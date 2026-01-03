El Gobierno de Yemen anuncia avances en la provincia de Hadramut en su ofensiva contra los separatistas

El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha anunciado este sábado que sus fuerzas se han hecho con el valle de la provincia de Hadramut (este), en el marco de sus avances hacia la ciudad de Mukalla, la quinta más poblada del país, tras el estallido del conflicto con los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS).

El gobernador de Hadramut, Salem Janbashi, ha indicado que las tropas yemeníes, respaldadas por la coalición que lidera Arabia Saudí, han tomado la totalidad del valle de Hadramut, incluido el aeropuerto internacional de Seiyún, sin que el CTS --apoyado por Emiratos Árabes Unidos (EAU)-- se haya pronunciado por ahora al respecto.

Así, ha dado las gracias a los residentes y las tribus de la zona por su "cooperación" y ha aplaudido la postura de Arabia Saudí en el conflicto abierto durante las últimas semanas, según ha recogido la agencia yemení de noticias SABA. Además, ha ensalzado la labor del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad Muhamad al Alimi, quien encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente.

La provincia de Hadramut, la más extensa del país, está dividida administrativamente en dos partes: una con los distritos del valle y el desierto, y otra con los distritos de la costa, con Mukalla como ciudad más importante. La localidad, aún en manos de las fuerzas del CTS, es el principal objetivo de la ofensiva en la zona.

Los avances llegan apenas un día después de que el líder del movimiento separatista del sur de Yemen, Aidarus al Zubaidi, anunciara el comienzo de un proceso de independencia que comenzará primero con una "transición" de dos años antes de la declaración de un referéndum de independencia para el 2 de enero de 2028 que culminaría en la constitución del Estado del Sur de Arabia, la histórica ambición de los secesionistas.

Sin embargo, las hostilidades desatadas recientemente y los avances de las fuerzas gubernamentales amenazan con poner fin a estas aspiraciones, en medio además de la disputa diplomática entre Arabia Saudí y EAU --socios en la citada coalición internacional-- por la ofensiva del CTS, que durante las últimas semanas logró avances en la zona, llegando a acercarse a la zona fronteriza con territorio saudí.

El largo conflicto territorial del sur del país ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década. Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Esta frágil alianza se ha roto en varias ocasiones de manera esporádica, pero rara vez de forma tan grave como la de principios de diciembre, cuando las fuerzas separatistas lanzaron un ataque en el este del país para reclamar sus territorios históricos que provocó la muerte de 32 militares yemeníes precisamente en Hadramut, el detonante de la crisis actual.