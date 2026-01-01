Mamdani promete una "nueva era" para Nueva York y servir tanto a votantes como críticos

En su primer mensaje como alcalde, Zohran Mamdani aseguró que su administración buscará transformar la vida en Nueva York con medidas concretas, como la creación de un nuevo departamento de seguridad comunitaria orientado a abordar la crisis de salud mental y permitir que la policía se enfoque en tareas propias de su labor. Con estas promesas, el líder demócrata socialista apuesta por ejecutar una agenda de seguridad, asequibilidad y abundancia en la ciudad, según reportó la agencia EFE.

Durante una ceremonia que reunió a miles de asistentes bajo temperaturas invernales, Mamdani pronunció un discurso que situó la unidad y la diversidad en el centro de su liderazgo. El nuevo edil declaró que gobernará tanto para quienes lo eligieron como para quienes no compartieron su candidatura, subrayando: “Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”. El evento estuvo marcado por la presencia del senador Bernie Sanders, quien tuvo un rol destacado al guiar el juramento del alcalde y pronunciar unas palabras que resaltaron la relevancia de gobiernos inclusivos.

Según consignó EFE, Mamdani, con 34 años y primer alcalde musulmán de la ciudad, juró su cargo utilizando un corán perteneciente a su familia, reforzando así los símbolos de inclusión de la ceremonia. El discurso del alcalde incluyó referencias directas a su propia experiencia personal en la ciudad y un llamado a la “valentía” como eje para cumplir promesas vinculadas a la alta carestía de la vida y el acceso a vivienda asequible. “Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso”, afirmó el mandatario, defendiendo la idea de “la calidez del colectivismo” en contraposición “a la frialdad del individualismo agreste”.

En su intervención, el nuevo alcalde remarcó su compromiso de gobernar como “demócrata socialista”, convencido de que la izquierda puede encabezar una gestión eficaz e inclusiva en Nueva York. Tal como informó EFE, Mamdani criticó las prácticas anteriores de confiar en el sector privado y se comprometió a fortalecer la función pública. Entre los anuncios más concretos destacó su intención de llevar adelante una reforma integral del sistema de impuestos a la propiedad, al que describió como “roto”, y de crear el mencionado departamento enfocado en la seguridad comunitaria. Según puntualizó el propio alcalde, esta nueva estructura tendrá el objetivo de dar una respuesta más específica y profesionalizada a las crisis de salud mental, mientras la policía concentra sus recursos en otras tareas centrales.

El acto convocó a diversas figuras políticas y personalidades, incluidos la actriz Susan Sarandon y el actor John Turturro, así como ciudadanos de diferentes barrios que respondieron con entusiasmo a la llamada del alcalde a involucrarse en la vida pública de Nueva York. EFE indicó que los asistentes celebraron las propuestas y los mensajes de Mamdani, que se propuso mostrar a la ciudad cómo una gestión progresista puede generar impactos tangibles.

Bernie Sanders, referente progresista y fuente de inspiración para Mamdani, intervino ante la multitud con un llamado a promover un gobierno que beneficie a toda la población y no únicamente a las élites. En palabras recogidas por EFE, Sanders subrayó: “Compartiste tus sueños y esperanzas de futuro para esta ciudad, y en el proceso te enfrentaste al ‘establishment’ demócrata y republicano, al presidente de Estados Unidos y a algunos oligarcas enormemente ricos, y los venciste en el mayor revés político de la historia moderna estadounidense”. El senador agregó que Mamdani no debe ser catalogado como “comunista” o “radical”, puesto que las propuestas defendidas —como vivienda al alcance de todos, servicios de cuidado infantil y transporte público gratuito— figuran hace años en las políticas de numerosos países.

Durante los aproximadamente veinte minutos de su exposición, Mamdani insistió en la necesidad de involucrar a toda la ciudadanía en los esfuerzos por mejorar Nueva York y citó repetidas veces la importancia de que las políticas públicas partan de las dificultades reales que atraviesan sus habitantes. Según describió EFE, el ambiente en la ceremonia combinó entusiasmo con preocupación por los desafíos económicos actuales, y la presencia de Mamdani —como el primer alcalde musulmán— fue observada como un hito en la historia política de la ciudad.

En el transcurso del acto, no faltaron también llamadas a rechazar el escepticismo y las bajas expectativas frente a la gestión pública. El nuevo alcalde tomó distancia de visiones que, según expresó, buscan normalizar la resignación o limitar las aspiraciones ciudadanas frente a los retos urbanos, como la asequibilidad de vivienda y el acceso a servicios esenciales. De acuerdo con EFE, entre las prioridades enumeradas figuran tanto la promoción de la seguridad como una revisión a fondo del sistema fiscal inmobiliario, buscando corregir desigualdades históricas y aliviar las cargas económicas que pesan sobre gran parte de la población.

El medio EFE resaltó que la ceremonia contó con nutrida asistencia de personalidades, autoridades políticas y residentes que escucharon atentamente a Mamdani y respondieron de forma activa a las consignas de involucramiento y transformación social. Para concluir el acto formal, el mensaje conjunto de Sanders y Mamdani estuvo marcado por la insistencia en la posibilidad de cambios profundos cuando la ciudadanía se une detrás de un programa colectivo para el futuro de la ciudad.