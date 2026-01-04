El presidente de Somalia asegura que no permitirá la expulsión de gazatíes a Somalilandia

La declaración del presidente somalí Hasan Sheij Mohamud a la cadena Al Arabiya sostiene que el reconocimiento de la independencia de Somalilandia por parte de Israel responde, en su visión, a un propósito geopolítico de instalar una base militar cerca del Golfo de Adén y del mar Rojo, con la mira puesta en la insurgencia hutí de Yemen. A partir de esta interpretación, Mohamud rechaza cualquier posible traslado de palestinos de la Franja de Gaza a ese territorio, al que considera ilegítimamente reconocido como independiente. El gobernante somalí remarcó que su país no admitirá “bajo ninguna circunstancia” el desplazamiento forzado de la población gazatí hacia Somalilandia, según reportó Al Arabiya.

En declaraciones recogidas por la cadena y según publicó también la prensa internacional, Mohamud insistió en que "la así llamada Somalilandia es otra región de Somalia y su proyecto secesionista, como quedó demostrado hace tiempo, es inviable". De acuerdo con sus afirmaciones, la política de Israel alentando la independencia de Somalilandia representa un intento para crear una presencia militar avanzada en un enclave estratégico de la región, lo cual explicaría la rapidez y el carácter inédito de la decisión diplomática tomada por Israel la semana pasada.

El presidente somalí subrayó que Somalia no es la frontera de Palestina y que los planes israelíes de transferencia de población no se concretarán en territorio somalí. "Somalia no es la frontera de Palestina, por mucho que represente el sueño de Israel; un sueño que no se va a hacer realidad", expresó Mohamud al medio citado. Estas palabras responden al contexto del anuncio de reconocimiento formal por parte de Israel de la independencia de Somalilandia, una entidad que autodeclaró su autonomía hace más de tres décadas pero que no es reconocida por la comunidad internacional ni por el gobierno central de Somalia.

El medio Al Arabiya detalló que esta manifestación del presidente coincide con la creciente preocupación regional por posibles intentos de reubicar población palestina debido al conflicto en Gaza. La postura de Somalia se alinea con la negativa de otros gobiernos africanos y árabes frente a cualquier propuesta que implique traslados forzosos de personas a sus territorios, considerando tales movimientos como una violación de los principios internacionales de soberanía y derechos humanos.

La decisión israelí de reconocer a Somalilandia, inédita en más de treinta años de diplomacia en la región, ha provocado reacciones tanto en Somalia como en los países vecinos, elevando la tensión política y diplomática en el Cuerno de África. Según consignó Al Arabiya, las autoridades somalíes consideran que el reconocimiento de Israel agrava las divisiones internas y aumenta la inestabilidad, además de poner en riesgo equilibrios ya frágiles por los persistentes conflictos internos, la acción de milicias armadas y la presencia de actores extranjeros con intereses estratégicos en la zona.

La región de Somalilandia declaró su independencia tras el colapso del régimen somalí en 1991, pero hasta la fecha ningún país exceptuando Israel le había otorgado reconocimiento oficial. Mientras tanto, Somalia continúa reivindicando la integridad territorial y rechaza cualquier tipo de injerencia o legitimación de movimientos separatistas. Según publicó Al Arabiya, las autoridades somalíes interpretan los últimos movimientos diplomáticos como parte de una estrategia más amplia dirigida a modificar el statu quo regional por parte de actores externos, en particular en relación al conflicto de Gaza y la presión internacional sobre el desplazamiento de su población.

El reconocimiento diplomático de Somalilandia por parte de Israel afecta no solo las relaciones entre Mogadiscio y Tel Aviv, sino también la interacción de Somalia con otros países de la Unión Africana y ligas árabes, muchos de los cuales han emitido comunicados reafirmando su apoyo a la soberanía somalí y su rechazo a cualquier propuesta de traslado de comunidades palestinas sin el consentimiento de sus Estados nacionales. El medio Al Arabiya remarcó que, desde la perspectiva somalí, cualquier maniobra que favorezca el secesionismo vulnera los principios rectores tanto de la Unión Africana como de la Carta de las Naciones Unidas.

Las declaraciones de Mohamud constituyen un mensaje al conjunto de la comunidad internacional respecto a la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y los derechos de los desplazados palestinos. Según indicó Al Arabiya, este mensaje busca también disuadir cualquier posible iniciativa diplomática o humanitaria que proponga a Somalilandia como destino de reasentamiento para el éxodo palestino derivado del conflicto en Gaza, una propuesta que Somalia rechaza enérgicamente y que incrementa la tensión política en la región.