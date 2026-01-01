Trump se burla de George Clooney por obtener la ciudadanía francesa y critica la gestión migratoria del país

El Diario Oficial de la República Francesa formalizó el 26 de diciembre la obtención de la nacionalidad francesa por parte del actor estadounidense George Clooney, su esposa Amal Clooney y sus dos hijos, Alexander y Ella. Según informó el medio, este trámite se hizo oficial meses después de diversas gestiones por parte de la familia, lo que generó respuestas en distintas esferas, incluida la política estadounidense.

De acuerdo con la información recogida por [nombre de la fuente], el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para expresar su desaprobación por la decisión de los Clooney. Trump no solo se burló del actor y de su esposa por adquirir la ciudadanía francesa, sino que ligó el hecho con críticas a la política migratoria del gobierno francés. En sus palabras, “¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, aludiendo también al expresidente estadounidense Joe Biden.

El mandatario estadounidense insistió en menospreciar la carrera de Clooney, al afirmar que el actor ha obtenido más notoriedad en temas políticos que por su actividad cinematográfica. Trump señaló: “Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política”, según publicó el propio presidente en su red social. Este intercambio no es el primero entre Trump y Clooney; el medio detalló que en marzo el presidente ya había recurrido a Truth Social para tildar al intérprete de “actor de segunda” tras que el actor ofreciera comentarios sobre la libertad de prensa en el país.

Las críticas del presidente Trump no solo se centraron en la familia Clooney, sino que extendió sus observaciones a la situación de Francia. Según consignó [nombre de la fuente], el mandatario estadounidense describió la gestión migratoria francesa como “absolutamente horrenda” y la vinculó a un presunto aumento en los niveles de delincuencia en el país. Trump estableció un paralelismo entre la situación actual en Francia y lo que denominó una situación similar bajo la administración estadounidense anterior, encabezada por Joe Biden, a quien calificó como “el somnoliento Joe Biden”.

La decisión de los Clooney de solicitar la nacionalidad francesa ha sido motivo de interés en medios internacionales, dada la alta exposición pública de ambos. Amal Clooney, reconocida abogada en temas de derechos humanos, figura junto con George Clooney en distintas causas públicas, lo que ha colocado a la pareja en el centro de debates sociales y políticos tanto en Estados Unidos como en Europa. Tal como reportó [nombre de la fuente], la obtención de la ciudadanía francesa por parte de su familia se hizo oficial con la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la República Francesa, el equivalente francés al Boletín Oficial del Estado en España, consolidando su cambio de estatus legal en el país europeo.

Las recientes manifestaciones de Trump reflejan su habitual uso de las redes sociales para publicar opiniones personales sobre figuras públicas que han manifestado críticas hacia su administración o hacia las políticas del Partido Republicano. Las declaraciones del presidente combinan descalificaciones personales y apreciaciones sobre gestión pública, retomando debates centralizados en la política migratoria y en la seguridad ciudadana, cuestiones recurrentes en su discurso desde la presidencia y en la campaña de reelección.

George Clooney, por su parte, ha participado en diversos debates políticos en Estados Unidos y en la esfera internacional, y en el pasado expresó opiniones críticas sobre temas de actualidad, lo que ha suscitado reacciones en figuras políticas de alto perfil. Amal Clooney desarrolló una trayectoria destacada en el ámbito jurídico, interviniendo en causas relativas a derechos humanos, lo que también ha generado atención mediática. Según mencionó [nombre de la fuente], la familia Clooney amplía ahora su vinculación con Europa a través de la obtención de la nacionalidad francesa, un suceso que generó repercusiones en el plano político internacional, marcado por la reacción del presidente estadounidense.

La noticia viene a sumarse a los diversos episodios donde Trump ha empleado su propia red para pronunciarse sobre celebridades vinculadas a temas de actualidad política, recurriendo a un tono crítico que busca establecer contraste entre el ámbito del entretenimiento y las políticas gubernamentales que promueve. La publicación oficial de la nacionalidad francesa para los Clooney quedó registrada en un documento de acceso público, consolidando un proceso iniciado por la familia y supervisado por las autoridades francesas, según detalló [nombre de la fuente]. El cruce de declaraciones entre figuras del espectáculo y del ámbito político estadounidense se desarrolla así en un contexto donde las redes sociales amplifican el alcance y la repercusión de opiniones personales emitidas por líderes gubernamentales.