Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria)

Un joven procedente de Alicante sufrió lesiones tras precipitarse en una ruta de montaña en Peñarrubia, Cantabria, indicaron autoridades de emergencias, fue auxiliado por bomberos y trasladado en ambulancia a un centro médico local

El joven alicantino de 22 años realizó la ruta de la vía ferrata en Peñarrubia acompañado por una mujer proveniente de la misma provincia, cuando se apartó del recorrido y sufrió una caída que le produjo lesiones en un brazo y sangrado nasal. Según el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, citado por sus redes y reportado en varios medios, tras el accidente los equipos de emergencia se movilizaron hasta el punto del siniestro para prestar asistencia inmediata al herido.

De acuerdo con la información difundida por el 112 y recogida por los servicios de emergencia cántabros, el operativo incluyó la intervención de los bomberos, quienes accedieron al accidentado, estabilizaron sus lesiones en el mismo lugar y organizaron su traslado. Para ello, fue necesario colocar al joven en una camilla y descenderlo por el terreno hasta un área accesible para la ambulancia. Una vez allí, los sanitarios lo transportaron hasta el centro de salud de la localidad de Potes.

El incidente ocurrió cuando el excursionista alicantino recorrió la vía ferrata, una modalidad de ruta alpina equipada con cables, peldaños y otros materiales fijos en la roca que facilita la progresión y aporta mayor seguridad. El centro de emergencias cántabro explicó que el accidente se desencadenó cuando el hombre se salió del camino habilitado, lo que ocasionó su caída y las heridas descritas.

La acompañante del joven resultó ilesa, según detalló el Gobierno de Cantabria a través de sus canales oficiales, y presenció el operativo de rescate desarrollado por los bomberos y el personal sanitario. El servicio de emergencias 112, a través de publicaciones en la red social X, reportó que la alerta fue recibida y gestionada en coordinación con los efectivos bombeos y sanitarios para una respuesta eficaz.

Las vías ferratas son rutas de montaña que combinan la práctica del senderismo y la escalada, y se han popularizado en varias regiones montañosas de España. La normativa y los consejos de seguridad recomiendan recorrerlas siguiendo el itinerario marcado, utilizando material de protección adecuado y extremando las precauciones en las zonas más expuestas.

Según los datos compartidos por el Centro de Atención a Emergencias 112 y difundidos por medios regionales, la rápida actuación de los bomberos permitió estabilizar al accidentado y facilitar un traslado seguro a un centro médico, evitando complicaciones mayores. La ubicación del suceso, en la comarca cántabra de Liébana, presenta un entorno de difícil acceso para vehículos convencionales, lo que hace esencial la intervención cualificada de los equipos de rescate en este tipo de emergencias.

No se han reportado daños adicionales ni incidencias asociadas con este rescate, y las autoridades de Cantabria recordaron la importancia de extremar la prudencia al transitar rutas de montaña, especialmente en recorridos equipados como las vías ferratas, para prevenir accidentes similares. El caso quedó registrado por los servicios autonómicos como un incidente gestionado con éxito ante la localización accidentada y la necesidad de intervención inmediata.

