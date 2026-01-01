Trump retrasa hasta 2027 la subida de los aranceles a muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que explica que el Gobierno estadounidense sigue involucrado en negociaciones con sus principales socios comerciales sobre temas de reciprocidad en el intercambio y preocupaciones ligadas a la seguridad nacional en torno a la importación de productos de madera. Sobre esa base, el Ejecutivo resolvió posponer por doce meses el alza de los aranceles que afectaría a muebles tapizados, muebles de cocina y tocadores de baño. Según informó la Casa Blanca, la decisión fue adoptada en la última jornada del año a partir de la firma de una prórroga por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con ella esas subidas irán ahora hasta 2027.

De acuerdo con lo publicado por la Casa Blanca, la medida debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se incrementaría la carga impositiva sobre ciertos productos de madera importados. El anuncio detalla que, pese a la extensión otorgada, el arancel del 25% a esos bienes, vigente desde septiembre pasado, continuará aplicándose. El plan inicial contemplaba que, en el caso de los muebles tapizados de madera, la tasa subiría del 25% actual al 30%, mientras que para los muebles de cocina y los tocadores de baño habría un incremento del 25% al 50%. El medio detalló que ambas modificaciones resultan aplazadas durante un año más.

El retraso en la entrada en vigor de los nuevos aranceles se produce en un contexto de negociaciones internacionales en el que Estados Unidos aborda tanto los principios de equidad comercial como la protección de sus intereses en materia de seguridad. Según detalló el comunicado oficial, Washington busca soluciones concertadas con otros países antes de aplicar las medidas más estrictas.

En septiembre pasado, el presidente Trump anunció públicamente el incremento de los aranceles para muebles de madera, que ya habían experimentado una subida anterior. La propuesta implicaba un endurecimiento fiscal sobre la importación de los mencionados bienes, lo que generó expectativas y preocupación en distintos segmentos industriales y comerciales vinculados a esta cadena productiva.

La decisión de mantener el arancel del 25% hasta nuevo aviso, consignada en el comunicado de la Casa Blanca, responde a la intención de sostener mecanismos de protección para la industria estadounidense sin agudizar el impacto inmediato sobre el sector del comercio exterior en plena negociación internacional. En ese sentido, el Gobierno subraya la naturaleza temporal de la prórroga.

El documento remitido por la Casa Blanca expresa que las conversaciones en curso con socios comerciales persiguen llegar a acuerdos que satisfagan las demandas estadounidenses en cuestiones de reciprocidad y seguridad, variables que la administración de Trump considera prioritarias en la política comercial. El Ejecutivo asegura que suspender temporalmente el aumento de las tasas impositivas forma parte de la estrategia negociadora de Estados Unidos, sin renunciar en ningún caso a la posibilidad de implementar tales subidas si las circunstancias lo requieren a partir de 2027.

El anuncio señala la continuidad de las tarifas actuales como mecanismo de presión y defensa de la industria local. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre el resultado de las negociaciones y el impacto que las futuras decisiones puedan tener tanto en las relaciones comerciales bilaterales como en la estructura de precios de los productos afectados. Según publicó la Casa Blanca, estas medidas buscan asegurar condiciones de competencia para los productores estadounidenses frente a la importación de muebles de madera.

En este contexto, el impacto de los aranceles y su posible incremento futuro se mantiene como un factor relevante para fabricantes, importadores y consumidores. La Casa Blanca reiteró su disposición para mantener conversaciones hasta lograr acuerdos que garanticen tanto la seguridad nacional como la equidad en el comercio internacional de estos productos.