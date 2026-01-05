Delcy Rodríguez, 'mano derecha' de Maduro y presidenta encargada en un momento de enorme tensión con EEUU

La familia de Delcy Rodríguez ha estado ligada durante décadas a la política venezolana, situación que ha influido en el camino que la llevó hasta el cargo de presidenta encargada tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según informó Europa Press, la trayectoria política de Rodríguez se ha visto marcada por su ascendencia: es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, fallecido en 1976 mientras se encontraba bajo custodia policial tras su implicación en el secuestro de un directivo estadounidense, hecho que dejó una huella determinante en la perspectiva política de la actual mandataria interina. La noticia principal radica en que Delcy Rodríguez ha asumido la jefatura del Estado tras la operación militar estadounidense, en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y Caracas.

Europa Press detalló que, luego de la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en una operación liderada por fuerzas estadounidenses, Rodríguez asumió de inmediato la presidencia encargada. Esta asunción se fundamenta en las disposiciones de la propia Constitución venezolana, que en sus artículos 233 y 234 establecen que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en caso de "ausencia forzosa". La decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que formalizó el traspaso del poder y certificó la ausencia del mandatario venezolano.

Nacida en Caracas en 1969 y con formación en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, Delcy Rodríguez inició su actividad política motivada por hechos familiares y nacionales, tales como el fallecimiento de su padre y el intento de golpe de Estado en 2002 contra Hugo Chávez. Durante ese episodio, permaneció junto a su madre en la embajada venezolana en Londres como forma de protesta, acontecimiento que marcó el inicio de su participación directa en la vida política. Más tarde, en 2003 ingresó en la Coordinación General de la Vicepresidencia del país, y asumió diversos roles en la administración pública, incluidos cargos en los ministerios de Energía y Minas, y de la Secretaría de la Presidencia.

Además, su carrera incluye un breve paso por el Ministerio del Despacho de la Presidencia en 2006, puesto otorgado por Chávez, aunque dejó el cargo tras algunas diferencias con el mandatario. Según consignó Europa Press, el ascenso de Rodríguez como una de las figuras de mayor peso político en Venezuela se produjo tras la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia en 2013. Desde entonces, ocupó la titularidad del Ministerio de Comunicación e Información entre 2013 y 2014, y más tarde dirigió la política exterior como ministra de Relaciones Exteriores desde 2014 hasta 2017, etapa en la que se situó como una de las caras visibles de la diplomacia venezolana.

Rodríguez también desempeñó un papel central en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano creado en respuesta a la pérdida de la mayoría legislativa por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras las elecciones de 2015. Como presidenta de la ANC, consolidó su influencia en el aparato estatal, ya que dicho organismo fue considerado, al menos teóricamente, con poder supraconstitucional. La ANC surgió en medio de enfrentamientos políticos, paralización de diálogos entre el Gobierno y la oposición, boicot electoral y protestas sociales ante la falta de una salida negociada a la crisis institucional, según publicó Europa Press.

A partir de su designación como vicepresidenta en 2018, tras la reelección de Maduro en unos comicios marcados por el boicot opositor y una baja participación, Rodríguez expandió su campo de acción en el Ejecutivo. Durante su vicepresidencia, protagonizó uno de los incidentes diplomáticos más notorios en Europa, conocido como el 'Delcygate'. En enero de 2020 se reunió en el aeropuerto de Madrid con el entonces ministro español José Luis Ábalos, a pesar de tener prohibido el ingreso al espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea, impuestas por "violaciones de derechos humanos y democracia" en Venezuela. La reunión provocó controversia política en España, pero la Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso, señalando que la cita no constituía delito de prevaricación por parte de Ábalos, aunque reconoció que Rodríguez sí permaneció en la zona restringida del aeropuerto.

En los últimos años, Delcy Rodríguez acumuló nuevas responsabilidades dentro del gabinete de Maduro. En 2020 asumió el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, roles con los que tuvo a su cargo la gestión de la delicada economía nacional, dependiente en buena parte de la industria petrolera. Más recientemente, en agosto de 2024, pasó a encabezar el Ministerio de Hidrocarburos, pieza clave en la estructura económica venezolana ante la relevancia de las exportaciones energéticas.

El medio Europa Press señaló también que Rodríguez permanece bajo sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2018. Estas medidas alcanzan a figuras cercanas al círculo de Maduro, incluyendo a la propia Rodríguez, a su hermano Jorge Rodríguez —actual presidente de la Asamblea Nacional y exvicepresidente durante el gobierno de Chávez—, al ministro de Defensa Vladimir Padrino y a la primera dama Cilia Flores, por conductas consideradas como atentatorias contra los derechos humanos.

Tras asumir como presidenta encargada luego de la captura de Maduro, Rodríguez enfrenta presiones externas. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, ha exigido que el Ejecutivo interino acepte las directrices propuestas desde Washington. El propio presidente Trump, en su primera reacción pública tras la operación, desestimó la figura de la opositora María Corina Machado y manifestó su disposición a colaborar con Rodríguez, a quien consideró una interlocutora pragmática. Europa Press informó que Rodríguez, tras hacerse cargo del gobierno, expresó la voluntad de "defender el derecho a la paz" de Venezuela e instó a Estados Unidos a abrir una agenda de trabajo conjunto. En paralelo, constituyó una comisión con el objetivo de gestionar la liberación de Maduro.

La familia Rodríguez sigue siendo influyente en el tablero político venezolano. Además de Delcy, su hermano Jorge ocupa una posición clave como presidente del Parlamento desde 2021 y ha tenido importantes papeles en diferentes organismos del Estado. La presencia de ambos hermanos en puestos de alto nivel denota la continuidad de su presencia en los núcleos decisorios del poder venezolano, reflejo de procesos históricos y familiares que han marcado el desarrollo político del país.

A lo largo de su carrera, Delcy Rodríguez también ha ejercido como delegada venezolana en eventos internacionales. Europa Press recordó su papel como representante en la cumbre de 2023 entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Bruselas. En ese contexto, se reunió en compañía de Maduro y del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para tratar asuntos relacionados con la crisis interna venezolana, en el marco de las gestiones de mediación del exmandatario.

Tras los acontecimientos recientes en los que Estados Unidos llevó a cabo el sorpresivo operativo militar contra Venezuela y capturó a Maduro, Rodríguez asume la presidencia en medio de expectativas de cambio y vigilancia internacional, así como de intensas negociaciones políticas para definir el futuro inmediato del país sudamericano, según indicó Europa Press.