Crónica del Real Madrid - Dubai Basketbal, 107-93

El Real Madrid se impuso (107-93) a Dubai Basketbal este viernes en la jornada 19 de la Euroliga con un gran segundo tiempo, donde remontó los 14 puntos abajo con los que se fue al descanso para afianzar su posición en el 'Top 10' al calor del Movistar Arena.

Los de Sergio Scariolo saltaron al parqué de la calle Goya con otra cara tras el paso por el vestuario y cambiaron el guion por completo. El paso al frente en defensa y la actuación de Facundo Campazzo (17 puntos), Trey Lyles (17) o Mario Hezonja (20) fueron los ingredientes de la undécima victoria en Europa, a solo dos del primer puesto de una apretada zona de 'playoffs'.

Pese al "alucinante" nivel de la Euroliga del que avisó Scariolo en la previa, el Madrid arrancó como pedía el encuentro. La defensa no estuvo a la altura y, cuando en el segundo cuarto se atascó la parte ofensiva, los blancos se vieron con una buena merma al descanso (44-58). Dwayne Bacon, Mfiondu Kabengele y McKinley Wright eran los nombres a seguir en el equipo de los Emiratos, y los tres jugaron bastante a placer durante el primer tiempo.

Después del toma y daca de inicio, con una buena puesta en escena de Mario Hezonja para los blancos, las malas decisiones en ataque dejaron atrás a los locales. Además, la defensa no acompañó y permitió los buenos porcentajes con los que Dubai abrió brecha de 14 puntos. El mensaje de Scariolo sí caló en el vestuario y el Madrid fue otro en la reanudación, con agresividad en ambos aros.

Campazzo indicó el camino, junto a Alberto Abalde y Lyles, y con un 11-0 de salida cambió de cuajo el escenario. A Dubai no le entraron los triples y la alegría de su juego desapareció ante una defensa mucho más seria de los locales. Sertac Sanli y Aleksa Avramovic fueron el cuentagotas ofensivo de los visitantes.

No dio tregua el Madrid, con Hezonja recuperando su versión del primer acto y Usman Garuba acaparando el juego bajo aros e intimidando a base de tapones a un Dubai que ya no supo más de su trío. Bacon, bajo la vigilancia de Abalde, y Wright se secaron mientras, ya en el último cuarto, los de Scariolo confirmaban un tremendo vuelco al marcador con un 63-35 en el segundo tiempo.

Los blancos terminaron crecidos para no descuidar la igualada lucha por los 'playoffs' y dar aliento a el maratón de encuentros con el que empiezan el 2026. La próxima estación será de nuevo en casa, un Palacio en el que llevan 37 victorias seguidas en Liga Endesa y que recibirá al Barça en dos días, el domingo 4 de enero.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 107 - DUBAI BASKETBAL, 93. (44-58, al descanso).

--EQUIPOS:

REAL MADRID: Campazzo (15), Abalde (14), Hezonja (20), Okeke (2) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Lyles (17), Maledon (10), Feliz (5), Llull (-), Deck (12), Garuba (4).

DUBAI BASKETBALL: Bacon (26), Wright (14), Abass (-), Kabengele (11) y Petrusev (11) --quinteto inicial--; Avramovic (13), Prepelic (-), Anderson (6), Bertans (5), Sanli (7).

--PARCIALES: 27-24, 17-34, 29-16, 34-19.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Petek. Eliminado Wright.

--PABELLÓN: Movistar Arena.