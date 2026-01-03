Izquierda Socialista exige la liberación de Maduro y pide al Gobierno que denuncie "la brutal agresión" de EEUU

La Comisión Permanente de Izquierda Socialista, según un comunicado reportado por Europa Press, ha instado a que tanto la sociedad española como actores políticos muestren un respaldo amplio y urgente al pueblo venezolano, reafirmando el derecho de las naciones latinoamericanas a elegir su destino y a preservar su soberanía frente a interferencias externas. A raíz de esto, el comunicado lanza un mensaje solicitando la movilización y la solidaridad activa con la población venezolana. El pronunciamiento se da en el contexto de la reciente detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y una operación militar relacionada en territorio venezolano.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Izquierda Socialista, la única corriente oficial reconocida dentro del PSOE, exige la puesta en libertad inmediata de Nicolás Maduro. En su declaración, la organización atribuye la responsabilidad directa al Gobierno estadounidense y solicita al Ejecutivo español y a la dirección del PSOE tomar una postura pública que denuncie este acto, el cual califican como una “brutal agresión”. Además, el documento urge al gobierno de España a “activar todas sus capacidades para evitar una escalada de la misma”.

La agrupación denuncia enérgicamente la intervención militar efectuada en Venezuela, percibida como parte de una injerencia mayor en la política interna del país sudamericano. En palabras de Izquierda Socialista, recogidas por Europa Press, se trata de un episodio que infringe el marco del derecho internacional y los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Según su comunicado, consideran que se ha vulnerado la soberanía venezolana mediante una intervención externa que no se ajusta a las normas establecidas por la comunidad internacional.

La corriente interna del PSOE centra su postura en el respeto a los procesos de autodeterminación, subrayando la importancia de que el pueblo venezolano pueda tomar decisiones sobre su futuro sin presiones externas. El comunicado hace referencia a la solidaridad con la población venezolana, a la que califican de “hermano pueblo”, y vincula esta reivindicación con el derecho de todos los pueblos latinoamericanos al desarrollo autónomo y a la soberanía nacional.

El texto difundido y recogido por Europa Press reitera la urgencia de la situación, solicitando acciones inmediatas por parte de las autoridades españolas para evitar una profundización del conflicto. Además, destaca la necesidad de fortalecer los vínculos de apoyo con Venezuela desde la sociedad civil y el ámbito político, canalizando la solidaridad hacia la defensa de los derechos fundamentales y la integridad territorial del país sudamericano.

Izquierda Socialista emplaza a las instituciones nacionales a respetar y promover el principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, invocando el respeto al derecho internacional como base para la diplomacia y las relaciones exteriores. Según sus portavoces, actuar en consecuencia con estos principios resulta imprescindible para preservar el orden internacional y garantizar vías pacíficas en la resolución de conflictos.

En suma, la declaración difundida por Izquierda Socialista, según Europa Press, refleja una condena a la reciente intervención estadounidense en Venezuela, reclama acciones diplomáticas urgentes al Ejecutivo español, y hace un llamamiento al apoyo colectivo de la sociedad para garantizar la autodeterminación y la soberanía plena del pueblo venezolano frente a las presiones y operaciones externas.