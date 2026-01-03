Centenares de venezolanos se concentran en Sol para celebrar la detención de Maduro al grito de "y ya cayó, y ya cayó"

Agencias

Durante la concentración en la Puerta del Sol fue notoria la presencia de mensajes que mostraban agradecimiento al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su intervención en la detención de Nicolás Maduro. Pancartas con frases como "gracias Trump por el milagro" y "Trump, gracias por darnos libertad" pudieron verse entre el público congregado, según informó Europa Press. Esta expresión de gratitud se enmarcó en el contexto de celebración que se desarrolló durante varias horas en el emblemático espacio madrileño, luego de que Estados Unidos confirmara el arresto del mandatario venezolano.

De acuerdo con Europa Press, centenares de personas de origen venezolano acudieron este sábado a la Puerta del Sol, vestidos con banderas y entonando consignas donde proclamaban la caída del gobierno de Maduro, entre ellas "y ya cayó, y ya cayó, este Gobierno ya cayó". El ambiente estuvo marcado por la emoción de los manifestantes, quienes, de acuerdo con testimonios recopilados por la agencia, manifestaron sentirse "felices y esperanzados". Varios de los asistentes relacionaron su presencia con el apoyo a figuras de la oposición venezolana en el exilio, como María Corina Machado y Edmundo González. Mariana Gonzáles, radicada desde hace diez años en Madrid, explicó a Europa Press que su participación respondía al deseo de que “el dictador de Venezuela sea juzgado como debe ser y que Venezuela tome otro rumbo, el rumbo de la libertad y de la libre expresión”. Gonzáles también pidió por la liberación de los presos políticos y la posibilidad de retorno seguro para quienes abandonaron el país.

Durante el evento, se realizaron cánticos a favor de Venezuela y la libertad, mientras se abucheaba la figura de Maduro, reportó Europa Press. El participante Darío Pérez expresó a la agencia su satisfacción, describiendo la detención como “el mejor regalo de Navidad que Trump podría haber hecho a Venezuela”. Pérez, quien colocó una bandera venezolana en el árbol de Navidad de la plaza, enfatizó el sentimiento de gratitud hacia el expresidente estadounidense: “Agradecemos muchísimo a Trump por lo que hizo. Fue el único que tuvo la valentía ya que esto se viene dando desde hace muchos años y nadie hacía nada”.

La manifestación, caracterizada por música y bailes espontáneos, también atrajo la atención de peatones que transitaban el centro de Madrid. Mario Galán, citado por Europa Press, relató que decidió sumarse a la convocatoria al ver el entusiasmo del grupo reunido: “No sabíamos muy bien qué había pasado, pero nos hemos encontrado esto al llegar y hemos decidido quedarnos para celebrar con ellos”.

Según detalló Europa Press, tras el mensaje ofrecido por Trump, se preveía la llegada de más participantes a la plaza. Además, la plataforma ‘España con Venezuela. Hasta el final’ promovió una nueva convocatoria en el mismo lugar para respaldar el proceso de cambio político en Venezuela. En ese clima de apoyo transversal, el Partido Popular comunicó a través de sus redes sociales su intención de acompañar a los venezolanos en las calles madrileñas, extendiendo la invitación a miembros de otras formaciones políticas, incluido el PSOE.

La Puerta del Sol se convirtió así en un punto de encuentro para venezolanos residentes en Madrid y otros simpatizantes que, según recogió Europa Press, confluyeron en el centro de la capital para celebrar el desenlace del operativo estadounidense, exigiendo el inicio de una nueva etapa política y social en Venezuela que permita el retorno de las libertades y la justicia.

