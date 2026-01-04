Intoxicadas ocho personas, tres de ellas menores, por la mala combustión de una caldera en Almansa

Cuatro hombres de 41, 37, 10 y 4 años, junto con cuatro mujeres de 36, 30, 25 y 13, se encuentran entre las personas que sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda situada en la calle Buen Suceso de Almansa, en la provincia de Albacete. Según informó Europa Press, el incidente afectó a ocho personas, incluyendo a tres menores de edad. El suceso se produjo durante la madrugada del domingo, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencia alrededor de las 3:30 horas sobre la presencia de un posible escape de gas en el domicilio.

De acuerdo con lo señalado por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la causa del accidente fue una mala combustión en la caldera ubicada dentro de la vivienda. La fuga de monóxido de carbono derivó en la rápida intervención de distintos cuerpos de emergencias que acudieron al lugar para atender a los afectados y evaluar la situación de la vivienda.

Las ocho personas intoxicadas se encontraban dentro de la vivienda en el momento de los hechos. El grupo estaba conformado por cuatro hombres y cuatro mujeres, distribuidos en edades que iban desde los 4 a los 41 años, y de los cuales tres son menores. Todos ellos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados de manera inmediata en ambulancias y vehículos de la UVI móvil al hospital del municipio para ser sometidos a tratamiento médico especializado, tal como reportó Europa Press.

Hasta la vivienda llegaron equipos de la Guardia Civil, de la Policía Local y los bomberos del Parque de Almansa. Las autoridades, además de atender a los heridos, realizaron tareas de inspección y control para asegurar la vivienda y evitar riesgos adicionales para el resto de la comunidad. Los bomberos llevaron a cabo mediciones para determinar los niveles de monóxido de carbono y ventilaron el inmueble para restaurar las condiciones de seguridad, según detalló Europa Press.

El informe recogido por Europa Press indicó que la intervención de los equipos de emergencia fue fundamental para garantizar la atención médica urgente de todos los intoxicados y para prevenir consecuencias más graves. Además, la coordinación entre los distintos servicios permitió que la operación de rescate y evacuación se desarrollara de manera eficiente.

Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la mala combustión de las calderas suele representar un riesgo elevado de intoxicación por monóxido de carbono, gas que no tiene olor ni color, lo que dificulta su detección sin aparatos especializados. Este aspecto fue clave en el desarrollo de los acontecimientos, ya que los ocupantes de la vivienda no detectaron la presencia del gas hasta su exposición, lo que motivó la llamada de alerta al 112.

Tras este episodio, los servicios sanitarios evaluaron el estado de salud de los heridos tras su traslado al hospital. El pronóstico de los afectados no fue detallado en la información proporcionada por Europa Press, aunque todos lograron recibir atención médica rápida.

Las autoridades locales recomendaron vigilar el correcto funcionamiento de sistemas de calefacción y revisar de manera periódica las instalaciones para disminuir el riesgo de este tipo de incidentes en viviendas particulares. Según Europa Press, la colaboración entre los equipos de emergencia y la respuesta oportuna ante la alerta permitió reducir el impacto de la intoxicación y evitar víctimas fatales.