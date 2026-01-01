Maduro apuesta por un "desarrollo técnico y militar" para proteger a Venezuela de las "amenazas" imperiales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó que mantendrá una defensa firme sobre el territorio nacional, abarcando tierra, mar y espacio aéreo, en un contexto marcado por fricciones con el gobierno de Estados Unidos y declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con el reporte de Europa Press, la postura del mandatario venezolano se alineó con la estrategia de fortalecer, en los próximos años, la capacidad militar y tecnológica del país para enfrentar posibles amenazas externas asociadas a lo que Maduro denominó “doctrinas imperiales”.

Según publicó Europa Press, Maduro abordó en su mensaje de fin de año la importancia de que el año 2026 marque la consolidación de un proceso enfocado en el desarrollo técnico y militar de Venezuela. Explicó que esto permitirá garantizar la protección de la nación y preservar lo que definió como “una independencia irreversible” frente a lo que percibe como agresiones y políticas injerencistas provenientes del exterior.

El medio Europa Press detalló que las palabras del presidente venezolano surgen en medio de un repunte de tensiones diplomáticas con Washington. Los vínculos entre ambos países volvieron al centro del debate público tras las afirmaciones de Donald Trump, quien en la última semana declaró haber ordenado la destrucción de lo que describió como “una gran instalación” utilizada supuestamente para actividades relacionadas con el tráfico de drogas en territorio venezolano.

Según consignó Europa Press, el expresidente Trump no brindó precisiones respecto al emplazamiento exacto de la instalación mencionada ni aportó información verificable sobre la operación. De confirmarse su versión, dijo el medio, el episodio podría representar el primer ataque directo de Estados Unidos contra objetivos en suelo venezolano, en el marco de la lucha declarada por ambos gobiernos en torno al tema de las drogas y la soberanía nacional.

Durante su intervención, Maduro reiteró la idea de que el desarrollo de capacidades nacionales robustas, en particular en el área militar y tecnológica, se convierte en una respuesta central para disuadir y repeler posibles acciones externas consideradas hostiles. Europa Press reportó que el mandatario insistió en la necesidad de “afianzar la protección de la patria” recurriendo a avances en defensa, y vinculó este objetivo con la aspiración de mantener íntegra la independencia venezolana, un concepto que ha cobrado especial relevancia en su discurso en los últimos años.

La situación, según reflejó Europa Press, se encuadra en un clima regional donde las relaciones Caracas-Washington han mostrado altibajos y momentos de máxima tensión, en particular a raíz de sanciones internacionales, disputas discursivas y acusaciones cruzadas sobre la intervención y la soberanía. El reciente señalamiento de Trump reactivó preocupaciones respecto al posible empleo de la fuerza y a la respuesta que esta clase de declaraciones puede suscitar en el gobierno venezolano.

Europa Press indicó también que Maduro empleó su alocución para condenar lo que considera doctrinas de intervención y amenaza provenientes de potencias extranjeras, poniendo el foco en la retórica estadounidense, a la vez que reforzó su compromiso con el resguardo absoluto del espacio venezolano en todas sus dimensiones. La referencia directa a “cada centímetro de suelo, mar y cielo” remarcó el mensaje de vigilancia y soberanía frente a posibles incursiones.

El énfasis del mandatario en las cuestiones técnicas y militares refuerza el mensaje que ha transmitido en recientes oportunidades, colocando el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas y el desarrollo tecnológico nacional como ejes de política para los próximos años. Según recordó Europa Press, Maduro ha sostenido que esas áreas resultan fundamentales para preservar la autonomía de Venezuela dentro de una geopolítica regional compleja y en permanente transformación.