicio de su aplicación, acorde a la información recogida por 'Filastin'.

El acuerdo de alto el fuego, alcanzado tras una serie de negociaciones mediadas por Estados Unidos, supuso una fase inicial enfocada en la liberación de rehenes y la entrega de ayuda humanitaria, según relataron fuentes diplomáticas en reiteradas ocasiones en el citado medio palestino. Pese a estas medidas, las tensiones se han mantenido elevadas en diversas zonas de Gaza, con denuncias de violaciones al cese de hostilidades y continuos choques en puntos de fricción.

En este marco, el propio Servicio de Ambulancias y Emergencias ha advertido en distintos comunicados sobre los peligros que enfrentan sus equipos y la población civil al intentar acceder a áreas cercanas a la línea de contacto, en tanto persisten los movimientos de tropas y los incidentes esporádicos con armas de fuego. Las restricciones de acceso y el contexto inseguro han dificultado el trabajo de las organizaciones médicas y el traslado de pacientes en condición crítica, reportó el diario 'Filastin'.

Por su parte, el ejército israelí mantiene su política de silencio en relación a los casos de disparos en el área, mientras que autoridades palestinas y organismos defensores de derechos humanos sostienen el reclamo para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades por las muertes y lesionados que siguieron al acuerdo de alto el fuego. Según publicó 'Filastin', los habitantes de Jan Yunis y otras localidades del sur de Gaza han manifestado su preocupación por la continuidad de los enfrentamientos y su impacto en poblaciones ya afectadas por la guerra.

La situación en Jan Yunis representa uno de varios ejemplos recientes documentados por la prensa palestina y las organizaciones de ayuda, que subrayan la fragilidad del pacto de cese de hostilidades y la persistencia de hechos violentos en distintas zonas de la Franja. Los datos actualizados y la falta de respuestas oficiales sobre incidentes específicos se han convertido en materia de seguimiento diario para la comunidad internacional y los actores humanitarios presentes en la región, detalló nuevamente el medio 'Filastin'.