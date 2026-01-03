Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

Donald Trump afirmó que existe un canal directo de comunicación con Delcy Rodríguez y que la funcionaria comprende las demandas que Washington ha transmitido, según publicó The New York Post. El presidente estadounidense detalló que, aunque la administración norteamericana mantiene la disposición de desplegar tropas en Venezuela, esa opción no se ejecutaría si la vicepresidenta cumple con los requerimientos planteados desde Estados Unidos.

De acuerdo con lo planteado en la entrevista con el medio, Trump fue consultado sobre el anuncio realizado previamente en torno a que "se haría cargo" de la situación venezolana después de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la posibilidad de que militares estadounidenses se instalen en el país para contribuir con el gobierno local. Trump aseguró: "No, si la vicepresidenta de Maduro... Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso", en referencia a Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos aclaró que la alternativa militar permanece sobre la mesa y enfatizó: "Estamos preparados a enviar militares". A esto sumó que: "Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera". Según reportó The New York Post, Trump remarcó la frecuencia de los contactos mantenidos con Rodríguez y la disposición del gobierno estadounidense a fortalecer las medidas de presión si no se concreta un acuerdo con el entorno gubernamental venezolano.

El medio estadounidense indicó que tras la supuesta captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció en la televisión pública nacional para dejar claro que Maduro sigue siendo el "único" presidente del país, desestimando la legitimidad de cualquier intento foráneo de intervenir en el liderazgo venezolano. Asimismo, Rodríguez exigió la liberación inmediata tanto de Nicolás Maduro como de la esposa de este, Cilia Flores, quien también fue aprehendida según la cobertura del The New York Post.

Según informó el diario, Trump manifestó que los continuos contactos con la vicepresidenta venezolana buscaban alcanzar avances concretos respecto a las exigencias estadounidenses antes de tomar la decisión final sobre el despliegue militar. La postura de la administración de Trump se centró en condicionar la intervención militar a la voluntad de colaboración de Rodríguez, mientras mantenía abierta la posibilidad de aumentar la presión diplomática y otros mecanismos a disposición del Ejecutivo norteamericano.