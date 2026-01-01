España quiere su segunda estrella en 2026

La selección española masculina de fútbol buscará en 2026 el único gran título que falta en su palmarés reciente, la ‘Finalísima’ ante Argentina, antes de afrontar el Mundial que compartirá sede entre Estados Unidos, México y Canadá. Según informó el medio original, la ‘Roja’ se enfrentará en marzo en Doha a la campeona sudamericana, un partido que sustituirá a la extinta Copa Confederaciones y podría servir para extender una racha de 31 encuentros oficiales sin derrota, aspirando incluso a superar el registro de Italia de 2018 a 2021.

El grupo dirigido por Luis de la Fuente llegará a la cita del Mundial de 2026, que se celebrará entre junio y julio, tras proclamarse campeón de Europa y como subcampeón de la UEFA Nations League, según detalló la fuente. Esta condición de vigente campeona continental, junto a su destacada serie de resultados y una plantilla con futbolistas jóvenes de gran proyección, la sitúan, de acuerdo con la publicación, entre los principales aspirantes a levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cuatro años después del triunfo de Argentina liderada por Lionel Messi en Qatar 2022, España intentará sumar un segundo título mundial, 16 años después de su éxito en Sudáfrica 2010. En aquel entonces, figuras como Andrés Iniesta y David Villa consolidaron a la selección española en la élite tras una etapa sin títulos y escasas expectativas. Según reportó la fuente, el propósito de la actual generación es devolver a la ‘Roja’ la hegemonía internacional de hace más de una década.

Hasta la edición de 2010, España nunca había alzado el máximo trofeo del fútbol de selecciones. Tras el triunfo en Johannesburgo, el equipo inició una etapa que incluyó la Eurocopa 2012, pero en los torneos posteriores sufrió eliminaciones tempranas: no superó la fase de grupos en Brasil 2014 y cayó por penales en los octavos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, ante la anfitriona primero y luego frente a Marruecos, que alcanzó las semifinales en ese certamen, según consignó el medio.

El plantel que comandará Luis de la Fuente cuenta con futbolistas destacados como Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz, Rodri, Mikel Merino, Nico Williams, el portero Unai Simón y el defensor Dani Carvajal. Su objetivo, detalla la publicación, se centra en bordar la segunda estrella al escudo, consolidando un regreso al máximo nivel internacional tras más de una década de altibajos en citas mundialistas.

Dentro de los rivales más importantes que enfrentaría España en su camino hacia el título, la fuente destaca a la actual campeona Argentina, Francia con Kylian Mbappé, Inglaterra, la anfitriona Alemania y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Estos equipos parten, junto a la ‘Roja’, entre los favoritos señalados por el panorama internacional, en una edición que dará continuidad a la expansión del fútbol con sedes en tres países y una final prevista para el 19 de julio en tierras norteamericanas.

El medio original recalcó el valor simbólico y deportivo de la ‘Finalísima’ prevista en marzo frente a la selección argentina, pues representa la oportunidad de conquistar el único trofeo relevante que España no posee actualmente, además de poner a prueba la autoridad de los recientes campeones continentales. Si el equipo logra la victoria en ese encuentro, ampliará su registro de partidos oficiales sin derrota, superando así la marca histórica de Italia.

De acuerdo a la información difundida, España afronta esta etapa con la ilusión renovada y la confianza reflejada en los resultados recientes, así como en el potencial de una nueva generación de futbolistas que han devuelto competitividad e ilusión al país. Un calendario marcado por la cita en Norteamérica y la posible conquista de la ‘Finalísima’ condiciona el ánimo y las expectativas de seguidores y prensa especializada, a la vez que subraya la exigencia a la que se enfrentará el equipo español.