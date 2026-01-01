Sheinbaum afirma que en 2026 se dedicará en "cuerpo y alma" a procurar el bien de "todos los mexicanos"

En su mensaje de fin de año difundido por su cuenta en la red social X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, incluyó un saludo especial a quienes residen fuera del país, dirigiendo sus palabras tanto a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos como a quienes viven en cualquier otro destino internacional. A través de ese canal, Sheinbaum transmitió deseos positivos para toda la comunidad mexicana, sin importar su lugar de residencia, y enfatizó su intención de mantenerse estrechamente conectada con las familias que integran la diáspora nacional. Esta comunicación se sumó a las expresiones de buenos deseos y reflexiones propias del cierre de año.

Según informó la agencia Europa Press, la mandataria planteó en su publicación el deseo de continuar su labor enfocada en el bienestar colectivo. Sheinbaum manifestó públicamente que su compromiso para 2026 consistirá en trabajar “en cuerpo y alma” para procurar el bien de todas las personas mexicanas, consolidando así una promesa de dedicación total a la ciudadanía. En sus palabras divulgadas por Europa Press, subrayó: "Son momentos de reflexión y siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de los buenos deseos para el próximo año (...) Todo lo mejor de mi parte. Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos".

La presidenta aprovechó su mensaje anual para dirigirse de manera personal a los integrantes de la sociedad mexicana que han emigrado, dedicando frases específicas a quienes residen en territorio estadounidense, así como a quienes han establecido su vida en otras partes del mundo. "Quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país", declaró Sheinbaum en su publicación citada por Europa Press.

En el comunicado, la mandataria subrayó la importancia de la unidad nacional y el vínculo con la comunidad migrante, incorporando expresamente a las familias mexicanas radicadas fuera del territorio nacional en sus propósitos para el año venidero. De acuerdo con Europa Press, Sheinbaum colocó el énfasis en una visión incluyente y recalcó de forma explícita la continuidad de su entrega personal al servicio público.

La publicación efectuada en la red social X sirvió como canal para que la presidenta presentara una síntesis de su postura ante el final de año, haciendo referencia al recuento de acontecimientos del periodo que culmina y a la formulación de nuevas metas para el ciclo que comienza. Este tipo de mensajes, característicos en fechas similares, fue utilizado por la mandataria para enviar una señal de perseverancia ante los desafíos y reafirmar el compromiso asumido con la nación, tal como reportó Europa Press.

La intervención de la presidenta en plataformas digitales se encuadra en la tendencia reciente de utilizar las redes sociales como medio privilegiado para comunicarse masivamente con la ciudadanía, permitiendo trasladar mensajes oficiales sin intermediarios y en tiempo real. El mensaje de Sheinbaum, según consignó Europa Press, no solo recoge los deseos personales de la jefa del Ejecutivo, sino que busca fortalecer el sentido de comunidad y la esperanza colectiva en el arranque de un nuevo año.

El posicionamiento de la mandataria frente a las mexicanas y mexicanos en el exterior estuvo marcado por el reconocimiento a su aporte y la intención de mantenerlos presentes en las políticas públicas orientadas al bienestar social, conforme divulga Europa Press. La inclusión de la diáspora mexicana evidencia la relevancia otorgada por el actual gobierno a los vínculos transnacionales y la proyección de valores nacionales más allá de las fronteras.

Al dejar constancia de sus planes para el futuro próximo, Sheinbaum reiteró la consigna de dedicar "en cuerpo y alma" su gestión al servicio de la totalidad de los mexicanos, sin distinguir condición de origen o residencia. Europa Press detalló que este mensaje se integra en el marco de los balances tradicionales de cierre de año, en los que los dirigentes suelen repasar lo acontecido y delinear compromisos renovados.

Los mensajes presidenciales en coyunturas como la del fin de año buscan, según explica Europa Press en su cobertura, reafirmar la cercanía entre los órganos de gobierno y la población, subrayando la importancia de la transparencia y la comunicación directa en la administración pública. La presidenta Sheinbaum adoptó este enfoque para reforzar la confianza y la expectativa de progreso entre la población, tanto dentro como fuera del país, manifestando su convicción de que el próximo año implicará esfuerzo total en favor del pueblo mexicano.