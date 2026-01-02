Los antropólogos ofrecen nueva evidencia de bipedalismo en un descubrimiento fósil largamente debatido

El estudio dirigido por científicos estadounidenses logró detectar que el Sahelanthropus tchadensis presentaba una longitud relativa del fémur mayor en comparación con su cúbito, lo que representa un indicio adicional de locomoción bípeda en este homínido antiguo. Según publicó Science Advances y detalló el medio en la investigación liderada por la Universidad de Nueva York, este hallazgo contribuye a sostener la hipótesis de que la especie, que vivió hace aproximadamente siete millones de años, estaba adaptada a trasladarse en dos patas, lo cual transforma la comprensión sobre un momento clave de la evolución humana.

De acuerdo con el informe difundido por Science Advances, el equipo científico empleó tecnología tridimensional junto con el análisis detallado del cúbito y el fémur de Sahelanthropus. La comparación de estas piezas óseas con las de diversas especies actuales y fósiles formó parte fundamental del método, al que se sumó la morfometría geométrica 3D. A través de estas metodologías, la investigación identificó características que, según especificó el equipo, se consideran exclusivas de los homínidos bípedos. La presencia de un tubérculo femoral destacado, punto crucial de inserción para el ligamento iliofemoral —el mayor y más fuerte del cuerpo humano, fundamental para mantener la postura erguida—, ofreció una pieza clave de evidencia.

El Sahelanthropus tchadensis fue descubierto originalmente en el desierto de Djurab, en Chad, por un grupo de paleontólogos franceses a inicios de los años 2000. Durante la primera fase de análisis, las investigaciones se enfocaron en el cráneo fósil, permitiendo identificación básica de la especie y su antigüedad. Más adelante, según detallaron los investigadores en Science Advances, los estudios del cúbito y el fémur plantearon nuevas preguntas sobre la locomoción de este antiguo homínido, alimentando un extenso debate científico sobre su capacidad de caminar erguido.

Entre las características identificadas durante la reciente revisión, la investigación señaló, además del tubérculo femoral, dos aspectos anatómicos adicionales. El primero corresponde a una antetorsión femoral presente dentro del rango típico de los homínidos, lo que facilita que las piernas se mantengan alineadas hacia el frente, favoreciendo la marcha. El segundo corresponde a estructuras musculares en la región glútea coincidentes con las halladas en los homínidos más primitivos; estos músculos permiten la estabilidad de las caderas, prestando soporte para el estar de pie y para el movimiento sobre dos extremidades. Estas características habían sido sugeridas por investigaciones previas y ahora recibieron una confirmación gracias a herramientas de análisis tridimensional actualizadas.

Los científicos que participaron en este trabajo incluyeron expertos de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Washington, Chaffey College y la Universidad de Chicago, todas instituciones estadounidenses. En su estudio, compararon los huesos de Sahelanthropus no solo con los de chimpancés y bonobos actuales, sino también con los del Australopithecus, ancestro humano que vivió aproximadamente entre cuatro y dos millones de años atrás y célebremente representado por el esqueleto conocido como "Lucy", descrito en la década de 1970.

El medio reportó que el análisis geométrico mostró que, si bien las piernas del Sahelanthropus eran notoriamente más cortas que las de Homo sapiens, eran diferentes de las de los grandes simios actuales y compartían mayor similitud con los primeros homínidos. Los científicos subrayaron que los simios en general presentan brazos largos y piernas cortas, mientras que los homínidos tienden a tener piernas proporcionalmente más extensas. El fémur relativamente largo de Sahelanthropus respaldó la hipótesis de una transición en la adaptación anatómica hacia el bipedalismo, la cual ya se insinuaba en especies posteriores como Australopithecus.

Scott Williams, profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York y principal responsable del estudio, señaló a Science Advances: "El Sahelanthropus tchadensis era esencialmente un simio bípedo con un cerebro del tamaño de un chimpancé y probablemente pasaba gran parte de su tiempo en los árboles, buscando alimento y seguridad". Williams añadió: "A pesar de su apariencia superficial, el Sahelanthropus estaba adaptado a la postura y al movimiento bípedo en el suelo". Estas observaciones respaldan una visión de la evolución humana en la cual la adaptación al bipedalismo se habría dado en etapas tempranas, aunque los ancestros aún conservaran conductas arbóreas.

El debate sobre la locomoción bípeda de Sahelanthropus ha tenido una extensa trayectoria durante las últimas dos décadas. Los análisis iniciales de su cráneo, reportados por equipos franceses, ya apuntaban a su potencial relevancia en la historia evolutiva de los homínidos, puesto que, de confirmar su bipedalismo, la especie se ubicaría como el ancestro humano más antiguo identificado. Las discusiones, renovadas por los nuevos estudios de huesos largos, se han concentrado en la interpretación de sus rasgos anatómicos y la validez de extrapolar las funciones de estos huesos a capacidades locomotrices específicas.

En el análisis de comparaciones múltiples presentado por el equipo científico, se revisó tanto el cúbito como el fémur, así como la relación de longitud entre ambos, tomando como referencia especies actuales de primates junto con homínidos fósiles. De acuerdo con los datos, la combinación de pruebas —incluida la identificación precisa del tubérculo femoral y la confirmación de rasgos anatómicos relevantes— llevó a los autores a considerar consolidada la evidencia de que Sahelanthropus era capaz de caminar erguido y, por tanto, el bipedalismo habría evolucionado mucho antes de lo que sugerían algunos modelos previos.

Science Advances consignó un resumen de los avances del estudio en palabras de Williams: "Nuestro análisis de estos fósiles ofrece evidencia directa de que Sahelanthropus tchadensis podía caminar sobre dos piernas, lo que demuestra que el bipedalismo evolucionó temprano en nuestro linaje y a partir de un ancestro que se parecía mucho a los chimpancés y bonobos actuales". Esta conclusión implica un ajuste en los modelos sobre la cronología y los modos de vida de los predecesores de la humanidad.

La investigación reseñada por Science Advances agrega detalles sustanciales al debate sobre la evolución del bipedalismo. A partir de este trabajo, los científicos sostienen que la locomoción en dos extremidades se manifestó en una etapa evolutiva mucho más temprana, con especies dotadas aún de cerebros de pequeño tamaño y hábitos arbóreos. Sahelanthropus, tal como indican los resultados del análisis, representó un punto de transición fundamental hacia formas de vida eminentemente terrestres dentro del linaje humano.