La familia del naufragio en Indonesia confía en que continúe la búsqueda de los dos menores aún desaparecidos

Los familiares afectados por el accidente marítimo ocurrido en Indonesia han expresado su determinación de permanecer en el país asiático hasta que todos los desaparecidos sean localizados, indicando que no regresarán a España hasta “los cuatro, todos juntos”. Esta declaración, incluida en un comunicado conjunto difundido tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, resalta la importancia que las familias otorgan a la continuidad y la intensidad de las labores de búsqueda en marcha.

Según informó el medio de comunicación, las autoridades indonesias han decidido ampliar durante tres días el dispositivo oficial destinado a encontrar a los dos menores que permanecen desaparecidos, ambos varones: uno hijo de Fernando Martín y el otro hijo de Andrea Ortuño. El despliegue de recursos humanos y materiales continúa incrementándose con el objetivo de dar con el paradero de los menores. A ello se suma el reconocimiento público que han extendido las familias a los equipos de rescate y a las instituciones, tanto de Indonesia como de España, por el apoyo y las muestras de solidaridad recibidas en estos días.

El naufragio ocurrió la tarde del viernes 26 de diciembre en aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, cuando el barco de madera KM Putri Sakinah, en el que viajaba la familia valenciana, se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en el Parque Nacional de Komodo. Tras el suceso, Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, fue rescatada con vida. Una de sus hijas también sobrevivió y ya ha regresado a España, según consignó el medio.

Durante las jornadas posteriores al siniestro, equipos de rescate localizaron los restos de una menor de 12 años, hija también de Andrea Ortuño, en la misma zona donde, días más tarde, se halló el cuerpo de Martín, confirmaron fuentes familiares citadas por el medio. El hallazgo de la joven el lunes 29 de diciembre marcó un punto en las tareas de búsqueda, al que este domingo se ha sumado la recuperación del cuerpo del entrenador, de 44 años, aumentando la presión para intensificar las labores de rescate sobre los dos menores aún ausentes.

Las familias han manifestado su “confianza” en que la labor de búsqueda proseguirá hasta la localización de los menores y han mostrado su agradecimiento a la sociedad y las instituciones por “la empatía y el respeto” en el tratamiento de la tragedia. En el comunicado, según publicó la fuente, subrayaron la importancia del acompañamiento y las muestras de apoyo, que consideran un consuelo “en mitad del dolor”.

La decisión de las autoridades de extender el operativo, indicó el medio de comunicación, responde a la petición insistente de los allegados de no cesar los esfuerzos mientras no se logre la localización de los menores. Según detallaron, los equipos de rescate mantienen las labores en la zona donde han encontrado a los dos miembros de la familia, utilizando recursos adicionales y tecnología especializada para explorar las aguas del Parque Nacional de Komodo.

Hasta el momento, el siniestro ha cobrado la vida de al menos dos miembros de la familia: la menor de 12 años y Fernando Martín. Los equipos de salvamento se enfocan en la localización de los dos niños desaparecidos en una región reconocida por su complejidad geográfica y la dificultad añadida de las condiciones marítimas propias del área de Labuan Bajo.

El caso ha motivado reacciones tanto en España como en Indonesia, con diferentes expresiones de solidaridad hacia las víctimas y sus familiares. Instituciones deportivas relacionadas con Fernando Martín han transmitido también su pésame y respaldo, mientras que autoridades indonesias reiteraron su compromiso con la operación de rescate, según reportó la fuente.

El medio recordó que el naufragio se produjo cuando la embarcación realizaba el trayecto entre Komodo y Padar, llevando a bordo a los miembros de la familia valenciana que ahora centran el operativo de búsqueda. Tanto la rapidez de la intervención como la colaboración entre las autoridades locales y los equipos internacionales fueron destacadas en las comunicaciones oficiales, así como la coordinación en los trabajos de rescate y la atención a los supervivientes.

Mientras la operación prosigue, el comunicado difundido por las familias subraya que el único objetivo en este momento es el reencuentro con los dos menores ausentes. La extensión del periodo de búsqueda y la suma de más recursos constituyen, de acuerdo con la información publicada, señales de que el operativo continuará con intensidad hasta agotar todas las posibilidades disponibles.