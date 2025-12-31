Chipre asume la presidencia de turno del Consejo de la UE con el apoyo a Kiev como uno de sus principales desafíos

El próximo miércoles quedará marcada una cita significativa para el gobierno chipriota, que encabezará en Nicosia una reunión conjunta con el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea como parte del inicio de su presidencia semestral al frente del Consejo de la Unión Europea. Durante este periodo, Chipre conducirá las prioridades de la agenda comunitaria, con especial énfasis en el respaldo a Ucrania, la seguridad, la defensa europea y otros retos regionales, según informó Europa Press.

Chipre asume este compromiso bajo el liderazgo del presidente Nikos Christodoulides, quien anunció que uno de los mayores desafíos del semestre será garantizar el apoyo continuo de la Unión Europea a Kiev. Europa Press indicó que la isla mediterránea encara ese rol en un contexto interno particular: cuarenta años después de la intervención militar turca y la consiguiente división territorial, Chipre opera como país miembro con la capital Nicosia dividida, hecho que imprime un carácter singular a su presidencia.

La hoja de ruta chipriota, titulada ‘Una Unión autónoma, abierta al mundo’, abarca temas desde la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, la ampliación del bloque comunitario, los desafíos en materia migratoria y de seguridad, hasta la elaboración de una nueva arquitectura de defensa para la Unión Europea. Entre las prioridades, según consignó Europa Press, destaca el fortalecimiento de la autonomía estratégica europea y una defensa robustecida frente a desafíos emergentes, incluidos los recientes incidentes de violación del espacio aéreo, ciberataques y la persistente invasión rusa en Ucrania.

El presidente Christodoulides expresó durante el discurso de presentación del programa de la presidencia, el pasado 21 de diciembre, que “durante los próximos seis meses, el apoyo a Ucrania seguirá siendo un objetivo clave de la presidencia chipriota”. Planteó que para Chipre, país con experiencia directa de invasión y ocupación, la solidaridad con Ucrania cobra una relevancia especial, recordando la división del país tras la intervención turca y el establecimiento de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara.

Según reportó Europa Press, Chipre se propone incentivar la presión contra Moscú mediante nuevas sanciones, asegurando la efectividad de las ya existentes y reafirmando la postura europea en defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La presidencia chipriota considera que fortalecer las Fuerzas Armadas ucranianas representa la vía más pragmática para garantizar la seguridad de Kiev y avanzar en su proceso de adhesión a la UE.

El plan de trabajo presentado por el gobierno chipriota antepone el avance en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, señalando como meta entregar un marco indicativo en junio. Europa Press informó que la reducción de cargas reglamentarias, el impulso de la competitividad —con atención especial hacia las pequeñas y medianas empresas— y la consolidación del mercado interno para mitigar dependencias estratégicas cobran un papel central, especialmente en un contexto de tensiones comerciales globales marcadas por los aranceles estadounidenses y la competencia con China.

En el ámbito de defensa y seguridad, Chipre intentará consolidar una cooperación transatlántica, considerada un fundamento para la estabilidad europea, sin descuidar el objetivo de una Europa capaz de actuar de manera autónoma. La agenda incluye también acciones para fortalecer los valores democráticos, respondiendo a riesgos como la desinformación, la injerencia extranjera y las amenazas contra la libertad de prensa.

La gestión de los flujos migratorios figura como otra prioridad, en línea con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, cuyo ciclo de implementación debería completarse al finalizar el semestre. Chipre apuesta por intensificar la cooperación con países extracomunitarios, promover un sistema europeo de retorno eficiente y mantener la coherencia con los Derechos Humanos. Europa Press recogió declaraciones de Christodoulides, quien subrayó la experiencia nacional en el manejo de políticas migratorias y el propósito de trasladar ese aprendizaje a la gestión comunitaria. La presidencia también dará continuidad al trabajo realizado por Dinamarca en la lucha contra la delincuencia organizada, incluido el tráfico de migrantes, el narcotráfico, el terrorismo y el extremismo violento. Además, impulsará la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea.

La expansión del bloque comunitario será otro de los frentes prioritarios. Chipre aspira a lograr avances concretos en el proceso de adhesión de países balcánicos, Ucrania y Moldavia, promoviendo la visión de la ampliación como un instrumento geopolítico crucial para la seguridad y estabilidad europea. El presidente Christodoulides sostuvo que la ampliación “es la herramienta geopolítica más poderosa de la UE”, al tiempo que destacó su impacto en la conformación de oportunidades y seguridad en el continente.

Europa Press detalló que la agenda chipriota tampoco deja fuera las relaciones con socios estratégicos en el Mediterráneo, Oriente Próximo y la región del Golfo, con mención exclusiva al papel de organismos multilaterales como el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y la Liga Árabe. El país mediterráneo también abordará negociaciones pendientes, entre ellas la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur, aplazada luego de que su firma prevista se viera frustrada en diciembre por la oposición de Francia e Italia. Otro tema a resolver será el Tratado sobre Gibraltar posterior al Brexit, luego de que los textos legales fueran acordados entre Bruselas y Londres, restando únicamente completar el proceso de ratificación.

Entre los objetivos subrayados en el texto de la presidencia figura la intención de “reforzar la confianza mutua y obtener beneficios tangibles para los ciudadanos de ambas partes, al tiempo que se salvaguardan los intereses de la Unión y se preserva la unidad entre los Estados miembro”, conforme consta en la documentación presentada por Chipre. Europa Press cerró su reporte detallando que estos principios guiarán el accionar de la presidencia chipriota en los próximos seis meses, en un contexto marcado tanto por desafíos internos significativos como por la responsabilidad de articular respuestas comunitarias a problemas de escala europea y global.