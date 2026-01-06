Crónica del ASVEL Villeurbanne - Real Madrid: 69-80

La aportación defensiva de Usman Garuba en la recta final del tercer cuarto introdujo un cambio de rumbo en el partido entre ASVEL Villeurbanne y Real Madrid, disputado en la LDLC Arena, impulsando a los visitantes hacia una victoria por 69-80 en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026. Garuba, que no había tenido minutos hasta ese momento, respondió a la confianza depositada por el técnico Sergio Scariolo y se erigió en un factor determinante para revertir un marcador que hasta entonces favorecía al equipo francés. Según resaltó el medio AS, la reacción madridista también se apoyó en el acierto ofensivo de Trey Lyles, autor de 21 puntos, con un aporte especialmente decisivo en los últimos minutos del encuentro.

El Real Madrid sumó su cuarta victoria como visitante en la máxima competición continental, aunque durante buena parte del choque tuvo que sobreponerse a una versión poco fluida y eficaz en ataque. De acuerdo con lo informado por AS, el conjunto que dirige Scariolo se mantuvo a remolque durante casi tres cuartos, obstaculizado por un bajo porcentaje de acierto desde el triple y por dificultades en el rebote, aspectos que ya se habían manifestado en compromisos anteriores, como en el Clásico reciente. El arranque del partido mostró alguna señal positiva por parte de Trey Lyles, quien con siete puntos seguidos permitió que el Real Madrid llegase a dominar momentáneamente el marcador con un 12-17. Sin embargo, el ASVEL no tardó en equilibrar el encuentro y, con el impulso de Glynn Watson y Thomas Heurtel, fue encontrando puntos débiles en la defensa madridista.

El primer cuarto concluyó con ventaja para el equipo francés, una tendencia que se mantuvo durante los minutos posteriores. La entrada de Watson desde el banquillo renovó las opciones del ASVEL, que logró lanzar un primer aviso con un triple de Heurtel para lograr una ventaja parcial de 30-23. Las dificultades para el conjunto español se intensificaron conforme avanzaba el segundo cuarto, llegando a verse nueve puntos por debajo tras otro lanzamiento exterior local que situó el tanteador en 39-30. El Real Madrid logró reducir la diferencia antes del descanso, gracias a acciones puntuales de Facundo Campazzo y Walter Tavares, quienes al entretiempo acumulaban doce y ocho puntos respectivamente. El resultado parcial fue de 41-36 a favor de los locales.

Seguido del descanso, las carencias ofensivas y defensivas del Real Madrid persistieron. El equipo madrileño continuó sin encontrar la fórmula adecuada ni la regularidad en el tiro, con un Mario Hezonja desacertado desde el perímetro y un Campazzo que intentaba sostener la nave blanca. Las pérdidas de balón (ocho antes del descanso) y la falta de control en el rebote complicaron aún más las aspiraciones blancas. Entretanto, el ASVEL aprovechó la situación con un ataque ordenado y aciertos como el triple de Traore, que amplió la renta local hasta los ocho puntos (58-50) antes de que concluyera el tercer periodo.

Con ese contexto, Sergio Scariolo recurrió a un quinteto inédito en el partido: Garuba, Feliz, Maledon, Kramer y Lyles. Fue entonces cuando Garuba emergió como el ancla defensiva que necesitaba su equipo. Su presión constante y capacidad de anticipación lograron reducir la efectividad del ASVEL, que aún alcanzaba el último tramo del partido con una ventaja corta tras otro triple de Watson (61-56), según publicó AS. No obstante, la nueva disposición táctica del Real Madrid empezó a surtir efecto: la intensidad defensiva permitió recuperar balones y limitar el ataque de los franceses, que no consiguieron encontrar respuestas al planteamiento de Scariolo.

La última decena de minutos del encuentro reflejó la transformación del Real Madrid. El equipo español solo permitió ocho puntos del ASVEL en ese cuarto decisivo, mientras que la producción ofensiva de Lyles se incrementó hasta los doce puntos en ese periodo, superando así la resistencia de la escuadra dirigida por el exmadridista Thomas Heurtel, quien acumuló finalmente doce puntos en el duelo. Las acciones de Garuba no se limitaron al aspecto defensivo, ya que aportó cinco puntos y garantizó una presencia física que dificultó los movimientos de los interiores rivales.

Por parte del ASVEL, Watson fue el máximo anotador con catorce puntos, seguido de Massa y Jackson, ambos con ocho. El cuadro local también se apoyó en las asistencias repartidas entre sus dos bases principales, que en la primera mitad ya contabilizaban diecinueve puntos y siete asistencias conjuntas. En el Real Madrid, Facundo Campazzo concluyó con quince puntos, mientras que Walter Tavares sumó doce tantos y nueve rebotes, aunque su participación en la segunda parte fue más limitada, lo que posibilitó una mayor presencia de Garuba en la zona.

El enfrentamiento dejó a la vista las dificultades por las que atraviesa el Real Madrid en la Euroliga, en especial fuera de casa y en encuentros que exigen capacidad de reacción ante situaciones adversas. No obstante, la respuesta colectiva en el último cuarto y la capacidad de algunos jugadores para rendir en los momentos decisivos proporcionaron un triunfo valorado por los madridistas tras varias actuaciones irregulares.

Según consignó AS, los parciales por cuartos fueron 18-17, 23-19, 20-20 y 8-24, evidenciando el vuelco en el marcador en el último periodo. En el apartado arbitral, el partido estuvo dirigido por Lottermoser, Racys y Theis. La LDLC Arena fue escenario de una jornada en la que el equipo local planteó resistencia, pero terminó cediendo ante la presión defensiva y el empuje final del club blanco.

De acuerdo con el informe del medio, la actuación de Garuba en los momentos finales se cimentó en ajustes tácticos implementados por Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, quien apostó por un quinteto con mayor capacidad de sacrificio en defensa y resistencia física. Esto se tradujo en una merma significativa en la puntuación del ASVEL durante los minutos cruciales. Además, la aportación técnica y ofensiva de Lyles resultó imprescindible, especialmente para consolidar la remontada y evitar el crecimiento del rival.

El cuadro francés no pudo sostener el ritmo mostrado durante la mayor parte del encuentro y terminó encajando una derrota que refleja tanto las virtudes del Real Madrid en la gestión de situaciones límite, como la dependencia del ASVEL de los momentos de inspiración de sus bases. La jornada dejó un registro donde la capacidad individual y colectiva del conjunto español, sumada a ajustes en la estrategia, consolidaron una victoria con un resultado final de 69-80.