La Fundación Yuste abre la XIX convocatoria del Premio Europeo Carlos V

La entrega de la próxima edición del Premio Europeo Carlos V se celebrará en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, coincidiendo con el Día de Europa en 2026, y contará con la presidencia de Su Majestad el Rey de España o un miembro designado de la Familia Real. Según la información difundida por la Junta de Extremadura, y recogida en una nota de prensa, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha anunciado la apertura de la decimonovena convocatoria de este reconocimiento, dotado con una cantidad de 30.000 euros.

De acuerdo con lo reportado, el Premio Europeo Carlos V tiene como propósito distinguir a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan desempeñado un papel determinante en la promoción y el fortalecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como en el fomento del proceso de integración y unión europea. Tal como detalló la Junta de Extremadura, la iniciativa reconoce el esfuerzo por mejorar el conocimiento general sobre Europa y por realzar los ideales de convivencia y cooperación que sustentan el proyecto común europeo.

El proceso de nominación para este galardón está abierto a candidaturas presentadas en español o inglés. Según publicó la Junta de Extremadura en su comunicación, las propuestas pueden ser remitidas por los galardonados de ediciones pasadas, miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, embajadas de España en todo el mundo, representaciones diplomáticas de los países miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, así como de naciones del Espacio Económico Europeo y de los países candidatos o potencialmente candidatos a la UE.

Además, tal como subrayó la Fundación Yuste, cualquier institución, entidad pública, centro cultural, científico, universitario o socioeconómico, junto a personas interesadas que sean nacionales o residentes de los estados que integran la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio o el Espacio Económico Europeo, podrán también presentar candidaturas para este reconocimiento.

El jurado que evaluará las propuestas estará formado por figuras destacadas de los ámbitos político, académico, científico, institucional, social y cultural de Extremadura, del resto de España y del continente europeo. También se prevé la inclusión de antiguos premiados y de miembros de la propia Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, con el objetivo de fortalecer la pluralidad y el carácter internacional de la evaluación, según informó la Junta de Extremadura.

El reglamento de la convocatoria establece que la candidatura que resulte seleccionada tendrá la obligación de acudir personalmente al acto de entrega del premio y de participar en las actividades previas y posteriores a la ceremonia, organizadas por la Fundación Yuste. Toda la documentación formal para la presentación de las candidaturas, así como el formulario oficial a completar, está disponible en la página web de la Fundación Yuste. El plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto hasta el 20 de febrero de 2026, detalló la institución.

A lo largo de sus 19 ediciones, el Premio Europeo Carlos V se ha consolidado, según explicó la Fundación, como un referente que reconoce trayectorias, contribuciones científicas, proyectos e iniciativas orientadas al desarrollo y la cohesión de Europa. La celebración de la entrega en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste también responde al simbolismo histórico del lugar, en el que se conecta el presente de la Unión Europea con su memoria histórica, según recoge la comunicación oficial difundida por la Junta de Extremadura.