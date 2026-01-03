Agencias

Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

Donald Trump condicionó el envío de tropas a la nación sudamericana a que la actual vicepresidenta acepte sus demandas y aseguró que existe disposición para fortalecer la presión, aunque subraya que mantienen una comunicación constante con el entorno del gobierno local

Guardar

Donald Trump afirmó que existe un canal directo de comunicación con Delcy Rodríguez y que la funcionaria comprende las demandas que Washington ha transmitido, según publicó The New York Post. El presidente estadounidense detalló que, aunque la administración norteamericana mantiene la disposición de desplegar tropas en Venezuela, esa opción no se ejecutaría si la vicepresidenta cumple con los requerimientos planteados desde Estados Unidos.

De acuerdo con lo planteado en la entrevista con el medio, Trump fue consultado sobre el anuncio realizado previamente en torno a que "se haría cargo" de la situación venezolana después de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la posibilidad de que militares estadounidenses se instalen en el país para contribuir con el gobierno local. Trump aseguró: "No, si la vicepresidenta de Maduro... Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso", en referencia a Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos aclaró que la alternativa militar permanece sobre la mesa y enfatizó: "Estamos preparados a enviar militares". A esto sumó que: "Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera". Según reportó The New York Post, Trump remarcó la frecuencia de los contactos mantenidos con Rodríguez y la disposición del gobierno estadounidense a fortalecer las medidas de presión si no se concreta un acuerdo con el entorno gubernamental venezolano.

El medio estadounidense indicó que tras la supuesta captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció en la televisión pública nacional para dejar claro que Maduro sigue siendo el "único" presidente del país, desestimando la legitimidad de cualquier intento foráneo de intervenir en el liderazgo venezolano. Asimismo, Rodríguez exigió la liberación inmediata tanto de Nicolás Maduro como de la esposa de este, Cilia Flores, quien también fue aprehendida según la cobertura del The New York Post.

Según informó el diario, Trump manifestó que los continuos contactos con la vicepresidenta venezolana buscaban alcanzar avances concretos respecto a las exigencias estadounidenses antes de tomar la decisión final sobre el despliegue militar. La postura de la administración de Trump se centró en condicionar la intervención militar a la voluntad de colaboración de Rodríguez, mientras mantenía abierta la posibilidad de aumentar la presión diplomática y otros mecanismos a disposición del Ejecutivo norteamericano.

Temas Relacionados

Donald TrumpVenezuelaDelcy RodríguezNicolás MaduroEstados UnidosCaracasPresencia militarPolítica internacionalThe New York PostCilia FloresEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El alemán Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

El alemán Alexander Zverev se

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

Zohran Mamdani, jefe de gobierno de la mayor ciudad estadounidense, expresó en una reciente comunicación con Donald Trump su firme oposición a la ofensiva militar en territorio venezolano y denunció públicamente intentos de derrocamiento y violaciones normativas impulsadas desde Washington

El alcalde de Nueva York

Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Merz acusa a Maduro de

Pérez Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"

El líder valenciano expresó su malestar por la situación en Venezuela tras los recientes bombardeos, llamó a evitar represalias y destacó la importancia de proteger a la población civil y buscar una salida pacífica respetando los derechos humanos

Pérez Llorca traslada "preocupación y

EEUU avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar "precupados" tras la captura de Maduro

Funcionarios estadounidenses han señalado a la cúpula cubana tras la detención de Maduro, advirtiendo sobre una posible repercusión internacional y criticando la gestión actual en la isla, mientras se intensifican las tensiones regionales según fuentes oficiales

EEUU avisa a los gobernantes