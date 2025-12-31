Qué esperar de CES 2026, la principal feria de tecnología: IA, robótica y electrodomésticos

Lenovo anunció su participación en CES 2026 mediante una edición especial de su conferencia insignia 'Lenovo Tech World', en la que su presidente y director ejecutivo, Yuanqing Yang, abordará la convergencia entre inteligencia artificial, dispositivos, infraestructura y servicios. Según informó el medio de comunicación que brindó la información, 'Lenovo Tech World', programada para el 7 de enero a las 2:00, contará además con la intervención de Nvidia, donde su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, desglosará el papel de la compañía en la evolución de la inteligencia artificial, junto al presidente y director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, quien abordará la transformación de las experiencias de IA impulsada por su empresa.

De acuerdo con lo consignado por la fuente original, la feria CES de Las Vegas se realizará del 6 al 9 de enero de 2026 y congregará a más de 450 empresas entre startups, compañías consolidadas y firmas incluidas en la Lista Fortune 500. Este evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA) servirá como escaparate de las innovaciones más recientes en inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad, negocios, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad, reflejando las prioridades tecnológicas que definirán la agenda del sector para el próximo año.

Tal como publicó la fuente, el día previo a la apertura oficial de CES, Samsung llevará a cabo 'The First Look' el 5 de enero a las 4:00 (hora de España peninsular), donde mostrará novedades enfocadas en la experiencia de usuario mediante inteligencia artificial. Anticipa actualizaciones en su gama de electrodomésticos Bespoke, además de nuevas barras de sonido de la serie Q y monitores 'gaming' Odyssey. LG confirmó que ese mismo 5 de enero a las 17:00 presentará nuevas soluciones para el hogar, incluyendo electrodomésticos avanzados, sistemas de sonido, televisores, monitores diseñados para videojuegos y el robot doméstico CLOiD. La inclusión de robótica destaca la intención de la marca de integrar IA en las actividades cotidianas del hogar.

Según detalló el mismo medio, la edición 2026 contará con la presencia de fabricantes líderes como Roborock, Motorola, Razer, Acer, Hisense, Anker Innovations, Sony, Dell, Alienware y HP, entre otros. Estas empresas aprovecharán la plataforma del CES para exponer productos con un fuerte componente tecnológico, aunados a conferencias y eventos dedicados a la innovación en áreas específicas como entretenimiento, productividad y salud.

En el sector de videojuegos, Asus Republic of Gamers (ROG) organizará una presentación el 6 de enero a medianoche centrada en sistemas dirigidos a jugadores y creadores de contenido, con lanzamientos de equipos de próxima generación, tecnología de enfriamiento y nuevos monitores, según informó la fuente original. Asus también tiene programado un evento a las 18:00 del mismo día para revelar ordenadores con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, ilustrando aplicaciones de IA en entornos profesionales, hogares y en el desarrollo creativo. Además, la marca celebrará dos décadas de la división ROG.

Intel, por su parte, ha fijado el lanzamiento global de los procesadores Intel Core Ultra Serie 3, con nombre clave Panther Lake, para el 6 de enero a la medianoche. Pocos horas después, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, liderará la presentación de nuevos procesadores orientados a centros de datos, aceleración gráfica y dispositivos diseñados para operaciones complejas con inteligencia artificial.

La fuente consultada agregó que CES 2026 incluye una fuerte representación de compañías del sector electrónico y de innovación, con pabellones dedicados a electrodomésticos, robots domésticos y soluciones para el cuidado y la salud personal digitalizada. Además, los organizadores esperan que las tendencias en accesibilidad y entretenimiento inmersivo ocupen un lugar destacado, en respuesta al interés global por tecnologías que transforman la vida diaria de los consumidores.

En términos de movilidad y energía, el evento prevé presentaciones centradas en vehículos inteligentes, infraestructuras de carga, dispositivos eléctricos conectados y sistemas de gestión energética avanzados. Las empresas aprovecharán el espacio para ofrecer demostraciones que muestren cómo la inteligencia artificial y la automatización redefinen la eficiencia y la seguridad en estos sectores.

Dentro de los bloques temáticos del encuentro, la presencia de startups también promete novedades en áreas disruptivas, ya que estas empresas suelen introducir productos y prototipos destinados a nichos específicos o a la mejora de procesos existentes mediante IA y automatización, refirió la fuente original. Las alianzas estratégicas y colaboraciones entre gigantes de la industria y nuevas empresas también formarán parte clave de la agenda prevista por los organizadores.

CES 2026 emerge según el medio consultado como una cita obligada para la industria tecnológica y el ecosistema de innovación global, congregando a fabricantes, desarrolladores, inversores y visionarios. La feria se proyecta como un espacio determinante para anticipar las líneas de desarrollo que marcarán el avance del sector tecnológico durante el año siguiente.