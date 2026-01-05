Detenido un hombre sospechoso de causar daños materiales en una vivienda de JD Vance en Cincinnati

La residencia en Cincinnati vinculada al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue objeto de un incidente durante la madrugada, cuando un hombre logró entrar en la propiedad y causó daños materiales, incluidos destrozos en las ventanas, según consignó Europa Press. El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que el dirigente y su familia no se encontraban en Ohio al momento de los hechos.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, agentes del Servicio Secreto destacaron que el sospechoso fue detectado poco después de la medianoche, y quedó bajo custodia tras ser interceptado por el personal encargado de la protección de la vivienda. Las autoridades detallaron que la intervención se produjo debido a la irrupción del individuo en el exterior del inmueble, ocasionando rompimientos visibles en algunas estructuras, especialmente en las ventanas de la residencia asociada con el segundo mandatario del país.

El Servicio Secreto especificó en declaraciones al mismo medio que la detención física del sospechoso se realizó de manera inmediata cuando los agentes observaron las acciones en el exterior de la casa. Según estas fuentes, el incidente no registró víctimas ni contactos directos con los ocupantes habituales de la vivienda, debido a que tanto JD Vance como su familia permanecían fuera de Ohio en ese momento.

El organismo encargado de la protección de altos funcionarios enumeró también la coordinación con el Departamento de Policía de Cincinnati y con la Fiscalía de Estados Unidos, mientras evalúan las acciones legales a seguir con respecto al detenido. Hasta el momento, las autoridades no han suministrado detalles adicionales sobre la identidad del hombre arrestado ni los posibles motivos detrás del acto.

Según publicó Europa Press, la revisión de los cargos formales contra el sospechoso aún permanece abierta mientras continúa la colaboración entre las entidades federales y locales encargadas de garantizar la seguridad en residencias oficiales o asociadas a figuras de alto nivel del gobierno estadounidense.

Fuentes oficiales remarcaron que, tras el operativo, no se evidenciaron riesgos para la integridad física del vicepresidente ni de su familia, enfoque que ha guiado la investigación y las medidas de protección en torno a sus domicilios. El Servicio Secreto concluyó sus declaraciones reiterando la ausencia de ocupantes durante el incidente y la asistencia brindada en todo momento a las autoridades policiales de Cincinnati. Europa Press adelantó que aún no se han divulgado nuevos datos relacionados con el caso ni se han entregado detalles sobre la imputación correspondiente.