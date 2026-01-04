Miles de hogares de Berlín recuperan la corriente tras un sabotaje que ha afectado a 40.000 viviendas

El documento de atribución, difundido tras el incidente, lleva por título "Cortar el suministro a los gobernantes" y fue validado por la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger. El texto, atribuido a una organización autodenominada Grupo Volcán y publicado según Stromnetz Berlin y los informes recogidos por medios internacionales, expresa que el propósito de la acción no eran los apagones sino afectar a la industria de energías fósiles. A raíz de este comunicado, las autoridades de la capital alemana investigan lo que consideran un acto de sabotaje que ha dejado a más de 40.000 domicilios y miles de empresas sin servicio eléctrico, según publicó Stromnetz Berlin en sus plataformas.

El corte de suministro, según reportó Stromnetz Berlin, comenzó tras un incendio en un puente de cables que cruza el canal de Teltow, cerca de la central eléctrica de Berlín-Lichterfelde. Este suceso dañó más de una docena de líneas vitales, incluidas varias de alta tensión, lo que afectó inmediatamente a cerca de 45.000 viviendas y más de 2.200 empresas situadas en los barrios de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde. La interrupción eléctrica también se extendió a infraestructuras críticas como hospitales, residencias de ancianos y sistemas de alumbrado público, de acuerdo con la información difundida por Stromnetz Berlin y recogida por autoridades locales.

A las 03:23 del 4 de enero, la empresa Stromnetz Berlin informó mediante su sitio web que logró restablecer en varias fases el suministro a cerca de 7.000 hogares y 150 empresas, principalmente en la zona de Lichterfelde. No obstante, cerca de 38.000 hogares y más de 2.000 clientes empresarios en Steglitz-Zehlendorf continuaban sin electricidad, según puntualizó la operadora. Las previsiones de la compañía apuntan a que la totalidad del servicio se normalizará no antes del jueves por la tarde, debido a las complicaciones asociadas con las reparaciones, agravadas por las bajas temperaturas y la presencia de nieve.

El medio reportó que la policía ha iniciado investigaciones bajo la hipótesis de incendio provocado. Los servicios de seguridad del Estado responsables de delitos políticos recibieron una carta atribuyendo la autoría al referido grupo, lo que ha orientado las pesquisas hacia una acción coordinada con motivación política. Las autoridades berlinesas buscan testigos y solicitan cualquier información que pueda esclarecer la identificación de los responsables o la mecánica del ataque.

El corte prolongado de energía impactó múltiples aspectos de la vida urbana. Los semáforos dejaron de funcionar, se redujo el acceso a las telecomunicaciones móviles y supermercados locales enfrentaron problemas significativos con la conservación de alimentos por la interrupción de sus sistemas de refrigeración, de acuerdo con las informaciones difundidas por Stromnetz Berlin y las autoridades municipales. Además, en un contexto de temperaturas cercanas a los cero grados, numerosos usuarios residenciales quedaron sin calefacción, mientras que los equipos de emergencia debieron coordinar el suministro a hospitales y servicios esenciales.

Los hospitales afectados en los barrios de Steglitz-Zehlendorf lograron reintegrarse a la red eléctrica al cabo de un día, gracias al empleo de generadores de emergencia. Ningún centro médico se evacuó, según sostuvo Stromnetz Berlin. El corte también alcanzó a residencias de ancianos y a personas dependientes en viviendas particulares. Ina Czyborra, responsable de Salud, detalló que el Gobierno de Berlín se encuentra en comunicación constante con los servicios de bomberos y otras entidades para coordinar el posible traslado de personas vulnerables a instalaciones de apoyo en otras zonas que disponen de plazas libres.

Stromnetz Berlin advirtió que el restablecimiento total del servicio eléctrico presenta dificultades técnicas adicionales, dada la complejidad de los daños identificados en el tendido de cables y las condiciones climáticas adversas. El sábado, la compañía informó a cerca de 10.000 hogares en el área de Lichterfelde sobre la previsión de reanudar el suministro a lo largo del día; sin embargo, este restablecimiento se demoró, extendiendo la interrupción para la mayoría de los usuarios afectados.

Las zonas alcanzadas contemplan áreas residenciales con viviendas unifamiliares, urbanizaciones y edificios de gran altura, así como instalaciones empresariales, lo que amplió el alcance y las consecuencias del sabotaje, destacó Stromnetz Berlin. Las autoridades insisten en la importancia de identificar a los autores y prevenir nuevos incidentes mientras prosiguen las labores de reparación y fortalecimiento de la seguridad en infraestructuras críticas.