El despliegue de fuerzas progubernamentales en la ciudad portuaria de Mukalla, capital de Hadramut, se produjo en paralelo al anuncio realizado por las autoridades locales sobre el restablecimiento del orden en toda la provincia oriental. De acuerdo con la agencia oficial del Gobierno yemení, Abdulhadi al Tamimi, gobernador adjunto de Hadramut, afirmó el domingo que esta estabilización marca el comienzo de una etapa de colaboración entre la ciudadanía, las autoridades provinciales y las brigadas Escudo de la Patria, encargadas de combatir la presencia separatista en la región.

Según informó la agencia estatal y diversos medios como South24, la retirada de los combatientes del Consejo de Transición del Sur (CTS) de Hadramut ocurre justo cuando el Gobierno reconocido internacionalmente y Arabia Saudí impulsan un proceso de diálogo. Este proceso contempla la organización de una cumbre en Riad, orientada a abrir negociaciones respecto a la cuestión secesionista que originó la más reciente crisis política y militar en las provincias orientales de Yemen.

El CTS, entidad separatista del sur yemení, había lanzado una ofensiva sobre las gobernaciones de Al Mahra y Hadramut a finales del año anterior. Esta acción formaba parte de sus reclamaciones históricas, pues Yemen funcionó como dos estados independientes, uno septentrional y otro meridional, hasta el año 1990. Durante el conflicto civil, el CTS prestó su apoyo al Ejecutivo yemení reconocido, aunque de forma condicional, buscando a cambio garantías vinculadas a su proyecto de independencia del sur.

El medio South24 detalló que fuentes de seguridad locales confirmaron la entrada de fuerzas alineadas con el Gobierno central en Mukalla tras la retirada de los independentistas. En respuesta a la ofensiva del CTS lanzada en diciembre, Arabia Saudí, que encabeza la coalición en apoyo al Gobierno yemení, llevó a cabo bombardeos en las zonas controladas por el movimiento separatista durante la última semana, según publicaron tanto esa agencia como la prensa gubernamental.

Las brigadas Escudo de la Patria, señaladas como independientes por las propias autoridades, operan en el sur del país desde la gobernación de Lahj, bajo la supervisión de la coalición liderada por Riad. Estas unidades se dedican principalmente a labores de vigilancia y protección en áreas consideradas sensibles dentro del conflicto territorial prolongado que afecta al sur de Yemen desde hace varios años.

El foco mediático internacional ha tendido a concentrarse en el enfrentamiento entre el Ejecutivo yemení y el movimiento hutí, que controla Saná desde hace una década, relegando a un segundo plano el prolongado pulso independentista en el sur. No obstante, la ofensiva reciente y el posterior repliegue del CTS devuelven protagonismo a las disputas territoriales en Hadramut y Al Mahra.

La actual apertura de conversaciones y la convocatoria de una cumbre en Riad representan el más reciente esfuerzo diplomático para reducir la tensión surgida de las demandas secesionistas. Según consigna la agencia oficial del Gobierno yemení, el restablecimiento de la autoridad estatal en Hadramut sienta una base para avanzar hacia una solución política concertada en el sur del país, contando con el impulso diplomático de Arabia Saudí y el apoyo logístico de Escudo de la Patria.

Aunque el resultado de estas negociaciones todavía es incierto, la retirada del CTS del este yemení y la llegada de las fuerzas aliadas al Gobierno a Mukalla demuestran cambios en el tejido territorial y en el equilibrio de poder en la región, tras un periodo marcado por confrontaciones, acuerdos precarios y renovados intentos de mediación internacional, detalló el medio oficial del Gobierno. En este contexto, la disputa por el control territorial y la búsqueda de estabilidad continúan definiendo la dinámica política y militar del sur y el este de Yemen.