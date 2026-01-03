Ucrania defiende que Venezuela tenga "una oportunidad de libertad"

El mensaje de Andrii Sibiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, enfatizó que la comunidad internacional debe observar detenidamente los próximos sucesos en Venezuela y que Ucrania actuará guiada por el derecho internacional, enfocándose en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el interés de la sociedad venezolana. Según consignó el medio Europa Press, la autoridad diplomática ucraniana publicó estas declaraciones tras el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, reiterando de ese modo la postura de Kiev de no reconocer su legitimidad ni los resultados de las recientes elecciones.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Sibiha manifestó que Venezuela merece "una oportunidad de libertad". En un mensaje difundido en la red social X, el canciller subrayó que "el pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana". Agregó que Ucrania mantiene firme su respaldo a los derechos de la población venezolana para alcanzar esa normalidad, el respeto y la libertad, en un contexto marcado por cuestionamientos a la reciente elección y a los actos del actual gobierno venezolano.

Tal como detalló Europa Press, la administración ucraniana considera que el derecho de los países a la autodeterminación y a vivir sin dictaduras ni represión constituye un principio esencial. Sibiha recalcó que "el régimen de Maduro ha violado todos esos principios", en referencia tanto a la represión interna como a las denuncias internacionales sobre las condiciones electorales y la respuesta violenta frente a las manifestaciones. La postura ucraniana coincide con la de numerosos Estados y organizaciones que han condenado los procedimientos y sucesos en Venezuela.

Según publicó Europa Press, el ministro Sibiha recordó además que Ucrania, junto con decenas de otros países, desconoció la legitimidad de Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio de 2024. Los resultados electorales han sido descritos por el canciller como fraudulentos y acompañados de hechos de violencia contra la sociedad civil y los manifestantes. El Gobierno ucraniano destaca que actores democráticos dentro y fuera de Venezuela, junto a organismos de derechos humanos globales, han documentado y denunciado "crímenes, violencia, tortura, opresión y abusos de todas las libertades básicas, el robo de votos y la destrucción de la democracia y el estado de derecho". Europa Press informó que estas denuncias reflejan una preocupación extendida por el futuro político e institucional de Venezuela.

El medio Europa Press también indicó que Ucrania seguirá atenta al desarrollo de los eventos en Venezuela, reiterando su alineación con los valores democráticos y el respaldo internacional hacia los derechos humanos. Sibiha señaló que "gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida", mostrando aprecio a quienes colaboran en la salvaguarda de la integridad de la ciudadanía venezolana en un escenario caracterizado por incertidumbre y tensiones políticas. La posición de Kiev se integra en el contexto de una amplia condena internacional por parte de países y entidades defensoras de los derechos fundamentales.

La respuesta del Gobierno ucraniano a la captura de Nicolás Maduro y al ataque militar estadounidense, de acuerdo con Europa Press, forma parte de una estrategia diplomática que busca resaltar la importancia de los principios democráticos y el respeto a la legalidad internacional. Esta postura reafirma la negativa ucraniana a reconocer gobiernos surgidos de procesos considerados irregulares o contrarios a la voluntad popular, situando a Ucrania entre los países que han llamado a un cambio institucional y al restablecimiento de garantías democráticas en Venezuela.

Europa Press reseñó que, además de pronunciarse sobre la legitimidad y la situación política, Kiev insistió en que la sociedad venezolana reclama condiciones de seguridad, prosperidad y dignidad, elementos que el ministro Sibiha considera ausentes bajo el actual “régimen de Maduro”. Desde la perspectiva ucraniana, la coyuntura venezolana requiere la atención y el compromiso de la comunidad internacional, con el propósito de restaurar el respeto por la ley, los derechos humanos y los procedimientos democráticos.

Según reiteró Europa Press, la administración ucraniana reafirmó su intención de mantener el apoyo al pueblo venezolano, con la expectativa de que los próximos acontecimientos se desarrollen en conformidad con las normas del derecho internacional y el resguardo de las libertades básicas. Las declaraciones de Sibiha resumen el compromiso de Ucrania con el principio de autodeterminación de los pueblos y el rechazo a los gobiernos cuyo origen esté rodeado de controversia sobre su legalidad y legitimidad, como considera ocurre en el caso venezolano tras los recientes comicios y el contexto de tensión interna y externa.