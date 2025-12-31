Agencias

Los aeropuertos españoles operan 4.420 vuelos en el último día de 2025, 57 operaciones menos que un año antes

Aena calcula más de 100.000 trayectos durante la temporada de fin de año, con la mayoría de las salidas concentradas en Madrid y Barcelona, mientras el calendario de días festivos muestra ligeras variaciones respecto al año pasado según datos oficiales

Guardar

El aeropuerto de Madrid-Barajas concentra la mayor cantidad de operaciones previstas para el miércoles 31 de diciembre, con 972 vuelos en agenda, mientras que Barcelona-El Prat figura en segundo lugar con 741 movimientos aéreos programados. La información forma parte de los datos entregados por Aena a Europa Press, en los que se consigna que la temporada navideña cerrará el año con más de 100.000 trayectos aéreos programados en los aeropuertos españoles, cifra que supera en un 7,8% a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte publicado por Europa Press, entre el 19 de diciembre del año en curso y el 7 de enero de 2026, los aeropuertos bajo la gestión de Aena prevén operar un total de 101.793 vuelos. Esta cifra representa un incremento respecto a la actividad registrada en la temporada navideña de 2024, la cual había contado con un calendario similar en cuanto a días festivos, aunque presenta ligeras variaciones en las fechas clave. Este aumento se asocia a la recuperación de la demanda y a la planificación anticipada de pasajeros que buscan aprovechar el periodo vacacional.

El miércoles 31 de diciembre, coincidiendo con Nochevieja, la red aeroportuaria española programó 3.515 operaciones, 57 menos que en la misma jornada del año anterior. Las ciudades de Málaga, Gran Canaria y Palma de Mallorca se suman a Madrid y Barcelona como los aeródromos con mayor actividad prevista, con 369, 302 y 233 movimientos respectivamente. Aena detalló, cita Europa Press, que la programación de vuelos podría experimentar modificaciones en función del desarrollo de la jornada y de factores operativos que afectan a las compañías aéreas.

Respecto a otras jornadas destacadas del periodo festivo, el jueves 1 de enero, correspondiente a Año Nuevo, los aeropuertos españoles tienen programadas 4.901 operaciones, lo que representa 452 trayectos más que los registrados en el mismo día festival del año anterior. Para el Día de Reyes, que se conmemora el 6 de enero, el número de vuelos asciende a 4.595, apenas 24 menos que los reflejados durante la festividad en 2024. Según los datos facilitados a Europa Press, estos números reflejan un comportamiento variable de la demanda en torno a las festividades más tradicionales en España.

Las cifras de la temporada abarcan toda la red de aeropuertos de Aena, incluyendo los principales destinos turísticos y las rutas domésticas más demandadas. La evolución observada en la movilidad aérea se atribuye a una oferta ajustada por parte de las líneas aéreas y a la gestión de operaciones ante eventuales condiciones meteorológicas, inesperados picos de demanda o incidencias técnicas que pudieran afectar la regularidad de los vuelos, según detalla Europa Press.

El flujo de pasajeros asociado a este periodo vacacional implica un esfuerzo adicional en la coordinación de servicios aeroportuarios. Tanto la seguridad como la gestión de equipajes y los procedimientos de facturación afrontan un incremento en la actividad acorde al crecimiento en el número de movimientos programados. Europa Press citó que, aunque la programación pueda variar en cortos lapsos de tiempo, se mantiene el objetivo de garantizar la operativa y mitigar posibles retrasos o afectaciones a los usuarios.

La diferencia en la cantidad de operaciones respecto al año anterior resulta moderada en las fechas señaladas, pero refleja ajustes en la gestión de la capacidad y la respuesta a la tendencia de viaje de los pasajeros. Según los registros de Aena publicados por Europa Press, el aeropuerto de Madrid reduce en cinco operaciones su actividad para el 31 de diciembre frente al dato del año pasado, mientras que el resto de los aeródromos principales muestran leves variaciones, tanto al alza como a la baja, en sus programaciones.

El efecto de los días festivos nacionales y autonómicos, junto al calendario escolar y las estrategias de reservas anticipadas, constituye un factor que influye directamente en la planificación de movimientos aéreos para el periodo. Europa Press informó que la red de Aena, como gestor de la mayoría de infraestructuras aeroportuarias del país, adapta su operativa ante estos escenarios para satisfacer la demanda registrada y responder ante cualquier eventualidad que surja durante la ejecución de los vuelos programados.

El seguimiento de la programación de vuelos durante las fechas de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes se convierte en un indicador de la evolución general del sector aéreo en España. Según los datos oficiales aportados a Europa Press, la correlación entre la movilidad registrada en los principales aeropuertos y el total de operaciones en el país muestra que Madrid y Barcelona continúan liderando el movimiento de pasajeros y trayectos, seguidos de destinos turísticos tradicionales como Málaga, Gran Canaria y Palma de Mallorca.

En conjunto, la temporada de fin de año evidencia tanto la consolidación progresiva de la actividad aeronáutica como la flexibilidad de las aerolíneas y gestores aeroportuarios para adaptar la programación ante variaciones de la demanda y escenarios imprevisibles. Europa Press recuerda que todas las cifras están sujetas a actualización en función de la operativa real, por lo que tanto los operadores como los pasajeros deben permanecer atentos a posibles cambios de última hora en la red de vuelos nacionales e internacionales gestionados por Aena.

Temas Relacionados

AenaAeropuertos españolesEuropa PressBarcelona-El PratMadridMálagaMovimientos aéreosOperaciones aeroportuariasGran CanariaPalma de MallorcaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Estopa y Chenoa afrontan sus primeras Campanadas desde la Puerta del Sol: "Nos ha tocado el gordo"

La popular dupla y la intérprete asumirán la conducción del tradicional evento televisivo, transmitido desde el icónico balcón madrileño, tras el relevo inesperado por razones médicas, acompañados de entusiasmo y preparativos a contrarreloj para conectar con los espectadores

Estopa y Chenoa afrontan sus

Chipre asume la presidencia de turno del Consejo de la UE con el apoyo a Kiev como uno de sus principales desafíos

Chipre asume la presidencia de

Los choques con las CCAA y las huelgas sanitarias marcan un polémico año para el Ministerio de Sanidad

Los choques con las CCAA

Al menos un muerto y cerca de 80 heridos tras el choque frontal de dos tres que cubrían la ruta hacia Machu Pichu

Al menos un muerto y

Pelar las uvas y cortarlas en cuatro trozos a lo largo puede prevenir atragantamientos en menores de 5 años

Durante las celebraciones de fin de año, expertos en pediatría insisten en modificar la presentación de ciertos alimentos para evitar asfixias infantiles, sugiriendo eliminar piel y pepitas, ofrecer alternativas seguras y supervisar de cerca a menores en todo momento

Pelar las uvas y cortarlas