Ayuntamiento licita por 6,3 millones la reordenación del entorno del Lope de Vega y el Casino de la Exposición

La desaparición de los edificios prefabricados conocidos como las "caracolas", levantados en 1990 para alojar temporalmente la Facultad de Derecho y todavía presentes tras varias décadas, figura entre los cambios más notables que experimentará el entorno del Teatro Lope de Vega en Sevilla. Según informó el Ayuntamiento de Sevilla, mediante una nota recogida por varios medios, este espacio dará paso a un auditorio al aire libre dotado con escenario y gradas recubiertas en mármol blanco, concebido para servir de sede a eventos culturales y de ocio. Esta transformación forma parte de una intervención global impulsada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en colaboración con Emasesa y el área de Arbolado, Parques y Jardines, y que ha salido a licitación por un monto de 6.344.565 euros.

De acuerdo con los detalles publicados por el consistorio y consignados por la prensa local, el proyecto de reordenación abarca más de 68.400 metros cuadrados e integra enclaves históricos como el propio Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina. La intervención contará con una duración estimada de 13 meses y se alinea en la estrategia municipal para revitalizar el patrimonio urbano y mejorar la calidad de vida de los residentes en la ciudad. Uno de los objetivos principales es la recuperación y puesta en valor de este sector clave, vinculado a la Exposición Iberoamericana de 1929.

Según destacó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en declaraciones recogidas por el Ayuntamiento, la reordenación de la zona “permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios urbanos e históricos más emblemáticos de la ciudad, íntimamente ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929, tras décadas de abandono”. El proyecto persigue la actualización integral y la valorización de espacios públicos, priorizando la movilidad peatonal y la integración paisajística, al tiempo que respeta el alto valor patrimonial y simbólico del conjunto.

El medio publicó que la remodelación implicará la creación de nuevos recorridos peatonales de gran amplitud, áreas de estancia y zonas de sombra, además de una mejora global de los jardines. Elementos históricos que actualmente presentan signos de deterioro se restaurarán y se dará mayor protagonismo al arbolado, tanto existente como de nueva plantación. Entre las especies que se incorporarán figuran jacarandas, orquídeas, palmeras y acacias, sumándose un total de 126 ejemplares nuevos, junto a complementos de zonas arbustivas, tapizantes y herbáceas, así como un jardín central de cítricos y plantas aromáticas situado tras el edificio de la Madrina.

El proyecto, según consignó el Ayuntamiento, contempla mejoras en la accesibilidad y en la integración peatonal. En el interior del conjunto, las nuevas circulaciones devuelven protagonismo al peatón y refuerzan la seguridad vial. Se ampliarán los acerados de las calles La Rábida y Palos de la Frontera, una demanda histórica tanto de residentes como de visitantes, logrando así mayor espacio de tránsito peatonal y un acceso digno y seguro al enclave patrimonial y turístico.

Como parte de la intervención, los accesos principales al Teatro Lope de Vega y al Casino de la Exposición serán renovados, se recuperará el adoquinado tradicional de Gerena y el entorno quedará preparado para acoger actividades culturales al aire libre. Además, las avenidas de Chile, Uruguay y Perú contarán con una plataforma única y verdes islas vegetales en sus extremos, lo que dejará un eje central destinado a peatones, manteniendo un acceso restringido para el tráfico rodado.

El medio detalló que el plan de actuación incluye la restitución de elementos históricos protegidos como la Glorieta del Perú, en la que se devolverá su trazado original y se restaurarán tanto columnas como esculturas alegóricas perimetrales. También se actuará en los jardines de Montpensier, especialmente en la antigua alberca degradada por las raíces de los árboles, que se recuperará como lámina de agua naturalizada mediante un sistema de regeneración propio. La seguridad y la conservación del recinto se reforzarán a través de la rehabilitación de los cerramientos que delimitan las calles Rábida y Palos de la Frontera.

En otra línea de mejoras, se renovarán las redes de saneamiento y el sistema de alumbrado público, dando paso a tecnología LED que permitirá incrementar la eficiencia energética y la seguridad durante la noche, según informaron fuentes municipales. Los trabajos de renovación y plantación del arbolado correrán a cargo del área de Parques y Jardines, mientras que la instalación de nuevo mobiliario urbano dotará al área intervenida de 20 bancos de 1,75 metros cada uno, cinco fuentes de agua potable, módulos específicos para aparcamientos de bicicletas y papeleras adicionales.

Como parte de las medidas orientadas a preservar la accesibilidad, se instalarán marmolillos de material reciclado en las zonas de rebaje de los pasos de peatones con el fin de impedir el paso de vehículos y proteger el itinerario destinado a transeúntes. La actuación en los alcorques tanto para los árboles existentes como para los nuevos ejemplares se enmarca en las intervenciones dirigidas a reforzar el patrimonio natural urbano.

El alcalde José Luis Sanz subrayó en sus declaraciones, recogidas por el Ayuntamiento, que la intervención “es una mejora imprescindible para Sevilla” y que se ha diseñado con la intención de respetar el significado cultural del espacio y responder a la demanda ciudadana de recuperación de este ámbito. Las actuaciones planificadas buscan dotar al área de nuevos valores medioambientales, incrementando el verde urbano y potenciando la sostenibilidad frente a las altas temperaturas características de la ciudad.

El proyecto cuenta con financiación exclusiva del Ayuntamiento de Sevilla y funciona como un eje dentro de la política municipal de reactivación y puesta en valor del patrimonio, orientado tanto a residentes como a quienes visitan la ciudad, según reportó el consistorio. La colaboración técnica entre la Gerencia de Urbanismo, Emasesa y el área de Arbolado, Parques y Jardines posibilitará la ejecución del conjunto de actuaciones proyectadas en el entorno de estos edificios, que figuran entre los más representativos de la capital andaluza.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento y reproducida en los medios, esta reordenación no solo incidirá en la renovación de la infraestructura, sino también en el uso ciudadano del espacio público, transformando el entorno en un epicentro cultural y social que pondrá en valor el legado histórico de la Exposición Iberoamericana de 1929.