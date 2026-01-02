Las pensiones de los nuevos jubilados desde 2026 podrán calcularse sin los dos peores meses de cotización

Desde el 1 de enero se ha implementado un proceso en el que la Seguridad Social aplicará automáticamente la fórmula que resulte más beneficiosa para cada trabajador en el cálculo de su pensión, siempre que existan opciones simultáneas. Según publicó el medio de comunicación, una de las novedades más relevantes para las personas que se jubilen a partir de 2026 será la posibilidad de excluir los dos meses de cotización más bajos al momento de determinar el importe final de su pensión, en el marco de la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023.

De acuerdo con la información difundida, a partir del 1 de enero de 2026, los empleados que se retiren tendrán dos alternativas para calcular su pensión: la actual, basada en los últimos 25 años cotizados, o una nueva opción, en la que el cálculo se realiza sobre 29 años de cotización, con la posibilidad de descartar los dos meses de ingresos más bajos. Este nuevo sistema se introducirá gradualmente, cubriendo diferentes fases hasta alcanzar su plena aplicación en el año 2037.

El medio detalló que la implementación será progresiva: durante el primer año de vigencia solo se podrán descartar los dos peores meses dentro de los 304 meses previos al mes anterior al hecho causante de la pensión. De este modo, los trabajadores podrán optar por excluir dos meses desfavorables y mejorar así el cálculo de su pensión contributiva.

Las dos fórmulas de cálculo convivirán hasta el año 2040. Hasta esa fecha, las personas podrán elegir entre calcular la prestación según los últimos 25 años cotizados o aplicar la regla de los 29 años menos los dos meses más bajos (27 años efectivos). Entre los años 2041 y 2043, la opción de los 25 años incrementará gradualmente seis meses por año, pasando a 25,5 años en 2041, luego a 26 años en 2042 y a 26,5 años en 2043. Durante estos años, la alternativa será escoger entre este nuevo periodo aumentado o el cálculo de 29 años excluyendo los dos peores meses. Desde el año 2044, desaparecerá definitivamente el cálculo por 25 años, quedando ya únicamente la fórmula de 27 años efectivos de cotización como referencia obligatoria.

Según indicó el medio de comunicación, la reforma recoge que, mientras existan ambas posibilidades de cálculo, la Seguridad Social determinará automáticamente cuál es la más ventajosa para el interesado sin que este deba solicitarlo, lo que supone un cambio en el procedimiento administrativo para los próximos años.

Junto a estas modificaciones, también se han introducido ajustes en la edad de acceso a la jubilación total. Los trabajadores que quieran retirarse con el importe íntegro (el 100%) de la pensión en 2024 deberán tener cumplidos 66 años y 10 meses si acreditan menos de 38 años y tres meses cotizados. El medio explicó que este requisito se elevó respecto a 2023 y, en 2025, la exigencia será de 66 años y 8 meses para quienes no alcancen el mínimo de 38 años y tres meses de cotización. En caso de superar ese umbral, la jubilación con la pensión completa puede obtenerse con 65 años cumplidos.

La condición mínima para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación no experimenta cambios: se conservará la obligación de acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales dos deben estar comprendidos en el intervalo de los 15 años inmediatamente previos a la solicitud de la jubilación, según detalló la fuente.

Este paquete de medidas promulgado en marzo de 2023 busca adaptar el sistema de pensiones español a las nuevas realidades y trayectorias laborales, ofreciendo alternativas que suavizan el impacto de periodos de cotización bajos o discontinuos. El propósito, consignó el medio, es asegurar pensiones más ajustadas a las circunstancias reales de los trabajadores, especialmente aquellos que hayan atravesado episodios puntuales de desempleo o cotizaciones bajas durante su carrera.

El cambio normativo contempla una implantación progresiva, con mecanismos automáticos y sin requerimientos adicionales por parte de los futuros jubilados, hasta consolidar un nuevo sistema de cálculo único a partir de 2044. La coexistencia temporal de dos métodos responde a la intención de facilitar la transición y de evitar perjuicios para quienes se retiren en los primeros años de la reforma.

En resumen, las nuevas disposiciones establecen un marco de flexibilidad y gradualidad en el cálculo de las pensiones contributivas, introduciendo la exclusión de los dos meses más bajos de cotización y elevando la edad de jubilación plena en función del historial contributivo, según el esquema regulatorio detallado por el medio informativo.