Las autoridades yemeníes solicitan una cumbre con los separatistas del sur en Riad

En respuesta al llamado de figuras políticas y sociales del sur de Yemen, el presidente Rashad Mohamed al-Alimi solicitó a Arabia Saudí que convoque una cumbre en Riad para reunir a todas las fuerzas involucradas en la región, con el objetivo de discutir el futuro político del sur tras la decisión del Consejo de Transición del Sur (CTS) de iniciar un proceso hacia la independencia mediante un referéndum previsto para el 2 de enero de 2028. Según detalló el medio Europa Press, este llamamiento se produjo en un contexto de creciente tensión tras el anuncio del CTS y la reciente escalada de enfrentamientos en la zona oriental del país.

De acuerdo con Europa Press, el comunicado publicado en la web oficial del presidente yemení, atribuido a una fuente gubernamental, subraya que la invitación a Riad surge como respuesta directa a las demandas de distintos sectores de las gobernaciones sureñas y tiene como objetivo evitar acciones unilaterales como el referéndum planteado por el CTS. El presidente Al-Alimi considera que la causa del sur es una cuestión legítima, pero rechaza que una sola parte pueda apropiarse de la iniciativa política o imponer una solución excluyente. En su declaración, reiteró su preferencia por un proceso de diálogo respaldado por referencias institucionales aceptadas tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de alcanzar una salida consensuada.

El Gobierno yemení, según reportó Europa Press, insiste en que la única vía válida para abordar la denominada “Causa del Sur” es un diálogo amplio, que garantice la paz social, refuerce los principios de cooperación y consenso, y rechace cualquier intento de imponer resultados por la fuerza. El texto oficial destaca que el liderazgo yemení rechaza de manera tajante el uso de las armas o la imposición de hechos consumados como mecanismo para obtener ventajas políticas que, a su juicio, no favorecen ni legal ni constitucionalmente los objetivos de la región sureña.

La reciente escalada en la confrontación se acentuó cuando el CTS anunció el inicio de una “guerra” contra el Gobierno reconocido internacionalmente, denunciando una ofensiva de gran envergadura por parte de las fuerzas progubernamentales, apoyadas por Arabia Saudí, sobre posiciones separatistas en las provincias orientales del país. Según Europa Press, el desencadenante inmediato de la crisis ocurrió a principios de diciembre, cuando fuerzas del CTS atacaron el este de Yemen para reclamar territorios históricos, resultando en la muerte de 32 militares yemeníes en la provincia de Hadramut.

De acuerdo con el propio presidente Al-Alimi—según consignó Europa Press—la propuesta de diálogo en Riad representa una continuación del rol que Arabia Saudí ha desempeñado en el impulso de soluciones concertadas para Yemen, subrayando la necesidad de crear un entorno que propicie discusiones responsables y logre resultados concretos y duraderos. Asimismo, el mandatario reafirmó el compromiso de las instituciones yemeníes con la protección de los derechos ciudadanos y la justicia, defendiendo la adopción de procesos pacíficos e institucionales para abordar el litigio con la seriedad y la equidad correspondientes.

La posición del CTS, durante los años de conflicto civil yemení, ha sido compleja. Europa Press recuerda que este bloque separatista, en el momento más álgido de la guerra, colaboró de manera poco entusiasta con el Gobierno central a cambio de obtener concesiones relativas a su deseo de independencia. La relación entre ambos grupos se mostró frágil y se lesionó de manera esporádica, aunque raras veces con la intensidad de los sucesos ocurridos en el cierre de 2023.

Al tomar conocimiento de la solicitud de Al-Alimi, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí dio la bienvenida a la iniciativa y se sumó al llamado para que todas las facciones del sur participen en las conversaciones propuestas en Riad. Según un comunicado citado por Europa Press, el Gobierno saudí remarcó la importancia de una “solución integral” que contemple las aspiraciones legítimas del pueblo del sur yemení.

El trasfondo de este conflicto se enmarca en la historia reciente de Yemen, que hasta 1990 existía como dos países, uno al norte y otro al sur. Europa Press describe cómo la prolongada guerra civil, que enfrenta al Gobierno yemení con el movimiento hutí que controla Saná desde hace una década, eclipsó el debate territorial interno. No obstante, la cuestión independentista en el sur emergió nuevamente tras la ofensiva del CTS en busca del restablecimiento de un Estado propio, la principal ambición del bloque secesionista.

La solicitud de conferencia internacional y de mediación saudí por parte del Ejecutivo yemení aparece como parte de una estrategia para encauzar la crisis por la vía del diálogo y evitar un nuevo ciclo de enfrentamientos, a la vez que responde a las preocupaciones de diversos sectores que rechazan la posibilidad de que el CTS conduzca el proceso de independencia al margen de los marcos legales e institucionales reconocidos internacionalmente. El énfasis oficial en la inclusión de todos los actores y la negativa hacia acciones militares o imposiciones unilaterales muestra la voluntad de las autoridades yemeníes de encontrar una solución que abarque las múltiples sensibilidades presentes en el sur del país.