El boxeador británico Anthony Joshua, dado de alta en Nigeria tras su grave accidente de tráfico

La tarde del miércoles, Anthony Joshua y su madre acudieron a una funeraria de Lagos para rendir homenaje a Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele, quienes fallecieron en el accidente de tráfico en el que el excampeón británico resultó herido. Según explicó el comisario de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, en un comunicado divulgado en la red social ‘X’, la visita marcaba la despedida de los dos allegados mientras se completaban los preparativos para la repatriación de los cuerpos, programada para el mismo día.

De acuerdo con la información oficial recogida por Gbenga Omotoso y difundida por medios locales, Anthony Joshua salió del hospital este miércoles tras el accidente vial ocurrido el lunes cerca de Lagos, Nigeria. El ex campeón de los pesos pesados, de 36 años, fue declarado apto clínicamente para seguir el proceso de recuperación en su domicilio, tras superar las lesiones experimentadas durante el siniestro.

Tal como detalló Omotoso en el comunicado conjunto emitido junto al estado de Ogun, el automóvil en el que viajaban Joshua, Ghami y Ayodele colisionó contra un camión detenido en una de las principales carreteras de las afueras de Lagos. El incidente provocó la muerte de Ghami y Ayodele, quienes desde hace años formaban parte del círculo más cercano del boxeador británico: Ghami desempeñaba el papel de entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, mientras que Ayodele era uno de sus entrenadores personales. La relación profesional y de amistad entre los tres se remontaba a largo tiempo, según consignó el comunicado oficial.

La tragedia ocurrió mientras Joshua disfrutaba de unas vacaciones en Nigeria, tras imponerse el 19 de diciembre en Miami sobre el conocido ‘youtuber’ Jake Paul, en un combate ampliamente seguido por el público y los medios internacionales. Su estancia en el país africano coincidió con el fatal accidente, que conmocionó tanto a sus seguidores como al entorno directo del deportista.

El promotor Eddie Hearn, responsable de promover la carrera profesional de Joshua desde su debut tras conquistar el oro olímpico en Londres 2012, expresó su pesar a través de una publicación en Instagram, compartida posteriormente por varios medios. “Descansad en paz, Latz y Sina. Echaremos mucho de menos vuestra energía y lealtad, entre otras muchas grandes cualidades. Rezando por fortaleza y guía para toda su familia, amigos y, por supuesto, AJ durante este momento tan difícil”, escribió Hearn, según reportó la prensa británica.

Hasta el momento no se han brindado nuevos detalles sobre las causas precisas de la colisión, más allá de la indicación oficial sobre el impacto con un camión estacionado. Las autoridades nigerianas han iniciado un procedimiento de investigación, según narraron fuentes del entorno de Lagos citadas por los principales medios del país.

Los allegados de los fallecidos y el propio Joshua permanecieron durante el miércoles en Lagos, participando en los actos de despedida. Fuentes regionales y familiares manifestaron que los cuerpos serán trasladados a su destino final durante las próximas horas, en un ambiente de recogimiento y duelo, de acuerdo con los procedimientos habituales en este tipo de sucesos.

La recuperación de Joshua continúa bajo observación de su equipo médico y familiar. Según consignó el estado de Lagos, los especialistas valoraron favorablemente el estado físico del boxeador tras el accidente, lo que permitió su alta y retorno a un entorno controlado, lejos de los focos mediáticos que han seguido de cerca su evolución tras el episodio.

La noticia ha generado muestras de luto en la comunidad del boxeo internacional, así como en los aficionados y colaboradores que han acompañado la trayectoria deportiva del púgil británico desde que ingresó al profesionalismo. Ghami y Ayodele, según testimonios recogidos en redes sociales y reportes de prensa, eran figuras apreciadas tanto por su labor técnica como por el vínculo personal que mantenían con Joshua.

Tal como recordó la cobertura publicada por los medios británicos y nigerianos, Joshua fue campeón mundial unificado de los pesos pesados y uno de los máximos referentes del boxeo en la última década. Desde su triunfo olímpico en 2012, el boxeador forjó un equipo de trabajo estable que incluía a ambos fallecidos, contribuyendo al ascenso y consolidación de su carrera.