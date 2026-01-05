La nueva Asamblea Nacional de Venezuela inicia sus sesiones para el periodo 2026-2031

El momento en que la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, no pudo ocupar su escaño durante la juramentación de la nueva Asamblea Nacional se vivió con una ovación de pie por parte de los presentes, una reacción que puso en evidencia el impacto emocional y político de su ausencia y la del presidente Nicolás Maduro. El hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra, participó activamente en la sesión, refiriéndose a la detención de sus padres y describiéndolos como víctimas de un “secuestro”, enlazando lo personal con lo institucional. Esta escena formó parte central del acto de toma de posesión de los legisladores electos, marcado por la tensión derivada de los recientes acontecimientos judiciales y políticos en el país.

Según publicó el medio que informó sobre la jornada, la Asamblea Nacional de Venezuela inició su nuevo periodo legislativo, que abarcará los años 2026 a 2031, durante una sesión realizada este lunes tras las elecciones celebradas el pasado 25 de mayo. La ceremonia inaugural estuvo condicionada por la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, un hecho calificado por varios participantes como un “ataque” que altera el curso institucional habitual del país.

Conforme a lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el reglamento interno de la Asamblea, el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, asumió la Presidencia inicial de la sesión. Tal como reportó la fuente, Soto Rojas utilizó su intervención para denunciar públicamente la detención de Maduro mediante el uso del término “secuestro”, durante un alegato en el que caracterizó la operación como un hecho de violencia ajena a los principios democráticos. En el mismo acto, el diputado comunicó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de la detención del jefe del Estado.

Avanzada la sesión, los 284 diputados proclamados juraron su cargo de manera individual. El momento que correspondía a Cilia Flores resultó especialmente significativo, ya que el escaño vacío fue motivo de una muestra colectiva de apoyo y reconocimiento por parte de los demás legisladores, según detalló la fuente informativa. Cabe destacar que Rodríguez asume el papel de presidenta interina según el dictamen judicial, mientras que la composición de la Asamblea quedó completa con excepción de Flores, ausente por su actual encarcelamiento en Estados Unidos.

A lo largo de la ceremonia, las manifestaciones en torno a la privación de libertad de Maduro y Flores dominaron el discurso político. Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del presidente, dirigió palabras llenas de carga emocional además de componentes políticos, afirmando ante el pleno que tanto su padre como Cilia Flores son “revolucionarios venezolanos” y que su detención constituye el único motivo de su privación de libertad. Asimismo, compartió detalles personales sobre la trayectoria profesional y familiar de Flores, así como sobre el compromiso laboral y educativo de Maduro, cimentando una narrativa de resistencia y legitimidad en el ámbito institucional.

El medio reportó además la continuidad de Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional, tras su elección como presidente para el nuevo periodo legislativo. Rodríguez ya ocupaba ese cargo en la legislatura saliente, correspondiente a los años 2021-2025, lo que refuerza cierta estabilidad interna de la institución pese al escenario de crisis política y judicial abierta. La fuente detalló que la elección de Rodríguez y el resto de la directiva parlamentaria tuvo lugar tras cerrar las rondas de intervenciones de los diputados que centraron su atención en el impacto que la ausencia del presidente y la primera dama genera en el devenir político de Venezuela.

Los nuevos legisladores asumen sus funciones en un contexto signado por tensiones internas, denuncias de injerencia extranjera y un proceso judicial en curso contra figuras que integran la máxima autoridad del Ejecutivo. La ausencia de Maduro y Flores, así como la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia, marcan una etapa cuya proyección y desenlace dependerán tanto de resoluciones judiciales internacionales como de las dinámicas políticas locales, según reflejó el reporte del medio.