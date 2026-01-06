Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

El equipo legal de Jair Bolsonaro presentó una solicitud dirigida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para agilizar la autorización que permita el traslado del exmandatario a un hospital, advirtiendo de un “riesgo concreto e inmediato” para su salud luego del incidente sufrido durante su reclusión. Según detalló el medio, la actuación judicial se percibe como un paso urgente, ya que la situación médica del expresidente podría agravarse si no recibe atención especializada fuera del entorno penitenciario.

La Policía Federal de Brasil confirmó que Bolsonaro sufrió un traumatismo craneoencefálico leve tras desplomarse en la celda como consecuencia de una convulsión durante el sueño. De acuerdo con información publicada por el medio, el incidente ocurrió cuando el expresidente se golpeó la cabeza contra un mueble al perder la consciencia. Ese mismo día, Michelle Bolsonaro, esposa del político, explicó en sus redes sociales que su marido se desplomó tras experimentar “una convulsión mientras dormía”, agregando que como resultado se produjo un impacto con la cabeza.

El protocolo actual requiere una autorización judicial previa para trasladar a cualquier detenido en custodia policial a un centro hospitalario. Según informó el medio, hasta el momento de la publicación aún no se había completado este trámite, por lo que Bolsonaro continuaba en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en espera del permiso necesario. Michelle Bolsonaro también acudió en persona a estas dependencias para obtener una explicación formal sobre la manera en que se procedió con los primeros auxilios tras la caída.

Según publicó el medio, el estado de salud del exjefe de Estado ya había sido noticia la semana anterior, cuando recibió el alta tras permanecer varios días bajo observación médica luego de someterse a tres cirugías. El motivo de la hospitalización fue una operación de hernia inguinal, a la que posteriormente se sumaron procedimientos para bloquear los nervios frénicos derecho e izquierdo, responsables del control del diafragma y asociados con crisis recurrentes de hipo que han afectado a Bolsonaro en los últimos meses.

La caída y la nueva situación médica del exmandatario se producen en un contexto de atención constante sobre las condiciones bajo las cuales permanece bajo custodia policial. Según reportó el medio, sus allegados y abogados argumentan que el cuadro actual hace indispensable una respuesta rápida por parte del sistema judicial para evitar complicaciones. Además de la atención inmediata al golpe en la cabeza, resaltan la necesidad de un control médico sostenido dada la reciente historia clínica de Bolsonaro, marcada por múltiples intervenciones y episodios médicos que han requerido vigilancia profesional intensiva.

El informe policial agrega que las circunstancias exactas en que se produjo la convulsión y la caída están bajo revisión, aunque hasta el momento no se ha precisado si fue necesario realizar exámenes adicionales en el lugar o si el personal sanitario actuó según los protocolos habituales para este tipo de emergencias en ambientes carcelarios. El medio indicó que persiste la incertidumbre entre los cercanos a Bolsonaro respecto a las primeras medidas adoptadas y la calidad de la asistencia facilitada tras lo ocurrido.

Este episodio reaviva el debate sobre las medidas de protección de la salud de personalidades bajo custodia y la adaptación de los procedimientos médicos a casos con antecedentes clínicos complejos. Los abogados del expresidente recalcaron ante la justicia brasileña la urgencia del traslado y las eventuales consecuencias negativas si no se adoptan medidas inmediatas. El medio siguió la evolución de la situación, reportando que tanto los familiares como el equipo legal aguardaban información adicional de las autoridades.

Además, Michelle Bolsonaro reiteró en declaraciones publicadas que buscaba transparencia sobre el tratamiento recibido por su esposo luego del golpe, dejando en claro la preocupación de la familia por el modo en que se atienden eventos de esta naturaleza dentro del territorio policial. La expectación persiste mientras la opinión pública brasileña observa la evolución del estado de salud del exmandatario y la respuesta del aparato judicial ante la solicitud de atención hospitalaria.