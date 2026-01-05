(Previa) Granada y Rayo buscan su regalo de Reyes en Copa

La portería del Rayo Vallecano recibirá modificaciones en el choque ante el Granada, con Dani Cárdenas perfilándose como titular en la Copa del Rey, una competición en la que el entrenador Íñigo Pérez ha apostado por alternar el arco respecto a LaLiga. De acuerdo con Europa Press, este martes a las 19:00 horas tendrá lugar el enfrentamiento entre ambos equipos en el Estadio Nuevo Los Cármenes, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo más antiguo del fútbol español. Ambos conjuntos llegan a este compromiso en busca de un impulso que les permita cambiar el rumbo de una temporada marcada por las dificultades, y brindar un motivo de celebración a sus seguidores en el Día de Reyes.

Europa Press detalló que el encuentro será el último de la ronda copera, ya que se había postergado por la presencia del Rayo Vallecano en el último encuentro de la Fase Liga de la Conference League. Esta circunstancia mantiene al equipo madrileño activo en tres competiciones, aunque el desgaste y la falta de regularidad han condicionado su rendimiento, especialmente en LaLiga. En el certamen europeo, el Rayo ha logrado victorias sobre el Drita kosovar y los polacos Jagiellonia y Lech Poznan, pero esas alegrías han contrastado con una racha de tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas en los últimos dos meses, lo que ha avivado el deseo de redimirse en la Copa.

Para esta eliminatoria, Europa Press reportó que Íñigo Pérez, en su calidad de técnico vasco del Rayo, podría introducir variaciones en el once inicial. Más allá del cambio en portería, Sergio Camello y Isi Palazón figuran como opciones para la línea de ataque. Palazón ya resultó decisivo en la ronda anterior, cuando anotó el gol que forzó la prórroga frente al Real Ávila en el minuto 94 y, posteriormente, contribuyó a la victoria definitiva en el 120, asegurando el pase a dieciseisavos en un encuentro que rozó el filo de la eliminación.

En cuanto al Granada, el equipo andaluz accedió a esta fase tras imponerse al Tenerife con un gol de Rubén Alcaraz en el minuto 60, según publicó Europa Press. El equipo dirigido por José Rojo Martín, conocido como 'Pacheta', se encuentra actualmente en puestos de descenso a Primera RFEF y atraviesa dificultades para convertir goles, una situación que se ha visto agravada por la salida de Myrto Uzuni hace un año. Esta carencia ofensiva es uno de los principales desafíos para los nazaríes, que buscan evitar que el año 2026 venga acompañado de más complicaciones deportivas.

El rendimiento reciente del Granada mostró señales positivas en el último compromiso liguero, donde logró marcar dos goles ante el Almería (3-2), un hecho poco habitual desde noviembre, reportó Europa Press. Este repunte anotador representa una esperanza para los seguidores locales, quienes aspiran a que su equipo logre superar la ronda y se clasifique para octavos, lo que podría significar un enfrentamiento ante uno de los participantes en la Supercopa de España.

Respecto a las alineaciones, Europa Press informó que Pacheta se enfrenta a la disyuntiva de rotar pensando en preservar jugadores para la liga o buscar su mejor once para lograr una victoria significativa en la Copa del Rey. Además, el Granada no podrá contar con Pau Casadesús debido a lesión, lo que reducirá sus opciones sobre el terreno de juego.

El partido se disputará en una tarde que se prevé fría en la capital granadina, añadiendo un componente climático al desafío que asumen tanto el Granada como el Rayo Vallecano, cada uno con la ambición de regalar un triunfo a sus aficiones en el inicio de un nuevo año futbolístico, en el que la Copa del Rey se presenta como una oportunidad para cambiar los ánimos en dos vestuarios marcados por la necesidad de resultados positivos.