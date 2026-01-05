Activistas de extrema izquierda reivindican el sabotaje de la red eléctrica en Berlín

El grupo Vulkangruppe detalló en un comunicado que conectó cuatro picas de construcción entre sesenta y cuatro conductos de alta tensión para provocar un cortocircuito bajo un puente de cables en Berlín-Lichterfelde, lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico a decenas de miles de hogares y comercios, según Europa Press. La organización de extrema izquierda reivindicó el sabotaje como parte de una acción enmarcada en la protesta contra la expansión de infraestructuras energéticas basadas en gas en Alemania.

De acuerdo con la información suministrada por Europa Press, la carta en la que el grupo asume la autoría fue recibida por la Policía el sábado y publicada posteriormente en internet. En el documento, Vulkangruppe argumenta que el ataque a la central eléctrica constituyó “una medida necesaria contra la expansión” de instalaciones de gas y lo presentó como un acto de solidaridad internacional hacia quienes defienden el planeta. Los activistas indicaron que su acción busca evidenciar la relación entre riqueza, modelos de vida que califican de imperialistas y el deterioro ambiental, e instaron a la sociedad a resistir estos procesos. Además, ofrecieron disculpas a las personas en situación vulnerable afectadas por el corte, subrayando que “no eran el objetivo de esta acción”, y solicitaron apoyo tanto para estos residentes como para quienes pudieran haberse sentido sobrepasados por las consecuencias del sabotaje.

Sin embargo, el texto del grupo diferencia explícitamente entre los sectores afectados, negando empatía por lo que denomina “ricos elitistas de la zona”, incluidas mansiones, empresas inmobiliarias y embajadas, y señalando que considera al “estilo de vida egocéntrico y antisocial” de los ricos como causante de la degradación ambiental.

El sabotaje, que interrumpió el acceso a la energía eléctrica en barrios como Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde, afectó a aproximadamente 45.000 viviendas y 2.200 negocios, según publicó Europa Press citando datos de Stromnetz Berlín, el operador de la red eléctrica. En Lichterfelde, “casi la totalidad de los aproximadamente 10.000 hogares y 300 comercios” han recuperado el servicio, mientras que “alrededor de 30.000 viviendas y cerca de 1.800 comercios” continúan sin electricidad. El restablecimiento total del servicio está previsto para el jueves por la tarde.

Europa Press indicó, con base en los informes de Stromnetz Berlín, que las consecuencias del ataque no se limitaron al suministro eléctrico, pues también se registraron interrupciones en la telefonía móvil y en los sistemas de calefacción. Esta situación obligó a hospitales y residencias de ancianos a trasladar pacientes y residentes, mientras que una parte considerable de los comercios tuvo que cesar sus actividades. Las dificultades se incrementaron debido a que Berlín atraviesa una ola de frío con temperaturas por debajo de cero grados y nevadas.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), calificó estos hechos como terrorismo, e instó públicamente a las autoridades a capturar a los responsables con rapidez. “Debemos atrapar a estos autores ya”, declaró Wegner en una entrevista transmitida por la cadena RBB y reproducida por la agencia dpa. El alcalde insistió en que este suceso no puede considerarse un simple acto de vandalismo o sabotaje, sino que constituye un “ataque terrorista”.

Según consignó Europa Press, el historial del grupo Vulkangruppe registra otros ataques incendiarios desde 2011 en los estados de Berlín y Brandeburgo, según documentación de la inteligencia interior alemana. En marzo de 2024, el mismo colectivo se atribuyó un atentado similar que provocó la interrupción del suministro eléctrico en la fábrica de Tesla de Grünheide, en las proximidades de Berlín.

En la carta difundida tras el ataque más reciente, Vulkangruppe reiteró su justificación de los métodos utilizados como acciones de “autodefensa” ecológica y volvió a subrayar que el objetivo es dar visibilidad a lo que consideran vínculos directos entre los modelos de consumo privilegiados y el daño medioambiental. La organización subrayó la necesidad de que “toda la sociedad se oponga” al avance de infraestructuras energéticas que, a su juicio, perpetúan patrones de destrucción planetaria.

El impacto del apagón y los daños colaterales han vuelto a colocar en el foco la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y el alcance de las protestas radicales vinculadas a reivindicaciones medioambientales, describió Europa Press. Mientras continúa la investigación policial y las labores para recuperar el acceso a los servicios afectados, sectores de la opinión pública y autoridades han reforzado el debate sobre la respuesta judicial y de seguridad a este tipo de ataques.