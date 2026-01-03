Las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente solicitan una cumbre con los separatistas del sur en Riad

El Consejo de Transición del Sur (CTS) declaró recientemente el inicio de un proceso para celebrar un referéndum de independencia en Yemen el 2 de enero de 2028, una medida que despertó el rechazo de diferentes actores políticos y generó la convocatoria de una cumbre patrocinada por Arabia Saudita. Según informó Europa Press, el presidente de Yemen, Rashad Mohamed al-Alimi, solicitó la organización de una conferencia nacional en Riad que involucre a todas las fuerzas relevantes para enfrentar este nuevo escenario y evitar que el conflicto derive en una ruptura definitiva.

De acuerdo con Europa Press, el llamado del mandatario busca contrarrestar las acciones unilaterales del CTS, que tras un periodo de transición de dos años apunta a conformar un Estado independiente en el sur del país. Fuentes oficiales citadas por la web del presidente sostienen que la petición responde tanto a las demandas de la ciudadanía como de sectores políticos de las gobernaciones del sur, manifestando preocupación por el rumbo asumido por la dirigencia secesionista. Diversos grupos y personalidades, incluido un sector del propio sur del país, han expresado en las últimas jornadas su oposición al proceso independentista y abogan por priorizar la vía del diálogo.

El presidente Al-Alimi reconoció la legitimidad de las inquietudes de la región meridional, al afirmar que “la causa del Sur es una cuestión justa”; no obstante, puso en duda la legitimidad de la estrategia asumida por el CTS, enfatizando que la resolución de este conflicto no puede quedar en manos de una sola facción ni circunscribirse a posturas excluyentes. En esa línea, el mandatario yemení reafirmó su apuesta por una solución dialogada y supervisada por instancias nacionales, regionales e internacionales, destacó Europa Press.

En el comunicado oficial, se subraya el objetivo de establecer un marco nacional inclusivo que promueva la resolución justa de los reclamos del sur. El texto enfatiza la búsqueda de la paz social, la colaboración y el consenso, así como el firme rechazo a cualquier intento de lograr éxitos políticos “por la fuerza o mediante las armas”, lo que, a juicio de la presidencia, “no favorece la Causa del Sur ni produce efectos legales ni constitucionales”. Además, el Gobierno expresó su compromiso con la protección de los derechos básicos y la justicia, subrayando la necesidad de enfrentar la crisis a través de vías institucionales acordadas.

En paralelo, el CTS acusó a las fuerzas progubernamentales —respaldadas por Arabia Saudita— de lanzar una ofensiva a gran escala contra sus posiciones en las provincias del este y proclamó el inicio de una “guerra” contra las autoridades reconocidas internacionalmente. El medio Europa Press reportó que el contexto agudizó la tensión, al punto de que la ruptura de la ya de por sí frágil alianza entre separatistas y el Gobierno reconocido escaló luego de un ataque separatista a comienzos de diciembre en la provincia de Hadramut, que resultó en la muerte de 32 militares yemeníes.

La importancia de una mediación internacional recae en el papel desempeñado por Arabia Saudita como principal apoyo externo tanto para el Gobierno central como en el proceso de concertación. Al-Alimi catalogó su propuesta de cumbre como una “extensión del papel fundamental” de Arabia Saudita en respaldo a Yemen, al señalar que este patrocinio podría allanar el camino a un diálogo serio y efectivo. Europa Press detalló que el objetivo es generar condiciones que favorezcan la consecución de resultados duraderos y soluciones prácticas a la crisis en curso.

El conflicto separatista del sur se desarrolla en paralelo a la prolongada guerra civil entre el Ejecutivo internacionalmente reconocido y el movimiento hutí, que controla la capital, Saná, desde hace diez años. Aunque los separatistas meridionales colaboraron en el pasado con el Gobierno central en contra de los hutíes, esa cooperación resultó ser efímera y marcada por acusaciones mutuas, cese del apoyo militar y demandas recurrentes de autodeterminación. Recordando que Yemen estuvo dividido en dos países, norte y sur, hasta 1990, los actuales reclamos del CTS evocan la histórica aspiración de restablecer la soberanía independiente de la región suroriental.

Las últimas acciones armadas y la respuesta política de ambas partes reflejan un punto de ruptura en la crisis yemení, con el riesgo de que nuevos episodios de violencia intensifiquen la inestabilidad en un país afectado por años de enfrentamientos internos y complejas alianzas, según reportó Europa Press. La convocatoria a una cumbre en Riad abre una oportunidad para negociar salidas institucionales, cuyos resultados podrían marcar la evolución del proceso separatista y el futuro político de Yemen.