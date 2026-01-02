El PMI industrial de EEUU se enfrió en diciembre con una creciente brecha de fondo entre producción y demanda

La actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró en diciembre al situarse el índice de gerentes de compras (PMI) elaborado por S&P Global en los 51,8 puntos frente a los 52,2 anteriores, lo que supone acumular, aun así, una racha de cinco meses en positivo.

La agencia ha explicado que los datos del último mes del año apuntan a una mejora "sostenida", aunque más lenta, de las condiciones operativas del sector industrial norteamericano.

Se registró un menor aumento de la producción ante una contracción de los nuevos pedidos, la primera en un año. Las ventas internacionales continuaron cayendo en parte debido a los aranceles, que también siguieron impulsando los gastos operativos a un ritmo elevado.

Dicho esto, aunque siguen estando en niveles históricamente elevados, tanto los precios de los insumos como los de los productos acabados se encarecieron al ritmo más lento en 11 meses.

Después, las empresas informaron de que el crecimiento del empleo se mantuvo a finales de 2025 y que la creación de puestos de trabajo alcanzó su nivel más alto desde agosto. La confianza en las perspectivas también se mantuvo positiva, pese a haber disminuido ligeramente desde noviembre.

"Las fábricas siguen produciendo bienes a pesar de sufrir una caída en los pedidos. La brecha entre el crecimiento de la producción y el retroceso de los encargos es, de hecho, el mayor registrado desde su punto álgido en la crisis financiera de 2008", ha alertado el economista jefe del área de empresas de S&P Global, Chris Williamson, que ha resumido la situación de "insostenible".

El analista ha indicado que si bien la inflación arancelaria alcanzó su "pico" en verano, el continuo avance de los precios pone de relieve las dificultades de las compañías estadounidenses frente a sus competidores en otras grandes economías.