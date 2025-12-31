Las autoridades de Gaza denuncian un fallecido en ataques israelíes durante las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Gaza ha reportado que equipos médicos y de rescate siguen localizando cuerpos entre los escombros de inmuebles afectados por ataques aéreos, incluyendo el hallazgo reciente de dos palestinos fallecidos en incidentes previos. Según informó Europa Press, estos descubrimientos continúan ampliando el saldo mortal en la Franja desde la declaración del alto el fuego anunciada el 10 de octubre, con la cifra oficial de víctimas fatales situándose ahora en 415 personas. La suma integra tanto los decesos provocados por ataques israelíes recientes como los ocasionados por el colapso de edificios debilitados, así como fallecidos en incidentes vinculados a las condiciones climáticas.

El balance actualizado por el Ministerio de Salud, bajo la administración del movimiento islamista Hamás, señala que, solo en las últimas 24 horas, se ha registrado un nuevo deceso producto de acciones militares israelíes. Europa Press detalló que este fallecido se suma a una lista creciente de víctimas, alimentada también por el ingreso de diez heridos a centros hospitalarios debido a los episodios de violencia recientes. La presión sobre hospitales y equipos médicos se mantiene elevada, ya que estas instituciones continúan recibiendo casos graves y cuerpos recuperados en tareas de escombramiento y rescate.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, los registros oficiales consignan un total de 415 muertes y 1.152 personas heridas por ataques israelíes, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Durante ese mismo periodo, los equipos humanitarios han recuperado los cuerpos sin vida de 682 individuos, lo que refleja la magnitud de las operaciones de recuperación y rescate que aún se desarrollan en áreas impactadas por los bombardeos.

El Ministerio de Salud también aporta datos sobre el acumulado de víctimas desde que inició la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023. Según consignó Europa Press, desde esa fecha hasta el último reporte, las autoridades han contabilizado 71.269 personas muertas y 171.232 heridas. Esta estadística abarca tanto las muertes directas atribuidas a enfrentamientos como a las consecuencias derivadas de la destrucción de infraestructuras y el colapso de servicios de emergencia.

Los efectos de la tormenta 'Byron' han sumado nuevos desafíos a la población y servicios humanitarios de Gaza. Las lluvias intensas y los fuertes vientos han agravado el deterioro de edificios previamente dañados, provocando la caída total de estructuras que resistían de manera precaria. Según el Ministerio de Salud, el desplome de una vivienda en estas circunstancias dejó dos víctimas adicionales, un hombre y una niña de cuatro años, que forman parte del total de 19 personas fallecidas por derrumbes en el contexto reciente. Europa Press precisó que estos decesos se suman a las muertes originadas por causas bélicas y reflejan la vulnerabilidad de la población frente a la combinación de conflicto y desastres naturales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) intervino para documentar un caso grave en el bloque de desplazados internos de Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza. Según publicó Europa Press citando a UNICEF, un niño de siete años murió ahogado el 27 de diciembre, como consecuencia de las inundaciones en un campamento improvisado. Las precipitaciones fuertes han incrementado el nivel de la laguna de Sheij Radwan, donde las autoridades han detectado un aumento de 1,8 a 2,2 metros en la profundidad del agua. La gestión de este riesgo hídrico requiere la dotación diaria de 7.000 litros de combustible para operar sistemas de bombeo y evitar desbordamientos.

UNICEF ha alertado que las condiciones meteorológicas han intensificado la crisis humanitaria en Gaza, pues la necesidad de combustible para drenar aguas residuales y pluviales se ha disparado, afectando de manera directa a la población desplazada. Europa Press apuntó que la falta de insumos energéticos y las deficiencias en las infraestructuras han dificultado los esfuerzos para contener las inundaciones, lo que plantea un riesgo adicional para quienes residen en refugios temporales y asentamientos precarios.

La información recogida por Europa Press a partir de los informes oficiales y de organismos internacionales permite trazar un panorama del impacto combinado del conflicto militar, el colapso de edificaciones debilitadas y las consecuencias de eventos meteorológicos extremos sobre la población de Gaza. Los hospitales y servicios de emergencia permanecen operativos ante eventos simultáneos que han elevado las cifras de muertos y heridos, mientras organizaciones como UNICEF enfocan sus advertencias en la urgencia de suministros básicos para la gestión de aguas y apoyo a los menores afectados por la crisis.