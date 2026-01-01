El 2026 será el año del inicio del trío de eclipses, el primer vuelo del Miura 5 o de la misión a la Luna Artemis II

Las capitales de provincia de España, incluyendo A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma, figuran en el trazado del eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026, fecha en que la franja de totalidad cruzará el país de oeste a este durante el atardecer. Será la primera vez en más de un siglo que en la península ibérica se observa un eclipse total de Sol, un evento señalado por especialistas como uno de los fenómenos astronómicos más destacados del siglo en la región. Según informó Europa Press, este ciclo de eclipses, que se extiende hasta 2028 y abarca dos totales y uno anular, marca el comienzo de una etapa excepcional para la observación del firmamento en España y Europa.

El medio Europa Press detalló que la visibilidad del eclipse total abarcará amplias zonas de la península. Madrid y Barcelona, aunque fuera de la franja de totalidad, experimentarán un oscurecimiento de más del 90 por ciento del disco solar, superando ese porcentaje incluso en áreas del suroeste peninsular. Este evento astronómico se suma a una serie de eclipses solares que España observará en un periodo de tres años, con las mejores condiciones para la contemplación previstas por la baja posición del Sol en el horizonte y el predominio del clima seco en verano, lo que incrementa las posibilidades de cielos despejados.

Los expertos han destacado que la mayor duración de la fase total, con un máximo de un minuto y 40 segundos, se alcanzará en una franja que abarca Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y sectores del sur de Aragón. España concluirá la secuencia de este trío de eclipses con un eclipse anular en 2028. La última vez que el país atestiguó un eclipse solar total visible de este modo fue hace más de cien años, lo que otorga a estos próximos acontecimientos su notable singularidad dentro del calendario científico y cultural europeo, informó Europa Press.

A la par de estos fenómenos celestes, el campo aeroespacial en España afronta avances tecnológicos significativos. Según Europa Press, la empresa PLD Space avanza hacia el primer vuelo de demostración del cohete Miura 5, cuya salida desde la Guayana Francesa está prevista para 2026. Este cohete, presentado como modelo de calificación 1 (QM1) en noviembre, permite completar ensayos de subsistemas del vehículo, como las etapas primera y segunda, bajo condiciones reales. El propósito de estas pruebas radica en minimizar los riesgos asociados a la misión inaugural y asegurar la fiabilidad del cohete antes de la fecha marcada. PLD Space indicó que la entrega del primer QM1 refuerza el ritmo hacia este debut y consolida a la compañía como figura central en el acceso europeo al espacio.

El 2026 también representará un hito para la exploración lunar. La NASA, mediante la misión Artemis II, llevará a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— a orbitar la Luna durante casi diez días, reportó Europa Press. Esta expedición se constituye en un paso relevante hacia el objetivo de establecer presencia humana en la región polar sur de la Luna y allanar el camino para futuras expediciones tripuladas a Marte. Artemis II permitirá la primera prueba en el espacio de la nave estadounidense Orión. Las actividades científicas incluirán la observación y análisis de la cara oculta lunar, detallando cráteres y vestigios de flujos de lava antiguos, lo que contribuirá al conocimiento sobre la historia geológica del satélite natural. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la trayectoria que siga la nave en esta misión determinará si los tripulantes logran observar a simple vista áreas inexploradas de la superficie lunar.

En el ámbito de las telecomunicaciones y la defensa, la empresa española Hisdesat prevé que en la primavera de 2026 los satélites SpainSat NGI y NGII funcionen de manera conjunta para prestar servicios a las Fuerzas Armadas españolas, organismos internacionales como la Comisión Europea —en el marco del programa GOVSATCOM— y otros gobiernos aliados, incluyendo la OTAN. Europa Press informó que el SpainSat NG I entró en operaciones a mediados de 2025 tras su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, a cargo de Space X. El SpainSat NG II, lanzado el 24 de octubre del mismo año, completó la constelación prevista en el Programa SpainSat NG, descrito por la industria como el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el liderazgo nacional en su desarrollo.

El ámbito espacial español también cuenta con nuevos talentos. Pablo Álvarez, quien en abril de 2024 concluyó la formación básica de astronauta en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania, aguarda la asignación de su primera misión. Europa Press consignó que la Agencia Espacial Europea (ESA) estima que Álvarez viajará a la Estación Espacial Internacional antes del año 2030. A mediados de 2024, la ESA distribuyó las primeras plazas para la promoción de astronautas seleccionados en 2022, asignando misiones a Sophie Adenot y Raphaël Liégeois para 2026. Pablo Álvarez, ingeniero espacial originario de León y escogido entre más de 22.500 aspirantes de los Estados miembros, completó el riguroso curso de un año en la base europea alemana.

El conjunto de estos hitos sitúa a España y Europa en una posición prominente dentro de la agenda internacional de progreso científico y tecnológico vinculado al espacio, tal como evidencia la información publicada por Europa Press. Desde la observación de singulares fenómenos celestes hasta la consolidación de infraestructuras de comunicaciones y el desarrollo de tecnología espacial de vanguardia, el periodo comprendido entre 2026 y 2028 representa una etapa de innovación y protagonismo en el contexto global.