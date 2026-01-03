López Miras se solidariza con el pueblo venezolano "que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro"

Miles de venezolanos residen tanto en España como en la Región de Murcia tras haber dejado atrás su país de origen por causa de la crisis política y social. Este éxodo ha llevado a que muchas familias busquen mejores condiciones de vida fuera de Venezuela. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, manifestó públicamente su respaldo al pueblo venezolano por medio de declaraciones compartidas en sus perfiles de redes sociales.

Según detalló Europa Press, López Miras ha expresado que sigue de cerca los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela, trasladando su apoyo a quienes, dijo, “durante años han sufrido la dictadura de Maduro, un opresor que ha ignorado el resultado de las urnas”. Además, López Miras recordó que tanto España en su conjunto como la Región de Murcia en particular acogen a miles de ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales, señaló, “saben lo que es perder la libertad”.

Europa Press consignó que el mandatario regional manifestó una expectativa clara de que la situación pueda cambiar. López Miras afirmó tener “la sincera esperanza de que, a partir de hoy, la recuperen”, en referencia a los anhelos de libertad de la sociedad venezolana. El presidente murciano subrayó el exilio que han experimentado numerosos venezolanos, quienes han abandonado su país ante el contexto político y humanitario que describe como dictatorial bajo el mandato de Nicolás Maduro.

A través de sus publicaciones, López Miras se unió simbólicamente a las voces que solicitan un cambio en Venezuela y manifestaron su deseo de un retorno a la democracia y al respeto de la voluntad popular. El medio Europa Press reportó que sus declaraciones reflejan una posición de apoyo y solidaridad con la comunidad venezolana tanto a nivel local como internacional.

Según informó Europa Press, el mensaje del presidente de la Región de Murcia fue difundido coincidiendo con momentos de especial atención internacional hacia la situación venezolana. Las palabras de López Miras ponen énfasis en el carácter prolongado del mandato de Maduro y en la situación de aquellos que han emigrado debido a la crisis, señalando un reconocimiento de las consecuencias sociales y personales derivadas de la crisis política venezolana.

La reiteración de su respaldo a la comunidad venezolana en Murcia y en España, junto con la condena al gobierno de Maduro, destaca el interés de López Miras por visibilizar las dificultades que enfrenta parte de la diáspora venezolana, según especificó Europa Press. Las declaraciones recogidas por este medio reflejaron la preocupación de autoridades regionales por la coyuntura política y humanitaria de un país del que proceden miles de personas actualmente residentes en España.