Los usuarios de las autopistas de peaje estatales ahorran 155 millones en 2025 por las bonificaciones

El Ministerio de Transportes informó que las cifras sobre el impacto de las bonificaciones y ayudas temporales en las autopistas de peaje estatales han sido validadas hasta septiembre de 2025 y reflejan estimaciones actualizadas para el último trimestre del año. Según detalló la cartera dirigida por Óscar Puente, los usuarios de estas autopistas han conseguido ahorrar un total de 155 millones de euros en 2025 como resultado directo de las políticas de reducción de tarifas y ayudas transitorias.

De acuerdo con el comunicado publicado este martes y recogido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los descuentos se han aplicado en las autopistas AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46, sumando un ahorro acumulado de 660 millones de euros desde 2018 para los usuarios de estas vías. El medio de Transportes destacó que algunas de estas redes, como la AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena, contemplaron desde su concesión la aplicación de descuentos en función del número de trayectos o tarifas reducidas en horarios específicos.

El Ministerio especificó que, a partir de 2006, varias concesiones experimentaron modificaciones para incorporar bonificaciones de peaje. Posteriormente, a partir de 2018, se reforzaron estas medidas con ayudas específicas en autovías determinadas y, desde 2022, con una subvención general temporal para todas las autopistas con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación. El departamento aclaró que, al aplicar estos descuentos, abona compensaciones a las sociedades concesionarias responsables de la gestión de las autopistas, en ocasiones en colaboración financiera con gobiernos autonómicos.

En relación con la subvención habilitada a finales de 2022 para contrarrestar el alza de tarifas a consecuencia de la inflación, Transpoertes precisó que esta reducción se aplicó a todas las autopistas estatales durante 2023, con una disposición que obliga a su retirada gradual hasta finales de 2026. La repercusión de la reintroducción de la tarifa plena en los usuarios se realizará de forma escalonada durante tres años. El ahorro generado por la aplicación de esta ayuda entre 2023 y 2025 ya supera los 78 millones de euros, cubiertos por el presupuesto del Ministerio.

El comunicado del Ministerio estimó que la subvención destinada a estas bonificaciones durante el ejercicio 2026 ascenderá a 15 millones de euros. El análisis detallado por vías muestra que en la autopista AP-9, las bonificaciones se iniciaron en 2006 con el uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña-Barcala, financiado mediante el sistema de 'peaje en sombra'. En 2021, se aprobaron las mayores bonificaciones concedidas a una autopista en España, orientadas a vehículos ligeros habituales y a todos los vehículos pesados, con una inversión de 55 millones de euros anuales. Además, en diciembre de 2024 se aprobó un incremento del 50% en las bonificaciones, lo que representa una inversión adicional de casi 28 millones de euros por año, aplicable desde enero de 2025. Como resultado, desde 2018, los usuarios de la AP-9 acumulan una reducción de coste cercana a 420 millones de euros.

La autopista AP-66 cuenta con bonificaciones para vehículos pesados desde 2006, con aumentos posteriores en 2022 y de nuevo en 2025. En el caso de los vehículos ligeros habituales, estos reciben ayudas desde 2017, incrementadas en 2022 y 2024. Desde 2018, el ahorro acumulado para los vehículos pesados en la AP-66 supera los 44 millones de euros, mientras que para los vehículos ligeros el monto se sitúa por encima de 17 millones de euros.

En la autopista AP-68, tanto vehículos ligeros como pesados disfrutan de bonificaciones desde 2009, implementándose la última actualización en 2021. Según lo consignado por el Ministerio, el ahorro acumulado desde el año 2018 para esta vía alcanza casi los 100 millones de euros.

La AP-53 recibió, en abril de 2025, nuevas bonificaciones centradas en vehículos ligeros frecuentes y en todos los vehículos pesados. Desde la puesta en marcha de estas ayudas, el beneficio para los usuarios de esta autopista asciende a unos 2,9 millones de euros, según datos recogidos hasta septiembre de 2025 y previsiones para los meses restantes del año, explicó el Ministerio de Transportes.

En términos generales, desde 2018, el programa de bonificaciones desarrollado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha supuesto un ahorro acumulado de 660 millones de euros para los usuarios de las autopistas de peaje estatales, tal como informó el departamento en su comunicado oficial. La financiación de estas medidas contempla tanto los pagos compensatorios a las empresas concesionarias como fondos específicos del Ministerio, mientras que en determinados casos participan administraciones autonómicas.

Para las bonificaciones temporales orientadas a mitigar los efectos de la inflación sobre las tarifas, el gobierno aprobó a finales de 2022 una subvención general que se desglosará progresivamente hasta su supresión en 2026. El impacto económico directo de estas iniciativas, y de las bonificaciones particulares a ciertas autopistas, sustenta el alivio financiero para miles de usuarios que transitan estas vías estatales.

Los datos aportados por el Ministerio muestran también un cambio progresivo en la política de gestión de los peajes, combinando ayudas destinadas a aliviar el peso de los costes para los transportistas y conductores habituales y mecanismos de compensación dirigidos a las empresas gestoras. Además, la adaptación de las concesiones a nuevos escenarios tarifarios y sociales se refleja en el desarrollo y permanente actualización de las bonificaciones, respondieron desde la administración a las consultas recogidas en el comunicado difundido este martes.