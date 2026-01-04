Los separatistas de Yemen aceptan la propuesta de diálogo en Riad (Arabia Saudí)

La reciente oleada de violencia en Yemen alcanzó un punto crítico con el ataque de las fuerzas separatistas en el este del país, un episodio que resultó en la muerte de 32 militares yemeníes en la provincia de Hadramut, según consignó el medio. Este incidente fue un factor determinante para el llamado urgente a negociaciones, impulsando a los protagonistas del conflicto a buscar una alternativa dialogada para la compleja situación del sur, en medio de tensiones históricas y avances militares en una región donde se entrecruzan intereses políticos y reclamos de autodeterminación. En este contexto, los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS) informaron que aceptan la invitación de las autoridades yemeníes respaldadas internacionalmente y de Arabia Saudí para abrir conversaciones en Riad acerca del futuro político del sur de Yemen, según detalló la fuente.

De acuerdo con el comunicado del CTS publicado por el medio, la organización separatista expresó su disposición a dialogar bajo el patrocinio del Reino de Arabia Saudí, considerando este mecanismo "una traducción práctica del enfoque adoptado por el Consejo desde su creación, que se basa en el diálogo como el único medio racional para abordar cuestiones políticas, en primer lugar la cuestión de los pueblos del Sur y su derecho a restaurar su Estado". Este planteamiento se alinea con la hoja de ruta separatista, que prevé un período de "transición" de dos años a partir del presente año, culminando en la celebración de un referéndum por la independencia el 2 de enero de 2028.

El CTS subrayó su compromiso con el proceso de diálogo, y agradeció el papel de Arabia Saudí, al tiempo que reconoció el respaldo internacional y regional brindado a las aspiraciones del pueblo del sur de Yemen. El movimiento resaltó que su participación en las conversaciones se sostiene en el "reconocimiento de la voluntad de los pueblos del sur, dentro de un plazo determinado y con plenas garantías internacionales". Asimismo, estableció que mantener el referéndum "popular libre" constituye un punto innegociable para alcanzar cualquier acuerdo en torno al conflicto, enfatizó el CTS en el comunicado difundido por los separatistas y replicado en la cobertura del medio.

Por otro lado, la postura defendida por el CTS contrasta con la de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, quienes comunicaron que la solución "no puede ser monopolizada por una sola parte" ni restringirse a "medidas unilaterales o reivindicaciones de representación exclusiva". Esas autoridades propusieron establecer "un marco nacional integral" como camino para tratar la cuestión meridional de forma justa y abierta, rechazando de manera expresa cualquier recurso a la violencia. El medio detalló que esta diferencia en los enfoques ha tensionado el proceso de acercamiento, en especial tras los recientes acontecimientos en Hadramut y la persistencia de agendas que buscan maximizar el margen de maniobra político de cada actor.

El anuncio de la cumbre en Riad se concretó luego de recibir solicitudes de diversas figuras y grupos políticos, incluidos representantes del sur, que manifestaron su deseo de canalizar el conflicto por la vía del diálogo, en respuesta a la proclamación del CTS de avanzar unilateralmente hacia la creación de un Estado independiente tras dos años de transición. La ambición de los separatistas se enraiza en la historia reciente de Yemen, que funcionó como dos países diferentes, Yemen del Norte y Yemen del Sur, hasta la unificación de 1990. Desde entonces, el tema del sur ha alimentado el debate político y el surgimiento de fracturas en el país, en paralelo a la guerra civil que enfrenta al gobierno con el movimiento hutí, dominante en Saná desde hace diez años, según publicó la fuente.

Durante los ciclos previos de violencia, los separatistas del CTS ofrecieron su apoyo al gobierno yemení, aunque este respaldo estuvo condicionado al reconocimiento de las demandas de autonomía e independencia. Sin embargo, la alianza entre ambos actores ha presentado frecuentes rupturas, en ocasiones motivadas por desacuerdos tácticos o políticos sobre la gestión territorial y el futuro del sur. A pesar del carácter intermitente de estos enfrentamientos, la confrontación ocurrida a principios de diciembre tomó un cariz más grave, marcando un nuevo nivel de deterioro en la relación y desencadenando medidas inmediatas por parte del gobierno yemení, según informó el medio consultado.

En este marco, las fuerzas gubernamentales anunciaron recientemente la recuperación del valle de Hadramut, continuando su avance hacia la ciudad de Mukalla, considerada la quinta más poblada de Yemen. Este movimiento busca restituir el control estatal sobre territorios que el CTS reivindica como parte de sus dominios históricos. El despliegue de tropas y los choques armados reflejan la magnitud de la disputa y la dificultad de alcanzar una solución sin un acuerdo político amplio, según recopiló el medio.

A lo largo de la última década, el conflicto en el sur de Yemen ha quedado relegado ante la atención internacional centrada en la guerra civil nacional y el dominio hutí sobre la capital. Sin embargo, la persistencia del separatismo sureño y la escalada de tensiones demuestran que la cuestión territorial sigue vigente y demanda respuestas integrales por parte de todos los actores involucrados. La propuesta de celebrar una cumbre en Riad pone de manifiesto la búsqueda de un consenso regional y mundial para abordar la causa del sur, en un contexto donde las garantías internacionales y la participación de distintos sectores resultan cruciales para encauzar el proceso, puntualizó el medio en su cobertura.

El diálogo auspiciado por Arabia Saudí adquiere un significado particular dadas las conexiones históricas de la monarquía saudí con los distintos actores yemeníes, así como la influencia regional que ejerce en la península arábiga. El CTS ha remarcado el papel saudí como garante de la seriedad y la legitimidad de las conversaciones, destacando la necesidad de observadores y acuerdos firmes que sostengan los compromisos alcanzados, según reflejó la cobertura realizada por el medio informativo.

El futuro de estas negociaciones dependerá de la capacidad de las partes para acercar posiciones y definir los plazos, las condiciones y las garantías bajo las cuales se podría resolver la cuestión meridional. En este proceso, el referéndum de autodeterminación propuesto por el CTS continúa siendo uno de los temas centrales en el debate, junto con el diseño de mecanismos que eviten la monopolización de la representación política y el recurso a la fuerza para resolver discrepancias, según ha documentado el medio en sus reportes más recientes.